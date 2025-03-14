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Покупали воздух: в Севастополе осудили бухгалтеров за кражу 13 млн рублей - РИА Новости Крым, 14.03.2025
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Покупали воздух: в Севастополе осудили бухгалтеров за кражу 13 млн рублей
Покупали воздух: в Севастополе осудили бухгалтеров за кражу 13 млн рублей - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Покупали воздух: в Севастополе осудили бухгалтеров за кражу 13 млн рублей
Двух бывших бухгалтеров предприятия и их сообщницу приговорили к заключению за хищение более 13,6 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе... РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T13:23
2025-03-14T13:23
севастополь
мошенничество
прокуратура города севастополя
происшествия
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Двух бывших бухгалтеров предприятия и их сообщницу приговорили к заключению за хищение более 13,6 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры города.Следствие установило, что бухгалтеры одного из севастопольских предприятий при помощи электронной подписи создавали подложные поручения на оплату покупки кабелей и других электроматериалов.Деньги фирмы переводили пособнице – индивидуальному предпринимателю, которая торговала одеждой на рынке. Взамен товары не поступали. Таким образом, в период с мая 2014 по май 2021 года злоумышленницы похитили свыше 13,6 миллионов рублей.Бывшие бухгалтеры признаны виновными по статьям "Кража в особо крупном размере" и "Неправомерный оборот средств платежей". Третью фигурантку осудили по статье 158 УК РФ "Пособничество в совершении кражи группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета", уточнили в прокуратуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте ищут пострадавших от помощи "грамотного юриста"В Крыму брат украл у сестры 14 миллионов рублейВ Евпатории подрядчик украл 2,8 млн на благоустройстве
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, мошенничество, прокуратура города севастополя, происшествия, новости севастополя
Покупали воздух: в Севастополе осудили бухгалтеров за кражу 13 млн рублей

В Севастополе осудили двух бухгалтеров и их сообщницу за кражу более 13 миллионов рублей

13:23 14.03.2025
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюЖенщина в наручниках
Женщина в наручниках
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Двух бывших бухгалтеров предприятия и их сообщницу приговорили к заключению за хищение более 13,6 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры города.
Следствие установило, что бухгалтеры одного из севастопольских предприятий при помощи электронной подписи создавали подложные поручения на оплату покупки кабелей и других электроматериалов.
Деньги фирмы переводили пособнице – индивидуальному предпринимателю, которая торговала одеждой на рынке. Взамен товары не поступали. Таким образом, в период с мая 2014 по май 2021 года злоумышленницы похитили свыше 13,6 миллионов рублей.
Бывшие бухгалтеры признаны виновными по статьям "Кража в особо крупном размере" и "Неправомерный оборот средств платежей". Третью фигурантку осудили по статье 158 УК РФ "Пособничество в совершении кражи группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета", уточнили в прокуратуре.

"Бывших бухгалтеров приговорили к 6 годам и 5 годам 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафами в размере 450 тысяч рублей каждой. Пособнице назначено 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года", - сказано в сообщении надзорного ведомства.

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