https://crimea.ria.ru/20240629/zhara-i-veter-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1138181401.html

Жара и ветер: погода в Крыму в субботу

Жара и ветер: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 29.06.2024

Жара и ветер: погода в Крыму в субботу

В субботу в Крыму погода будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 29.06.2024

2024-06-29T00:01

2024-06-29T00:01

2024-06-29T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму погода будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 9-15 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +28...+30.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +27…+29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +19...+21, днем от +27 до +30 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240628/gde-samoe-teploe-more-v-krymu-i-chego-zhdat-ot-pogody-v-vykhodnye-fobos-1138440681.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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