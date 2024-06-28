https://crimea.ria.ru/20240628/ni-svobody-ni-prava-vybora-kak-ukraintsy-otmechayut-den-konstitutsii-1138441095.html

Ни свободы, ни права выбора: как украинцы отмечают день конституции

Ни свободы, ни права выбора: как украинцы отмечают день конституции - РИА Новости Крым, 28.06.2024

Ни свободы, ни права выбора: как украинцы отмечают день конституции

Конституция, день принятия которой сегодня отмечают на Украине, не гарантирует украинцам ни права на жизнь, ни права на свободный выбор, ни даже свободы... РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T19:37

2024-06-28T19:37

2024-06-28T20:35

наталья киселева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1c/1138442228_0:548:2352:1871_1920x0_80_0_0_9cc2da9d3ebdaa3c1a451da0a62d2dc7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Конституция, день принятия которой сегодня отмечают на Украине, не гарантирует украинцам ни права на жизнь, ни права на свободный выбор, ни даже свободы передвижения. Они вынуждены прятаться в подвалах от сотрудников ТЦК, заявила РИА Новости Крым руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, доцент КФУ Наталья Киселева.Слова Зеленского о том, что каждый день сопротивления - "это борьба не только за наши суверенные территории, но и прежде всего за наши суверенные права, за наши человеческие права" звучат как издевательство, считает политолог:Действующая украинская конституция не защищала крымчан до 2014 года, а теперь она не защищает вообще никого, уверена Наталья Киселева.Действующий вариант конституции давно утратил свою актуальность, но и ее изменение не исправит ситуации. До тех пор, пока власть Украины будет исполнять политическую волю США, ничего хорошего ее граждан не ожидает."Пока украинские власти будут исполнять роли "древнейшей профессии" на службе у США, Украина продолжит терять и территории, доставшиеся ей в наследство от России и Советского Союза, и население, которому уготована участь "воевать до последнего украинца".Первая Конституция независимой Украины была принята 28 июня 1996 года. За более чем 20 лет с момента принятия Основной закон страны несколько раз подвергался серьезным изменениям, звучали даже предложения разработать совершенно новый документ, который будет вынесен на референдум. Однако эта идея так и не была реализована. Избранный в 2014 году президентом Порошенко заявлял о новой реформе Основного закона, цель которой - децентрализация власти в стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет хуже: Медведев посоветовал Киеву не тянуть с переговорамиЗеленский и Ермак незаконно узурпировали власть на Украине – Медведев

https://crimea.ria.ru/20200628/Krymskie-tatary-otsenili-rech-Zelenskogo-ko-Dnyu-konstitutsii-Ukrainy-1118445332.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья киселева