Рейтинг@Mail.ru
В США обрушился 2,5-километровый мост: несколько машин упали в воду - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240326/v-ssha-obrushilsya-25-kilometrovyy-most-neskolko-mashin-upali-v-vodu-1136038015.html
В США обрушился 2,5-километровый мост: несколько машин упали в воду
В США обрушился 2,5-километровый мост: несколько машин упали в воду - РИА Новости Крым, 26.03.2024
В США обрушился 2,5-километровый мост: несколько машин упали в воду
Автомобильный мост Key Bridge обрушился в американском штате Мэриленд. Об этом со ссылкой на СМИ пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T11:11
2024-03-26T11:11
сша
происшествия
новости
в мире
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1a/1136037902_0:0:782:440_1920x0_80_0_0_f8fc752db32ad4f0a9beca5fee7db430.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Автомобильный мост Key Bridge обрушился в американском штате Мэриленд. Об этом со ссылкой на СМИ пишет РИА Новости.В воду упали несколько автомобилей.По предварительным данным, мост обрушился после того, как в его опору врезалось грузовое судно.В настоящее время движение перекрыто в обе стороны.
https://crimea.ria.ru/20230724/v-zakarpate-rukhnul-veduschiy-v-chetyre-strany-es-most-1130280035.html
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1a/1136037902_193:0:782:442_1920x0_80_0_0_149403ae9cd048241c462c5da9e9b11f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, происшествия, новости, в мире, видео
В США обрушился 2,5-километровый мост: несколько машин упали в воду

Несколько автомобилей упали в воду после обрушения моста в Балтиморе

11:11 26.03.2024
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Автомобильный мост Key Bridge обрушился в американском штате Мэриленд. Об этом со ссылкой на СМИ пишет РИА Новости.
Власти американского Балтимора назвали инцидент с обрушением моста "происшествием с большим количеством пострадавших", пишет издание.
В воду упали несколько автомобилей.
По предварительным данным, мост обрушился после того, как в его опору врезалось грузовое судно.
В настоящее время движение перекрыто в обе стороны.
В Закарпатье рухнул мост
24 июля 2023, 21:13
В Закарпатье рухнул мост в Европу
 
СШАПроисшествияНовостиВ миреВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:34Три человека погибли на пожаре в Туапсе
12:18ФСБ предотвратила теракт - диверсант подорвался при задержании
12:12В Ялте с 1 июня остановят все частные стройки
11:50В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
11:37Звуки стрельбы в Севастополе – учения военных
11:30В России оценили объем производства яиц
11:11В США обрушился 2,5-километровый мост: несколько машин упали в воду
11:07Глава СБУ Малюк заочно арестован по делу о теракте на Крымском мосту
10:45Штормовое в Крыму - спасатели дежурят в местах возможных подтоплений
10:38В Крыму призвали отказаться от массовых развлечений в ближайшие дни
10:28В Симферополе "горел" кинотеатр
10:12ФСБ разоблачила коррупционную ОПГ в Минэкономразвития 2:42
10:04Откровенное признание: Боррель озвучил интересы Запада на Украине
09:53В магазинах Крыма появится улыбчивый полицейский
09:17Убийства Кивы и Татарского - в СБУ намекнули на причастность ведомства
08:50Двое пожарных ранены при обстреле Белгородской области
08:40Срыв заседания ООН по бомбежкам Югославии - чего боится Запад
08:34Постковидный синдром: новые открытия и способы борьбы
08:19Крым продолжит работу по национализации активов украинских олигархов
08:03Керчь на два дня останется без воды
Лента новостейМолния