https://crimea.ria.ru/20240803/v-krymu-vse-kladbischa-domashnikh-zhivotnykh-nezakonny--goskomveterinarii-1139331876.html
В Крыму все кладбища домашних животных незаконны — госкомветеринарии
В Крыму все кладбища домашних животных незаконны — госкомветеринарии - РИА Новости Крым, 03.08.2024
В Крыму все кладбища домашних животных незаконны — госкомветеринарии
Хоронить умерших кошек и собак в Крыму нельзя. Их тела необходимо кремировать. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T10:26
2024-08-03T10:26
2024-08-03T10:26
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ветеринария
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председатель госкомитета ветеринарии рк валерий иванов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости Крым. Хоронить умерших кошек и собак в Крыму нельзя. Их тела необходимо кремировать. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов.При этом регулировать находящиеся на территории Крыма кладбища домашних животных и следить за их появлением обязаны местные власти, отметил Иванов."С этим должен бороться муниципальный контроль и органы власти территории. Бесспорно, мы, как с вопросом фотографов-живодеров, участвуем, но во всем должен быть авангард", - подчеркнул глава профильного комитета.Хоронить тела кошек и собак в парках, скверах и дворах, в полях и лесополосах в России противозаконно. За нарушение порядка захоронения животных предусмотрена административная ответственность (часть 3 статьи 10.8 Кодекса Российской Федерации), грозящая штрафом от 4 до 5 тысяч рублей. При этом кладбища для захоронения урн с пеплом питомцев есть только в Москве, Санкт-Петербурге, и Екатеринбурге.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, ветеринария, госкомитет ветеринарии республики крым , председатель госкомитета ветеринарии рк валерий иванов, общество, животные, новости крыма, коап
В Крыму все кладбища домашних животных незаконны — госкомветеринарии
Легальных кладбищ домашних животных в Крыму не существует - глава госкомветеринарии
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости Крым. Хоронить умерших кошек и собак в Крыму нельзя. Их тела необходимо кремировать. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов.
"Существуют мероприятия, поддерживаемые правительством. Вы можете обратиться в государственную ветеринарную службу и передать свое животное на кремирование. Урну с прахом вам отдадут только при индивидуальной процедуре. Этим занимаются специализированные организации, которые такое проводят", - сказал он.
При этом регулировать находящиеся на территории Крыма кладбища домашних животных и следить за их появлением обязаны местные власти, отметил Иванов.
"С этим должен бороться муниципальный контроль и органы власти территории. Бесспорно, мы, как с вопросом фотографов-живодеров, участвуем, но во всем должен быть авангард", - подчеркнул глава профильного комитета.
Хоронить тела кошек и собак в парках, скверах и дворах, в полях и лесополосах в России противозаконно. За нарушение порядка захоронения животных предусмотрена административная ответственность (часть 3 статьи 10.8 Кодекса Российской Федерации), грозящая штрафом от 4 до 5 тысяч рублей. При этом кладбища для захоронения урн с пеплом питомцев есть только в Москве, Санкт-Петербурге, и Екатеринбурге.