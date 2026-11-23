https://crimea.ria.ru/20261123/vsu-atakuyut-permskiy-kray--pod-udar-popal-promyshlennyy-obekt-1161290635.html
ВСУ атакуют Пермский край – под удар попал промышленный объект
ВСУ атакуют Пермский край – под удар попал промышленный объект - РИА Новости Крым, 23.11.2026
ВСУ атакуют Пермский край – под удар попал промышленный объект
РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T09:16
2026-11-23T09:16
2026-11-23T09:17
пермский край
новости
дмитрий махонин
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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пермский край, новости, дмитрий махонин, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Материал дополняется
ВСУ атакуют Пермский край – под удар попал промышленный объект
При атаке ВСУ на Пермский край поврежден промышленный объект – губернатор
09:16 23.11.2026 (обновлено: 09:17 23.11.2026)