https://crimea.ria.ru/20250227/napadenie-na-rebenka-v-sochi--vladeltsu-sobak-predyavili-obvinenie-1144522873.html

Нападение на ребенка в Сочи – владельцу собак предъявили обвинение

Нападение на ребенка в Сочи – владельцу собак предъявили обвинение - РИА Новости Крым, 27.02.2025

Нападение на ребенка в Сочи – владельцу собак предъявили обвинение

Владельца собак, которые напали на ребенка в Сочи, обвиняют в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба Следственного... РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T13:58

2025-02-27T13:58

2025-02-27T14:00

сочи

ск рф (следственный комитет российской федерации)

краснодарский край

происшествия

животные

уголовный кодекс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Владельца собак, которые напали на ребенка в Сочи, обвиняют в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Краснодарскому краю.Утром 26 февраля в садовом товариществе "Авиатор" Адлерского района города Сочи две домашние собаки крупной породы напали на девятилетнего мальчика. Они сильно искусали ему лицо. Животные были без присмотра хозяина. На помощь ребенку подоспели прохожие. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.В ходе допроса обвиняемый признал вину и пояснил, что некоторое время не кормил собак. Следствие продолжается. Ребенок находится в лечебном учреждении в тяжелом состоянии, где ему продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ставрополе собаки загрызли маленькую девочкуКак избежать нападения собак на людей – мнение экспертаСобака бывает кусачей: как бороться с бездомными четвероногими

сочи

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, ск рф (следственный комитет российской федерации), краснодарский край, происшествия, животные, уголовный кодекс, дети, общество, новости