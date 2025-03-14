https://crimea.ria.ru/20250314/khischenie-na-100-mln-rubley-vyyavili-v-institute-rosobrnadzora-1144921013.html

Хищение на 100 млн рублей выявили в институте Рособрнадзора

Хищение на 100 млн рублей выявили в институте Рособрнадзора - РИА Новости Крым, 14.03.2025

Хищение на 100 млн рублей выявили в институте Рособрнадзора

Хищение более 100 млн рублей выявлено в Федеральном институте оценки качества образования, подведомственном Рособрнадзору. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T09:44

2025-03-14T09:44

2025-03-14T09:44

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рособрнадзор

мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Хищение более 100 млн рублей выявлено в Федеральном институте оценки качества образования, подведомственном Рособрнадзору. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.Уголовное дело по статье "мошенничество" возбуждено на основании материалов прокурорской проверки. Она, в частности, показала, что в 2021-2022 годах Рособрнадзор заключил госконтракты на оказание услуг по изучению качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций на сумму свыше 140 млн рублей.В результате похищено более 100 млн рублей бюджетных средств.В декабре прошлого года генпрокурор РФ Игорь Краснов заявлял, что в ходе масштабной прокурорской проверки были выявлены серьезные нарушения в деятельности Министерства просвещения и Рособрнадзора. По его словам, прокуроры пресекли более 12 тысяч нарушений в сфере образования в 2024 году, порядка двух тысяч должностных лиц были привлечены к ответственности за то, что они "не могут систематизировать учебный процесс".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе подрядчик обманул бюджет на обустройстве урочища ЛаспиВ Крыму бизнесменов осудили за хищение 9 млн рублей у водоканала ЮБКВ Крыму подрядчики пойдут под суд за мошенничество на госконтрактах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, генпрокуратура россии, рособрнадзор, мошенничество