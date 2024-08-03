Рейтинг@Mail.ru
В Крыму все кладбища домашних животных незаконны — госкомветеринарии - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240803/v-krymu-vse-kladbischa-domashnikh-zhivotnykh-nezakonny--goskomveterinarii-1139331876.html
В Крыму все кладбища домашних животных незаконны — госкомветеринарии
В Крыму все кладбища домашних животных незаконны — госкомветеринарии - РИА Новости Крым, 03.08.2024
В Крыму все кладбища домашних животных незаконны — госкомветеринарии
Хоронить умерших кошек и собак в Крыму нельзя. Их тела необходимо кремировать. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T10:26
2024-08-03T10:26
крым
ветеринария
госкомитет ветеринарии республики крым
председатель госкомитета ветеринарии рк валерий иванов
общество
животные
новости крыма
коап
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111432/36/1114323658_0:121:2323:1428_1920x0_80_0_0_670e495b86934faca4ce2121ea0da198.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости Крым. Хоронить умерших кошек и собак в Крыму нельзя. Их тела необходимо кремировать. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов.При этом регулировать находящиеся на территории Крыма кладбища домашних животных и следить за их появлением обязаны местные власти, отметил Иванов."С этим должен бороться муниципальный контроль и органы власти территории. Бесспорно, мы, как с вопросом фотографов-живодеров, участвуем, но во всем должен быть авангард", - подчеркнул глава профильного комитета.Хоронить тела кошек и собак в парках, скверах и дворах, в полях и лесополосах в России противозаконно. За нарушение порядка захоронения животных предусмотрена административная ответственность (часть 3 статьи 10.8 Кодекса Российской Федерации), грозящая штрафом от 4 до 5 тысяч рублей. При этом кладбища для захоронения урн с пеплом питомцев есть только в Москве, Санкт-Петербурге, и Екатеринбурге.
https://crimea.ria.ru/20180428/1114323942.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111432/36/1114323658_129:0:2194:1549_1920x0_80_0_0_f77df4c0bbc2fc3893a8e55af662774c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ветеринария, госкомитет ветеринарии республики крым , председатель госкомитета ветеринарии рк валерий иванов, общество, животные, новости крыма, коап
В Крыму все кладбища домашних животных незаконны — госкомветеринарии

Легальных кладбищ домашних животных в Крыму не существует - глава госкомветеринарии

10:26 03.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоМогилы на кладбище домашних животных в Симферополе
Могилы на кладбище домашних животных в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости Крым. Хоронить умерших кошек и собак в Крыму нельзя. Их тела необходимо кремировать. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов.

"Существуют мероприятия, поддерживаемые правительством. Вы можете обратиться в государственную ветеринарную службу и передать свое животное на кремирование. Урну с прахом вам отдадут только при индивидуальной процедуре. Этим занимаются специализированные организации, которые такое проводят", - сказал он.

При этом регулировать находящиеся на территории Крыма кладбища домашних животных и следить за их появлением обязаны местные власти, отметил Иванов.
"С этим должен бороться муниципальный контроль и органы власти территории. Бесспорно, мы, как с вопросом фотографов-живодеров, участвуем, но во всем должен быть авангард", - подчеркнул глава профильного комитета.
Хоронить тела кошек и собак в парках, скверах и дворах, в полях и лесополосах в России противозаконно. За нарушение порядка захоронения животных предусмотрена административная ответственность (часть 3 статьи 10.8 Кодекса Российской Федерации), грозящая штрафом от 4 до 5 тысяч рублей. При этом кладбища для захоронения урн с пеплом питомцев есть только в Москве, Санкт-Петербурге, и Екатеринбурге.
Кладбище домашних животных в Симферополе - РИА Новости, 1920, 28.04.2018
28 апреля 2018, 11:05
Где собака зарыта: кладбище домашних животных по-симферопольски
 
КрымВетеринарияГоскомитет ветеринарии Республики КрымПредседатель Госкомитета ветеринарии РК Валерий ИвановОбществоЖивотныеНовости КрымаКоАП
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:26В Крыму все кладбища домашних животных незаконны — госкомветеринарии
10:03В Мариуполе открыли бюст самому молодому герою России
09:41В Ростовской области горят емкости с топливом
09:27В Нижнем Тагиле завершена поисково-спасательная операция
09:12Амброзия в Симферополе и Симферопольском районе: чем опасна и как борются
08:46Июль в Крыму побил все рекорды за полтора века – ФОБОС
08:21Крымский мост после возобновления движения – данные по пробкам
08:12Как записать ребенка в детский сад в Крыму: кому положены льготы
07:57Крымский мост открыли для проезда машин
07:43В Минобороны рассказали подробности массированной атаки на регионы России
07:31Нефтебаза загорелась в Белгородской области после атаки ВСУ
07:19Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область – что известно
07:02Дроны врезались в жилой дом в Орловской области
06:42Крымский мост закрыт
00:07Ленин с головой Шевченко: на Украине декомунизировали памятник
00:01Прогноз погоды в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 3 августа
23:07Из-за бочки на "Тавриде" столкнулись три машины – есть пострадавший
22:55Главные новости Крыма: 2 августа
22:33Главное за день: 2 августа
Лента новостейМолния