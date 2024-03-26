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В США обрушился 2,5-километровый мост: несколько машин упали в воду
В США обрушился 2,5-километровый мост: несколько машин упали в воду - РИА Новости Крым, 26.03.2024
В США обрушился 2,5-километровый мост: несколько машин упали в воду
Автомобильный мост Key Bridge обрушился в американском штате Мэриленд. Об этом со ссылкой на СМИ пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T11:11
2024-03-26T11:11
2024-03-26T11:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Автомобильный мост Key Bridge обрушился в американском штате Мэриленд. Об этом со ссылкой на СМИ пишет РИА Новости.В воду упали несколько автомобилей.По предварительным данным, мост обрушился после того, как в его опору врезалось грузовое судно.В настоящее время движение перекрыто в обе стороны.
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сша, происшествия, новости, в мире, видео
В США обрушился 2,5-километровый мост: несколько машин упали в воду
Несколько автомобилей упали в воду после обрушения моста в Балтиморе