https://crimea.ria.ru/20240628/v-sevastopole-bezdykhannogo-muzhchinu-vo-dvore-doma-spas-sotrudnik-mchs-1138446997.html

В Севастополе бездыханного мужчину во дворе дома спас сотрудник МЧС

В Севастополе бездыханного мужчину во дворе дома спас сотрудник МЧС - РИА Новости Крым, 28.06.2024

В Севастополе бездыханного мужчину во дворе дома спас сотрудник МЧС

В Севастополе сотрудник МЧС спас мужчину, который потерял сознание и упал бездыханным во дворе дома рядом с пожарно-спасательной частью. О происшествии... РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T23:43

2024-06-28T23:43

2024-06-28T23:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудник МЧС спас мужчину, который потерял сознание и упал бездыханным во дворе дома рядом с пожарно-спасательной частью. О происшествии рассказали в ведомстве.Все произошло во дворе дома рядом с 1-й пожарно-спасательной частью МЧС России на улице Генерала Острякова.Мужчина потерял сознание и упал бездыханным. Это увидел дежуривший в тот день в ведомстве спасатель Василий Попов и бросился на помощь.Василия отблагодарили севастопольские врачи. От имени медиков на странице в социальной сети севастопольского МЧС к спасателям обратилась врач анестезиолог-реаниматолог Оксана Лантратова."Хочу выразить благодарность сотруднику МЧС, который, находясь на своем дежурстве 17 июня, оказал базовую СЛР-помощь гражданину, ввиду чего мы смогли завести сердце человеку. Каждая минута на счету! Здоровья вам!" – написала медик.Ранее 28 июня сотрудники Специализированного отряда ГУ МЧС России по Крыму спасли двух подростков 12 и 16 лет, которых унесло в море на сапбордах. Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке тушат горящий жилой дом Туристке понадобилась помощь спасателей в Судакской крепости Горели кухня и балкон: в Феодосии ликвидировали пожар в многоэтажке

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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