https://crimea.ria.ru/20221013/pensii-budut-rasti-na-tysyachu-rubley-ezhegodno--mintrud-1124855470.html
Пенсии будут расти на тысячу рублей ежегодно – Минтруд
Пенсии будут расти на тысячу рублей ежегодно – Минтруд - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Пенсии будут расти на тысячу рублей ежегодно – Минтруд
Пенсии неработающих пенсионеров ежегодно будут увеличиваться в среднем на тысячу рублей. Об этом в Госдуме заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов. РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T12:50
2022-10-13T12:50
2022-10-13T12:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Пенсии неработающих пенсионеров ежегодно будут увеличиваться в среднем на тысячу рублей. Об этом в Госдуме заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов.Такая индексация позволит провести перерасчет выше инфляционных показателей на 2,6 процентных пункта.Необходимые расходы бюджета ПФР уже сформированы, добавил он.Ранее Минтруд анонсировал увеличение страховых пенсий по старости для неработающих пенсионеров. Сообщалось, что при индексации в 4,8% средний размер выплат достигнет 21 864 рублей. Уточнялось, что в общей сумме страховые пенсии за год вырастут более чем на 15%, что превышает прогнозируемый уровень инфляции в 12,4%.В свою очередь глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил, что увеличение пенсий на 4,8% недостаточно. Он призвал пересмотреть размер индексации и внести необходимые изменения в бюджет страны.
https://crimea.ria.ru/20220909/v-rossii-pensioneram-stali-davat-ipoteku-1124455868.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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соцзащита, экономика, российская федерация (россия, рф)
Пенсии будут расти на тысячу рублей ежегодно – Минтруд
Пенсии неработающих пенсионеров ежегодно будут увеличиваться в среднем на тысячу рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Пенсии неработающих пенсионеров ежегодно будут увеличиваться в среднем на тысячу рублей. Об этом в Госдуме заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов.
Такая индексация позволит провести перерасчет выше инфляционных показателей на 2,6 процентных пункта.
"Повышение страховых выплат неработающим пенсионерам в 2023 и 2024 годах составит в среднем одну тысячу рублей", – сказал Пудов.
Необходимые расходы бюджета ПФР уже сформированы, добавил он.
Ранее Минтруд анонсировал увеличение страховых пенсий по старости для неработающих пенсионеров. Сообщалось, что при индексации в 4,8% средний размер выплат достигнет 21 864 рублей. Уточнялось, что в общей сумме страховые пенсии за год вырастут более чем на 15%, что превышает прогнозируемый уровень инфляции в 12,4%.
В свою очередь глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил, что увеличение пенсий на 4,8% недостаточно
. Он призвал пересмотреть размер индексации и внести необходимые изменения в бюджет страны.