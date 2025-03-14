https://crimea.ria.ru/20250314/pokupali-vozdukh-v-sevastopole-osudili-bukhgalterov-za-krazhu-13-mln-rubley-1144932495.html

Покупали воздух: в Севастополе осудили бухгалтеров за кражу 13 млн рублей

Покупали воздух: в Севастополе осудили бухгалтеров за кражу 13 млн рублей - РИА Новости Крым, 14.03.2025

Покупали воздух: в Севастополе осудили бухгалтеров за кражу 13 млн рублей

Двух бывших бухгалтеров предприятия и их сообщницу приговорили к заключению за хищение более 13,6 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе... РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T13:23

2025-03-14T13:23

2025-03-14T13:23

севастополь

мошенничество

прокуратура города севастополя

происшествия

новости севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0f/1125380884_0:164:1600:1064_1920x0_80_0_0_4b4e77073a588bfe5087df8c5c472aec.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Двух бывших бухгалтеров предприятия и их сообщницу приговорили к заключению за хищение более 13,6 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры города.Следствие установило, что бухгалтеры одного из севастопольских предприятий при помощи электронной подписи создавали подложные поручения на оплату покупки кабелей и других электроматериалов.Деньги фирмы переводили пособнице – индивидуальному предпринимателю, которая торговала одеждой на рынке. Взамен товары не поступали. Таким образом, в период с мая 2014 по май 2021 года злоумышленницы похитили свыше 13,6 миллионов рублей.Бывшие бухгалтеры признаны виновными по статьям "Кража в особо крупном размере" и "Неправомерный оборот средств платежей". Третью фигурантку осудили по статье 158 УК РФ "Пособничество в совершении кражи группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета", уточнили в прокуратуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте ищут пострадавших от помощи "грамотного юриста"В Крыму брат украл у сестры 14 миллионов рублейВ Евпатории подрядчик украл 2,8 млн на благоустройстве

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, мошенничество, прокуратура города севастополя, происшествия, новости севастополя