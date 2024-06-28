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Ни свободы, ни права выбора: как украинцы отмечают день конституции - РИА Новости Крым, 28.06.2024
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Ни свободы, ни права выбора: как украинцы отмечают день конституции
Ни свободы, ни права выбора: как украинцы отмечают день конституции - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Ни свободы, ни права выбора: как украинцы отмечают день конституции
Конституция, день принятия которой сегодня отмечают на Украине, не гарантирует украинцам ни права на жизнь, ни права на свободный выбор, ни даже свободы... РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T19:37
2024-06-28T20:35
наталья киселева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Конституция, день принятия которой сегодня отмечают на Украине, не гарантирует украинцам ни права на жизнь, ни права на свободный выбор, ни даже свободы передвижения. Они вынуждены прятаться в подвалах от сотрудников ТЦК, заявила РИА Новости Крым руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, доцент КФУ Наталья Киселева.Слова Зеленского о том, что каждый день сопротивления - "это борьба не только за наши суверенные территории, но и прежде всего за наши суверенные права, за наши человеческие права" звучат как издевательство, считает политолог:Действующая украинская конституция не защищала крымчан до 2014 года, а теперь она не защищает вообще никого, уверена Наталья Киселева.Действующий вариант конституции давно утратил свою актуальность, но и ее изменение не исправит ситуации. До тех пор, пока власть Украины будет исполнять политическую волю США, ничего хорошего ее граждан не ожидает."Пока украинские власти будут исполнять роли "древнейшей профессии" на службе у США, Украина продолжит терять и территории, доставшиеся ей в наследство от России и Советского Союза, и население, которому уготована участь "воевать до последнего украинца".Первая Конституция независимой Украины была принята 28 июня 1996 года. За более чем 20 лет с момента принятия Основной закон страны несколько раз подвергался серьезным изменениям, звучали даже предложения разработать совершенно новый документ, который будет вынесен на референдум. Однако эта идея так и не была реализована. Избранный в 2014 году президентом Порошенко заявлял о новой реформе Основного закона, цель которой - децентрализация власти в стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет хуже: Медведев посоветовал Киеву не тянуть с переговорамиЗеленский и Ермак незаконно узурпировали власть на Украине – Медведев
https://crimea.ria.ru/20200628/Krymskie-tatary-otsenili-rech-Zelenskogo-ko-Dnyu-konstitutsii-Ukrainy-1118445332.html
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наталья киселева
Ни свободы, ни права выбора: как украинцы отмечают день конституции

Конституция Украины больше не гарантирует украинцам права на жизнь и свободу передвижений

19:37 28.06.2024 (обновлено: 20:35 28.06.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКонституция Украины
Конституция Украины - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Конституция, день принятия которой сегодня отмечают на Украине, не гарантирует украинцам ни права на жизнь, ни права на свободный выбор, ни даже свободы передвижения. Они вынуждены прятаться в подвалах от сотрудников ТЦК, заявила РИА Новости Крым руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, доцент КФУ Наталья Киселева.
"Украина лишена суверенитета, украинцы лишены права голоса, потому что не могут выбирать ни депутатов, ни президента. У еще не сбежавших граждан этой страны отсутствует свобода передвижения даже внутри своих населенных пунктов, так как они вынуждены прятаться от ТЦКашников", - сказала она.
Слова Зеленского о том, что каждый день сопротивления - "это борьба не только за наши суверенные территории, но и прежде всего за наши суверенные права, за наши человеческие права" звучат как издевательство, считает политолог:
"Это издевательство из уст человека, который сделал максимально возможное для уничтожения не только этих прав, но и уничтожения самих украинцев. Это кощунство, так как украинцы лишены главного права человека – права на жизнь".
Действующая украинская конституция не защищала крымчан до 2014 года, а теперь она не защищает вообще никого, уверена Наталья Киселева.
"Мы и до 2014-го года не отмечали подобные даты, связанные с так называемой государственностью "Нэзалэжной". Потому что для крымчан не может быть праздников политического проекта, созданного и направленного исключительно против России и русских", - подчеркнула она.
Действующий вариант конституции давно утратил свою актуальность, но и ее изменение не исправит ситуации. До тех пор, пока власть Украины будет исполнять политическую волю США, ничего хорошего ее граждан не ожидает.
"Пока украинские власти будут исполнять роли "древнейшей профессии" на службе у США, Украина продолжит терять и территории, доставшиеся ей в наследство от России и Советского Союза, и население, которому уготована участь "воевать до последнего украинца".
Первая Конституция независимой Украины была принята 28 июня 1996 года. За более чем 20 лет с момента принятия Основной закон страны несколько раз подвергался серьезным изменениям, звучали даже предложения разработать совершенно новый документ, который будет вынесен на референдум. Однако эта идея так и не была реализована. Избранный в 2014 году президентом Порошенко заявлял о новой реформе Основного закона, цель которой - децентрализация власти в стране.
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Наталья Киселева
 
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