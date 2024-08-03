https://crimea.ria.ru/20240803/v-krymu-vse-kladbischa-domashnikh-zhivotnykh-nezakonny--goskomveterinarii-1139331876.html

В Крыму все кладбища домашних животных незаконны — госкомветеринарии

В Крыму все кладбища домашних животных незаконны — госкомветеринарии - РИА Новости Крым, 03.08.2024

В Крыму все кладбища домашних животных незаконны — госкомветеринарии

Хоронить умерших кошек и собак в Крыму нельзя. Их тела необходимо кремировать. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 03.08.2024

2024-08-03T10:26

2024-08-03T10:26

2024-08-03T10:26

крым

ветеринария

госкомитет ветеринарии республики крым

председатель госкомитета ветеринарии рк валерий иванов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости Крым. Хоронить умерших кошек и собак в Крыму нельзя. Их тела необходимо кремировать. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов.При этом регулировать находящиеся на территории Крыма кладбища домашних животных и следить за их появлением обязаны местные власти, отметил Иванов."С этим должен бороться муниципальный контроль и органы власти территории. Бесспорно, мы, как с вопросом фотографов-живодеров, участвуем, но во всем должен быть авангард", - подчеркнул глава профильного комитета.Хоронить тела кошек и собак в парках, скверах и дворах, в полях и лесополосах в России противозаконно. За нарушение порядка захоронения животных предусмотрена административная ответственность (часть 3 статьи 10.8 Кодекса Российской Федерации), грозящая штрафом от 4 до 5 тысяч рублей. При этом кладбища для захоронения урн с пеплом питомцев есть только в Москве, Санкт-Петербурге, и Екатеринбурге.

https://crimea.ria.ru/20180428/1114323942.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ветеринария, госкомитет ветеринарии республики крым , председатель госкомитета ветеринарии рк валерий иванов, общество, животные, новости крыма, коап