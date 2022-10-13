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Крым получит 996 миллионов рублей на ежемесячные детские выплаты - РИА Новости Крым, 13.10.2022
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Крым получит 996 миллионов рублей на ежемесячные детские выплаты
Крым получит 996 миллионов рублей на ежемесячные детские выплаты - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Крым получит 996 миллионов рублей на ежемесячные детские выплаты
Крым получит дополнительные 996 миллионов рублей на ежемесячные детские выплаты. Это следует из распоряжения, которое сегодня подписал глава правительства РФ... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T19:31
2022-10-13T19:31
михаил мишустин
общество
соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Крым получит дополнительные 996 миллионов рублей на ежемесячные детские выплаты. Это следует из распоряжения, которое сегодня подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.Выделить средства в размере 996 миллионов рублей на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет. Источник финансирования – Резервный фонд РФ, сказано в документе.В течение 30 дней министерству труда и соцзащиты поручено заключить соглашения о предоставлении бюджетам бюджету субъекта, говорится в документе.Всего на поддержку многодетных и малообеспеченных семей с детьми выделено более 35,3 миллиардов рублей. Из них регионы получат более 29 миллиардов рублей на выплаты для детей от 3 до 7 лет, остальные 6,3 миллиарда рублей – на ежемесячные выплаты многодетных семей, которые нуждаются в поддержке.Кроме того, члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб заявила, что размер ежемесячного пособия на ребенка до полутора лет может превысить 33 тысячи рублей в следующем году.Ранее замглавы Минтруда Андрей Пудов сообщил, что пенсии неработающих пенсионеров ежегодно будут увеличиваться в среднем на тысячу рублей.
https://crimea.ria.ru/20221013/pensii-budut-rasti-na-tysyachu-rubley-ezhegodno--mintrud-1124855470.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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михаил мишустин, общество, соцзащита
Крым получит 996 миллионов рублей на ежемесячные детские выплаты

Крым получит 996 миллионов рублей на поддержание малообеспеченных семей с детьми

19:31 13.10.2022
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Крым получит дополнительные 996 миллионов рублей на ежемесячные детские выплаты. Это следует из распоряжения, которое сегодня подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Выделить средства в размере 996 миллионов рублей на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет. Источник финансирования – Резервный фонд РФ, сказано в документе.
В течение 30 дней министерству труда и соцзащиты поручено заключить соглашения о предоставлении бюджетам бюджету субъекта, говорится в документе.
Всего на поддержку многодетных и малообеспеченных семей с детьми выделено более 35,3 миллиардов рублей. Из них регионы получат более 29 миллиардов рублей на выплаты для детей от 3 до 7 лет, остальные 6,3 миллиарда рублей – на ежемесячные выплаты многодетных семей, которые нуждаются в поддержке.
Кроме того, члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб заявила, что размер ежемесячного пособия на ребенка до полутора лет может превысить 33 тысячи рублей в следующем году.
На набережной в Евпатории - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
12:50
Пенсии будут расти на тысячу рублей ежегодно – Минтруд
Ранее замглавы Минтруда Андрей Пудов сообщил, что пенсии неработающих пенсионеров ежегодно будут увеличиваться в среднем на тысячу рублей.
 
Михаил МишустинОбществоСоцзащита
 
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