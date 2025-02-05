https://crimea.ria.ru/20250205/rossiya-vernula-iz-ukrainskogo-plena-150-voennykh-1143942325.html
Россия вернула из украинского плена 150 военных
Россия вернула из украинского плена 150 военных - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Россия вернула из украинского плена 150 военных
150 российских военных вернулись с подконтрольной киевскому режиму территории. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T16:46
2025-02-05T16:46
2025-02-05T16:57
министерство обороны рф
новости
россия
украина
новости сво
обмен пленными
пленные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/05/1143942896_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_457d9d31f16d9b162af464f0de780e8f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. 150 российских военных вернулись с подконтрольной киевскому режиму территории. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республика Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками, рассказали в оборонном ведомстве РФ.Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, отметили в Минобороны РФ.Этот обмен стал вторым с начала текущего года: 15 января с подконтрольной Украине территории были возвращены 25 российских военных, взамен были переданы 25 военнопленных ВСУ.До этого 30 декабря из украинского плена в результате переговоров возвращены 150 солдат российской армии. 18 октября с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. 14 сентября на Родину прибыли 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. 24 августа Минобороны РФ сообщило о состоявшемся обмене 115 военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, на 115 военнопленных ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идут переговоры с Украиной по обмену пленнымиУкраина отказалась забирать у России более 600 военнопленных – МИДЗеленский отказывается обменивать 500 пленных солдат ВСУ – Симоньян
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/05/1143942896_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_554181157f37715236f040212ec83fc9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости, россия, украина, новости сво, обмен пленными, пленные
Россия вернула из украинского плена 150 военных
Из украинского плена вернули 150 российских военных
16:46 05.02.2025 (обновлено: 16:57 05.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. 150 российских военных вернулись с подконтрольной киевскому режиму территории. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"5 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ", – сказано в сообщении.
В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республика Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками, рассказали в оборонном ведомстве РФ.
Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, отметили в Минобороны РФ.
Этот обмен стал вторым с начала текущего года: 15 января с подконтрольной Украине территории были возвращены 25 российских военных
, взамен были переданы 25 военнопленных ВСУ.
До этого 30 декабря из украинского плена в результате переговоров возвращены 150 солдат российской армии.
18 октября с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих
. 14 сентября на Родину прибыли 103 российских военнос
лужащих, захваченных в плен в Курской области. 24 августа Минобороны РФ сообщило о состоявшемся обмене 115 военнослужащих
, захваченных в плен в Курской области, на 115 военнопленных ВСУ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: