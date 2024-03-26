https://crimea.ria.ru/20240326/v-ssha-obrushilsya-25-kilometrovyy-most-neskolko-mashin-upali-v-vodu-1136038015.html

В США обрушился 2,5-километровый мост: несколько машин упали в воду

В США обрушился 2,5-километровый мост: несколько машин упали в воду - РИА Новости Крым, 26.03.2024

В США обрушился 2,5-километровый мост: несколько машин упали в воду

Автомобильный мост Key Bridge обрушился в американском штате Мэриленд. Об этом со ссылкой на СМИ пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T11:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Автомобильный мост Key Bridge обрушился в американском штате Мэриленд. Об этом со ссылкой на СМИ пишет РИА Новости.В воду упали несколько автомобилей.По предварительным данным, мост обрушился после того, как в его опору врезалось грузовое судно.В настоящее время движение перекрыто в обе стороны.

https://crimea.ria.ru/20230724/v-zakarpate-rukhnul-veduschiy-v-chetyre-strany-es-most-1130280035.html

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2024

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сша, происшествия, новости, в мире, видео