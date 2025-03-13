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Аксенов: залог развития Крыма – единство и межнациональное согласие - РИА Новости Крым, 13.03.2025
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Аксенов: залог развития Крыма – единство и межнациональное согласие
Аксенов: залог развития Крыма – единство и межнациональное согласие - РИА Новости Крым, 13.03.2025
Аксенов: залог развития Крыма – единство и межнациональное согласие
Залог развития Крыма и всей России – единство и межнациональное согласие. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T20:55
2025-03-13T20:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Залог развития Крыма и всей России – единство и межнациональное согласие. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов в своем ТГ-канале."Одно из наших главных достижений и залог дальнейшего успешного развития Крыма, как и всей России, – единство и межнациональное согласие. Развитие есть и будет у тех стран, где межконфессиональный и межнациональный мир возведен в ранг государственной политики", - подчеркнул Сергей Аксенов.Он добавил, что крымчане с большим вниманием и уважением относятся к традициям друг друга. "Все мы разделяем одни ценности, главная из которых – любовь к нашей Родине. И сегодняшняя встреча, ставшая уже традиционной, – наглядное подтверждение атмосферы единства, мира и согласия, в которой живет Крым", - написал глава РК.Он отметил, что крымчане вместе с бойцами из всех российских регионов защищают полуостров. "Христиане и мусульмане, представители всех традиционных религий стоят плечом к плечу, сражаются с врагом, вместе помогают фронту. Благодарю Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя, лично хаджи Эмирали-эфенди за вклад в поддержку наших воинов, в сохранение традиционных ценностей, в укрепление единства крымчан", - отметил Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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рамадан, ислам, крым, новости крыма, сергей аксенов, эмирали аблаев, общество, религия
Аксенов: залог развития Крыма – единство и межнациональное согласие

Аксенов: залог развития Крыма и всей России – единство и межнациональное согласие

20:55 13.03.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВечерняя трапеза разговения в Рамадан
Вечерняя трапеза разговения в Рамадан
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Залог развития Крыма и всей России – единство и межнациональное согласие. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.
"Одно из наших главных достижений и залог дальнейшего успешного развития Крыма, как и всей России, – единство и межнациональное согласие. Развитие есть и будет у тех стран, где межконфессиональный и межнациональный мир возведен в ранг государственной политики", - подчеркнул Сергей Аксенов.
Он добавил, что крымчане с большим вниманием и уважением относятся к традициям друг друга.
"Все мы разделяем одни ценности, главная из которых – любовь к нашей Родине. И сегодняшняя встреча, ставшая уже традиционной, – наглядное подтверждение атмосферы единства, мира и согласия, в которой живет Крым", - написал глава РК.
Он отметил, что крымчане вместе с бойцами из всех российских регионов защищают полуостров.
"Христиане и мусульмане, представители всех традиционных религий стоят плечом к плечу, сражаются с врагом, вместе помогают фронту. Благодарю Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя, лично хаджи Эмирали-эфенди за вклад в поддержку наших воинов, в сохранение традиционных ценностей, в укрепление единства крымчан", - отметил Аксенов.
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