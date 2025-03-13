Встреча Путина и Лукашенко и освобождение Суджи – главное за день
Заявления Путина и Лукашенко в Кремле и освобождение Суджи – главное за день
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле и сделали ряд важнейший заявлений по итогам встречи. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прилетел в Москву. В Минобороны РФ сообщили об освобождении города Суджа в Курской области. Украину признали виновной в трагедии в Доме профсоюзов Одессы в 2014 году.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Встреча Путина и Лукашенко
В четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле.
На пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложением прекратить боевые действия на Украине, однако это прекращение должно привести к долгосрочному миру. Кроме того, необходимо устранить первоначальные причины кризиса.
"Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса", - сказал он.
Ситуация в Курской области находится под контролем армии России, группировка ВСУ изолирована, заявил также Владимир Путин.
Он не исключил переговоров с Вашингтоном по вопросу перемирия на Украине, и отметил, что если Москва и Вашингтон достигнут договоренностей о сотрудничестве в сфере энергетики, в Европу могут возобновиться поставки дешевого газа.
Говоря об отношениях Москвы и Минска, российский лидер отметил, что страны продолжат сообща строить Союзное государство и углублять интеграцию, и что западные рубежи Союзного государства надежно прикрыты.
Посланник Трампа прибыл в Москву
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф встретится с российскими представителями "очень высокого ранга". Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя приезд американского делегата в Москву.
"Он будет встречаться с российскими представителями очень высокого ранга", - сказал Ушаков в комментарии тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.
Суджа освобождена
В Минобороны РФ сообщили об освобождении города Суджа в Курской области, а также населенных пунктов Меловой и Подол.
По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, освобождение Суджи и разгром остатков украинских формирований в Курской области открывает возможности для дальнейшего продвижения российских войск в Сумскую область с целью создания пограничной зоны безопасности, о которой говорил президент РФ Владимир Путин.
Также в четверг в пресс-службе МЧС России сообщили, что в Курской области эвакуировали более 90 человек с освобожденных территорий.
Киев виноват в одесской трагедии
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в непринятии мер по предотвращению насилия и спасению людей в Одессе 2 мая 2014 года.
"Суд единогласно постановил, что была нарушена статья 2 Европейской конвенции по правам человека о том, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения насилия в Одессе 2 мая 2014 года", – говорится в решении суда.
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