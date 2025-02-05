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Россия вернула из украинского плена 150 военных - РИА Новости Крым, 05.02.2025
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Россия вернула из украинского плена 150 военных
Россия вернула из украинского плена 150 военных - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Россия вернула из украинского плена 150 военных
150 российских военных вернулись с подконтрольной киевскому режиму территории. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T16:46
2025-02-05T16:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. 150 российских военных вернулись с подконтрольной киевскому режиму территории. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республика Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками, рассказали в оборонном ведомстве РФ.Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, отметили в Минобороны РФ.Этот обмен стал вторым с начала текущего года: 15 января с подконтрольной Украине территории были возвращены 25 российских военных, взамен были переданы 25 военнопленных ВСУ.До этого 30 декабря из украинского плена в результате переговоров возвращены 150 солдат российской армии. 18 октября с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. 14 сентября на Родину прибыли 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. 24 августа Минобороны РФ сообщило о состоявшемся обмене 115 военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, на 115 военнопленных ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идут переговоры с Украиной по обмену пленнымиУкраина отказалась забирать у России более 600 военнопленных – МИДЗеленский отказывается обменивать 500 пленных солдат ВСУ – Симоньян
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Новости
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости, россия, украина, новости сво, обмен пленными, пленные
Россия вернула из украинского плена 150 военных

Из украинского плена вернули 150 российских военных

16:46 05.02.2025 (обновлено: 16:57 05.02.2025)
 
© РИА НовостиАвтобусы для российских военных, возвращенных из украинского плен. Стоп-кадр видео
Автобусы для российских военных, возвращенных из украинского плен. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. 150 российских военных вернулись с подконтрольной киевскому режиму территории. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"5 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ", – сказано в сообщении.
В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республика Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками, рассказали в оборонном ведомстве РФ.
Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, отметили в Минобороны РФ.
Этот обмен стал вторым с начала текущего года: 15 января с подконтрольной Украине территории были возвращены 25 российских военных, взамен были переданы 25 военнопленных ВСУ.
До этого 30 декабря из украинского плена в результате переговоров возвращены 150 солдат российской армии. 18 октября с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. 14 сентября на Родину прибыли 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. 24 августа Минобороны РФ сообщило о состоявшемся обмене 115 военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, на 115 военнопленных ВСУ.
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Министерство обороны РФНовостиРоссияУкраинаНовости СВООбмен пленнымиПленные
 
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