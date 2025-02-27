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Нападение на ребенка в Сочи – владельцу собак предъявили обвинение - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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Нападение на ребенка в Сочи – владельцу собак предъявили обвинение
Нападение на ребенка в Сочи – владельцу собак предъявили обвинение - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Нападение на ребенка в Сочи – владельцу собак предъявили обвинение
Владельца собак, которые напали на ребенка в Сочи, обвиняют в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба Следственного... РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T13:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Владельца собак, которые напали на ребенка в Сочи, обвиняют в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Краснодарскому краю.Утром 26 февраля в садовом товариществе "Авиатор" Адлерского района города Сочи две домашние собаки крупной породы напали на девятилетнего мальчика. Они сильно искусали ему лицо. Животные были без присмотра хозяина. На помощь ребенку подоспели прохожие. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.В ходе допроса обвиняемый признал вину и пояснил, что некоторое время не кормил собак. Следствие продолжается. Ребенок находится в лечебном учреждении в тяжелом состоянии, где ему продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ставрополе собаки загрызли маленькую девочкуКак избежать нападения собак на людей – мнение экспертаСобака бывает кусачей: как бороться с бездомными четвероногими
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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сочи, ск рф (следственный комитет российской федерации), краснодарский край, происшествия, животные, уголовный кодекс, дети, общество, новости
Нападение на ребенка в Сочи – владельцу собак предъявили обвинение

В Сочи хозяину напавших на ребенка собак предъявили обвинение

13:58 27.02.2025 (обновлено: 14:00 27.02.2025)
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюУголовный кодекс
Уголовный кодекс
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Владельца собак, которые напали на ребенка в Сочи, обвиняют в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Краснодарскому краю.
Утром 26 февраля в садовом товариществе "Авиатор" Адлерского района города Сочи две домашние собаки крупной породы напали на девятилетнего мальчика. Они сильно искусали ему лицо. Животные были без присмотра хозяина. На помощь ребенку подоспели прохожие. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего, хозяину собак предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ - причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", - сказано в сообщении.
В ходе допроса обвиняемый признал вину и пояснил, что некоторое время не кормил собак. Следствие продолжается.
Ребенок находится в лечебном учреждении в тяжелом состоянии, где ему продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь.
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СочиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Краснодарский крайПроисшествияЖивотныеУголовный кодексдетиОбществоНовости
 
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