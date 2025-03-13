https://crimea.ria.ru/20250313/aksenov-zalog-razvitiya-kryma--edinstvo-i-mezhnatsionalnoe-soglasie-1144916053.html

Аксенов: залог развития Крыма – единство и межнациональное согласие

Аксенов: залог развития Крыма – единство и межнациональное согласие - РИА Новости Крым, 13.03.2025

Аксенов: залог развития Крыма – единство и межнациональное согласие

Залог развития Крыма и всей России – единство и межнациональное согласие. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T20:55

2025-03-13T20:55

2025-03-13T20:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Залог развития Крыма и всей России – единство и межнациональное согласие. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов в своем ТГ-канале."Одно из наших главных достижений и залог дальнейшего успешного развития Крыма, как и всей России, – единство и межнациональное согласие. Развитие есть и будет у тех стран, где межконфессиональный и межнациональный мир возведен в ранг государственной политики", - подчеркнул Сергей Аксенов.Он добавил, что крымчане с большим вниманием и уважением относятся к традициям друг друга. "Все мы разделяем одни ценности, главная из которых – любовь к нашей Родине. И сегодняшняя встреча, ставшая уже традиционной, – наглядное подтверждение атмосферы единства, мира и согласия, в которой живет Крым", - написал глава РК.Он отметил, что крымчане вместе с бойцами из всех российских регионов защищают полуостров. "Христиане и мусульмане, представители всех традиционных религий стоят плечом к плечу, сражаются с врагом, вместе помогают фронту. Благодарю Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя, лично хаджи Эмирали-эфенди за вклад в поддержку наших воинов, в сохранение традиционных ценностей, в укрепление единства крымчан", - отметил Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250228/v-sobornuyu-mechet-kryma-budut-vodit-ekskursii-1144560242.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рамадан, ислам, крым, новости крыма, сергей аксенов, эмирали аблаев, общество, религия