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Встреча Путина и Лукашенко и освобождение Суджи – главное за день

Встреча Путина и Лукашенко и освобождение Суджи – главное за день - РИА Новости Крым, 13.03.2025

Встреча Путина и Лукашенко и освобождение Суджи – главное за день

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле и сделали ряд важнейший заявлений по итогам встречи... РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T22:33

2025-03-13T22:33

2025-03-13T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле и сделали ряд важнейший заявлений по итогам встречи. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прилетел в Москву. В Минобороны РФ сообщили об освобождении города Суджа в Курской области. Украину признали виновной в трагедии в Доме профсоюзов Одессы в 2014 году.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Встреча Путина и ЛукашенкоВ четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле.На пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложением прекратить боевые действия на Украине, однако это прекращение должно привести к долгосрочному миру. Кроме того, необходимо устранить первоначальные причины кризиса.Ситуация в Курской области находится под контролем армии России, группировка ВСУ изолирована, заявил также Владимир Путин.Он не исключил переговоров с Вашингтоном по вопросу перемирия на Украине, и отметил, что если Москва и Вашингтон достигнут договоренностей о сотрудничестве в сфере энергетики, в Европу могут возобновиться поставки дешевого газа.Говоря об отношениях Москвы и Минска, российский лидер отметил, что страны продолжат сообща строить Союзное государство и углублять интеграцию, и что западные рубежи Союзного государства надежно прикрыты. Посланник Трампа прибыл в МосквуСпецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф встретится с российскими представителями "очень высокого ранга". Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя приезд американского делегата в Москву."Он будет встречаться с российскими представителями очень высокого ранга", - сказал Ушаков в комментарии тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.Суджа освобожденаВ Минобороны РФ сообщили об освобождении города Суджа в Курской области, а также населенных пунктов Меловой и Подол.По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, освобождение Суджи и разгром остатков украинских формирований в Курской области открывает возможности для дальнейшего продвижения российских войск в Сумскую область с целью создания пограничной зоны безопасности, о которой говорил президент РФ Владимир Путин.Также в четверг в пресс-службе МЧС России сообщили, что в Курской области эвакуировали более 90 человек с освобожденных территорий.Киев виноват в одесской трагедииЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в непринятии мер по предотвращению насилия и спасению людей в Одессе 2 мая 2014 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250313/rossiysko-belorusskie-peregovory-glavnye-zayavleniya-putina-i-lukashenko-1144915544.html

https://crimea.ria.ru/20250313/evropa-mozhet-poluchit-deshevyy-gaz-posle-dogovorennostey-rf-i-ssha--putin-1144914977.html

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https://crimea.ria.ru/20250313/tramp-otsenil-slova-putina-o-prekraschenii-ognya-na-ukraine-1144916296.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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