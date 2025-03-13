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Дорога в объезд "Артека": как ведутся работы

Дорога в объезд "Артека": как ведутся работы - РИА Новости Крым, 13.03.2025

Дорога в объезд "Артека": как ведутся работы

Начальник службы автомобильных дорог Крыма Николай Мокрицкий проинспектировал строительство дороги в обход международного детского центра "Артек". Об этом... РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T20:41

2025-03-13T20:41

2025-03-13T19:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Начальник службы автомобильных дорог Крыма Николай Мокрицкий проинспектировал строительство дороги в обход международного детского центра "Артек". Об этом сообщает Служба автомобильных дорог РК.Дорога в объезд "Артека" обеспечит транспортную доступность к частным домам ТСН "Прибрежный" и гостевому дому "Тиммен-хаус" без заезда на территорию детского центра, напомнили в пресс-службе.В рамках реализации объекта общей протяженностью 1,939 км, будут возведены: мост длиной 72,77 метра, шесть водопропускных труб, а также четыре верховые и три низовые подпорные стены.Контракт заключен в июле прошлого года. Строительно-монтажные работы должны завершиться к 1 июля 2026 года.Как ранее сообщалось, также в 2026 году будут завершены работы по капитальному ремонту участка дороги Алушта – Ялта протяженностью 28 километров и ремонту дороги Бахчисарай – Ялта (через плато Ай-Петри). Будет построен также обход Алушты через село Изобильное. Обход Алушты позволит туристам ехать к Ялте, не попадая в пробки и существенно сократит время в пути.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в Крыму утверждены проекты дорожного строительства и реконструкции на ближайшие пять лет, среди основных – съезды с трассы "Таврида" к побережью, ремонт трассы Алушта-Ялта, реконструкция горной дороги к поселку Новый Свет и горного серпантина из Ялты в Бахчисарай через плато Ай-Петри.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму впервые построят трассу с помощью цифровых технологийТысячу километров дорог построят и отремонтируют в Крыму за пять летНа дороги Крыма за три года планируют потратить 132 млрд рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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