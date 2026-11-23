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В Севастополе ввели графики подачи света "2 через 6" часов
В Севастополе ввели графики подачи света "2 через 6" часов - РИА Новости Крым, 23.11.2026
В Севастополе ввели графики подачи света "2 через 6" часов
В Севастополе в понедельник, 23 ноября, применяется график подачи электроэнергии "2 через 6" часа по четырем очередям. Об этом сообщает предприятие... РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T08:54
2026-11-23T08:54
2026-11-23T08:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник, 23 ноября, применяется график подачи электроэнергии "2 через 6" часа по четырем очередям. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".Как уточнили на предприятии, до 10:00 электроэнергия будет у 3-й очереди. С 10:00 до 12:00 будет включена 4-я очередь, с 12:00 до 14:00 свет дадут 1-й очереди, с 14:00 до 16:00 электричество будет у 2-й очереди.Энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации и команд диспетчера ЧРДУ, поэтому ограничения могут касаться не всех потребителей остальных очередей, а только их части, указали в "Севастопольэнерго".При необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, севастопольэнерго, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма
В Севастополе ввели графики подачи света "2 через 6" часов
В Севастополе в понедельник введен график подачи электроэнергии "2 через 3" часов
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник, 23 ноября, применяется график подачи электроэнергии "2 через 6" часа по четырем очередям. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".
"По команде диспетчера ЧРДУ в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Следуем графику "2 через 6", - говорится в сообщении.
Как уточнили на предприятии, до 10:00 электроэнергия будет у 3-й очереди. С 10:00 до 12:00 будет включена 4-я очередь, с 12:00 до 14:00 свет дадут 1-й очереди, с 14:00 до 16:00 электричество будет у 2-й очереди.
Энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации и команд диспетчера ЧРДУ, поэтому ограничения могут касаться не всех потребителей остальных очередей, а только их части, указали в "Севастопольэнерго".
При необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения.
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