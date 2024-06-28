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В Севастополе бездыханного мужчину во дворе дома спас сотрудник МЧС - РИА Новости Крым, 28.06.2024
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В Севастополе бездыханного мужчину во дворе дома спас сотрудник МЧС
В Севастополе бездыханного мужчину во дворе дома спас сотрудник МЧС - РИА Новости Крым, 28.06.2024
В Севастополе бездыханного мужчину во дворе дома спас сотрудник МЧС
В Севастополе сотрудник МЧС спас мужчину, который потерял сознание и упал бездыханным во дворе дома рядом с пожарно-спасательной частью. О происшествии... РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T23:43
2024-06-28T23:43
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудник МЧС спас мужчину, который потерял сознание и упал бездыханным во дворе дома рядом с пожарно-спасательной частью. О происшествии рассказали в ведомстве.Все произошло во дворе дома рядом с 1-й пожарно-спасательной частью МЧС России на улице Генерала Острякова.Мужчина потерял сознание и упал бездыханным. Это увидел дежуривший в тот день в ведомстве спасатель Василий Попов и бросился на помощь.Василия отблагодарили севастопольские врачи. От имени медиков на странице в социальной сети севастопольского МЧС к спасателям обратилась врач анестезиолог-реаниматолог Оксана Лантратова."Хочу выразить благодарность сотруднику МЧС, который, находясь на своем дежурстве 17 июня, оказал базовую СЛР-помощь гражданину, ввиду чего мы смогли завести сердце человеку. Каждая минута на счету! Здоровья вам!" – написала медик.Ранее 28 июня сотрудники Специализированного отряда ГУ МЧС России по Крыму спасли двух подростков 12 и 16 лет, которых унесло в море на сапбордах. Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке тушат горящий жилой дом Туристке понадобилась помощь спасателей в Судакской крепости Горели кухня и балкон: в Феодосии ликвидировали пожар в многоэтажке
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РИА Новости Крым
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В Севастополе бездыханного мужчину во дворе дома спас сотрудник МЧС

Сотрудник МЧС в Севастополе спас упавшего во дворе без сознания бездыханного мужчину

23:43 28.06.2024
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудник МЧС спас мужчину, который потерял сознание и упал бездыханным во дворе дома рядом с пожарно-спасательной частью. О происшествии рассказали в ведомстве.
Все произошло во дворе дома рядом с 1-й пожарно-спасательной частью МЧС России на улице Генерала Острякова.
Мужчина потерял сознание и упал бездыханным. Это увидел дежуривший в тот день в ведомстве спасатель Василий Попов и бросился на помощь.
"У пострадавшего отсутствовали дыхание и сердцебиение. Сотрудник чрезвычайного ведомства приступил к сердечно-легочной реанимации. Человека удалось вернуть к жизни. Он был передан медикам", – рассказали в ведомстве.
Василия отблагодарили севастопольские врачи. От имени медиков на странице в социальной сети севастопольского МЧС к спасателям обратилась врач анестезиолог-реаниматолог Оксана Лантратова.
"Хочу выразить благодарность сотруднику МЧС, который, находясь на своем дежурстве 17 июня, оказал базовую СЛР-помощь гражданину, ввиду чего мы смогли завести сердце человеку. Каждая минута на счету! Здоровья вам!" – написала медик.
Ранее 28 июня сотрудники Специализированного отряда ГУ МЧС России по Крыму спасли двух подростков 12 и 16 лет, которых унесло в море на сапбордах.
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Заголовок открываемого материала
23:43В Севастополе бездыханного мужчину во дворе дома спас сотрудник МЧС
23:20Главные новости Крыма: 28 июня
23:05Сухогруз с пшеницей из России сел на мель у берегов Турции
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