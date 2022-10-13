https://crimea.ria.ru/20221013/pensii-budut-rasti-na-tysyachu-rubley-ezhegodno--mintrud-1124855470.html

Пенсии будут расти на тысячу рублей ежегодно – Минтруд

Пенсии будут расти на тысячу рублей ежегодно – Минтруд - РИА Новости Крым, 13.10.2022

Пенсии будут расти на тысячу рублей ежегодно – Минтруд

Пенсии неработающих пенсионеров ежегодно будут увеличиваться в среднем на тысячу рублей. Об этом в Госдуме заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов. РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T12:50

2022-10-13T12:50

2022-10-13T12:50

соцзащита

экономика

российская федерация (россия, рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0e/1122358755_0:128:1620:1039_1920x0_80_0_0_865673e5c9b190c2132ce2bea486c076.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Пенсии неработающих пенсионеров ежегодно будут увеличиваться в среднем на тысячу рублей. Об этом в Госдуме заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов.Такая индексация позволит провести перерасчет выше инфляционных показателей на 2,6 процентных пункта.Необходимые расходы бюджета ПФР уже сформированы, добавил он.Ранее Минтруд анонсировал увеличение страховых пенсий по старости для неработающих пенсионеров. Сообщалось, что при индексации в 4,8% средний размер выплат достигнет 21 864 рублей. Уточнялось, что в общей сумме страховые пенсии за год вырастут более чем на 15%, что превышает прогнозируемый уровень инфляции в 12,4%.В свою очередь глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил, что увеличение пенсий на 4,8% недостаточно. Он призвал пересмотреть размер индексации и внести необходимые изменения в бюджет страны.

https://crimea.ria.ru/20220909/v-rossii-pensioneram-stali-davat-ipoteku-1124455868.html

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

соцзащита, экономика, российская федерация (россия, рф)