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Трамп допустил остановку работы правительства США на этой неделе - РИА Новости Крым, 13.03.2025
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Трамп допустил остановку работы правительства США на этой неделе
Трамп допустил остановку работы правительства США на этой неделе - РИА Новости Крым, 13.03.2025
Трамп допустил остановку работы правительства США на этой неделе
Президент США Дональд Трамп допустил возможность остановки работы американского правительства ("шатдаун") на этой неделе, заявив, что ответственность за это... РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T21:21
2025-03-13T21:21
дональд трамп
сша
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп допустил возможность остановки работы американского правительства ("шатдаун") на этой неделе, заявив, что ответственность за это ляжет на Демократическую партию.При этом американский лидер выразил надежду на то, что члены Демпартии все же поддержат законопроект о продолжении работы американского правительства в сенате США.Ранее в четверг глава минфина США Скотт Бессент заявил в интервью телеканалу CNBC, что возможный шатдаун с конца текущей недели будет "невероятно разрушительным" для Соединенных Штатов и навредит экономике страны.Правительству США с субботы грозит частичное прекращение работы в том случае, если конгресс не примет законопроект о финансировании работы правительства.Ранее палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о финансировании правительства до 30 сентября. Для принятия документа сенатом он должен получить 60 из 100 голосов законодателей, поэтому 53 голосов республиканцев будет недостаточно. Демократы публично заявляют о намерении голосовать против.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дональд трамп, сша, политика, новости, в мире
Трамп допустил остановку работы правительства США на этой неделе

Трамп допустил шатдаун в США на этой неделе

21:21 13.03.2025
 
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Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп допустил возможность остановки работы американского правительства ("шатдаун") на этой неделе, заявив, что ответственность за это ляжет на Демократическую партию.
"Если произойдет шатдаун, то это не вина республиканцев. Мы провели законопроект, имея невероятные республиканские голоса… при наступлении шатдауна, даже демократы признают, это будет их вина", - сказал Трамп журналистам в Белом доме перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.
При этом американский лидер выразил надежду на то, что члены Демпартии все же поддержат законопроект о продолжении работы американского правительства в сенате США.
Ранее в четверг глава минфина США Скотт Бессент заявил в интервью телеканалу CNBC, что возможный шатдаун с конца текущей недели будет "невероятно разрушительным" для Соединенных Штатов и навредит экономике страны.
Правительству США с субботы грозит частичное прекращение работы в том случае, если конгресс не примет законопроект о финансировании работы правительства.
Ранее палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о финансировании правительства до 30 сентября. Для принятия документа сенатом он должен получить 60 из 100 голосов законодателей, поэтому 53 голосов республиканцев будет недостаточно. Демократы публично заявляют о намерении голосовать против.
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Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
21:05
Трамп оценил слова Путина о прекращении огня на Украине
 
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Заголовок открываемого материала
21:21Трамп допустил остановку работы правительства США на этой неделе
21:05Трамп оценил слова Путина о прекращении огня на Украине
20:55Аксенов: залог развития Крыма – единство и межнациональное согласие
20:41Дорога в объезд "Артека": как ведутся работы
20:05Российско-белорусские переговоры: главные заявления Путина и Лукашенко
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18:41Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию на Украине
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