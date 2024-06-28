https://crimea.ria.ru/20240628/glavnye-novosti-kryma-28-iyunya-1138446656.html
Главные новости Крыма: 28 июня
Главные новости Крыма: 28 июня - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Главные новости Крыма: 28 июня
Страница главы Крыма Сергея Аксенова обрела опасного фейкового клона. В Севастополе расширен перечень убежищ указом губернатора. ФСБ выявила незаконный канал... РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T23:20
2024-06-28T23:20
2024-06-28T23:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Страница главы Крыма Сергея Аксенова обрела опасного фейкового клона. В Севастополе расширен перечень убежищ указом губернатора. ФСБ выявила незаконный канал миграции в Крыму. Жителя Ялты осудили за госизмену. На пляже в Крыму детей на сапбордах унесло в море. Под Судаком после жалобы детей Путину сносят аварийный спортзал.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Фейковая страница главы Крыма Сергея АксеноваСоветник главы республики Олег Крючков предупредил о появлении фейковой страницы главы Крыма Сергея Аксенова с ложной информацией."Размещена очередная ложная информация призванная попытаться раскачать ситуацию", – предупредил Крючков. В Севастополе расширен перечень убежищГубернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал указ о допуске граждаан при тревогах в убежища организаций всех форм собственности, документ также определяет штрафы за невыполнение требований.Он также предупредил о штрафах за неисполнение указа. ФСБ выявила незаконный канал миграции в КрымуВ Крыму задержаны подозреваемые в организации канала незаконной миграции иностранцев. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. По данным следствия, двое жителей полуострова привлекали крымчанок для заключения фиктивного брака с приезжими за деньги."В отношении двух организаторов нелегальной миграции, а также четверых женщин, вступавших в фиктивный брак, возбуждены уголовные дела", – сообщили в УФСБ. На пляже в Крыму детей на сапбордах унесло в мореНа крымском пляже двух подростков на сапбордах унесло в море – к спасению подключились спасатели Специализированного отряда ГУ МЧС России по республике. Детей обнаружили в акватории Черного моря в 500 метрах от берега. Жителя Ялты осудили за госизменуВ Крыму жителя Ялты приговорили к 16 годам строгого режима за госизмену."В Верховном Суде Республики Крым окончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого житель Ялты 1976 года рождения был признан виновным в государственной измене", – говорится в сообщении.Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Под Судаком после жалобы детей Путину сносят спортзалСолнечной долине под Судаком начался демонтаж спортивного зала, по поводу которого дети-спортсмены обращались к президенту Владимиру Путину во время прямой линии. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр города Константин Подсевалов."Ограждение только устанавливается, снос идет полным ходом, паспорт объекта отсутствует", – отмечалось в комментариях к посту.
https://crimea.ria.ru/20240628/imeni-geroev-ulitsy-v-sele-pod-sevastopolem-nazvany-v-chest-boytsov-svo-1138440936.html
https://crimea.ria.ru/20240628/poshel-by-v-okhranu-veterany-svo-ischut-rabotu-na-yarmarke-vakansiy-v-krymu-1138434586.html
https://crimea.ria.ru/20240628/v-alushte-prostilis-s-pogibshim-v-zone-svo-dobrovoltsem-1138442025.html
https://crimea.ria.ru/20240628/mudrost-skazok-i-novyy-pocherk-krymskomu-akademicheskomu-teatru-kukol-85-1138442894.html
https://crimea.ria.ru/20240628/sudboy-znamenitoy-gitary-tsoya-pod-sudakom-zanyalsya-mestnyy-rok-klub-1138429810.html
https://crimea.ria.ru/20240628/pod-senyu-vorontsovskogo-platana---vo-dvortsakh-kryma-zazvuchit-muzyka-1138437510.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, общество, главное за день, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Страница главы Крыма Сергея Аксенова обрела опасного фейкового клона. В Севастополе расширен перечень убежищ указом губернатора. ФСБ выявила незаконный канал миграции в Крыму. Жителя Ялты осудили за госизмену. На пляже в Крыму детей на сапбордах унесло в море. Под Судаком после жалобы детей Путину сносят аварийный спортзал.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Фейковая страница главы Крыма Сергея Аксенова
Советник главы республики Олег Крючков предупредил о появлении фейковой страницы
главы Крыма Сергея Аксенова с ложной информацией.
"Размещена очередная ложная информация призванная попытаться раскачать ситуацию", – предупредил Крючков.
В Севастополе расширен перечень убежищ
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал указ
о допуске граждаан при тревогах в убежища организаций всех форм собственности, документ также определяет штрафы за невыполнение требований.
"Подписал указ о допуске в капитальные объекты всех форм собственности во время объявления сигналов "Внимание всем! Воздушная тревога!" и "Баллистика!". Теперь список помещений, где можно укрыться во время тревоги, расширяется", – сообщил глава города.
Он также предупредил о штрафах
за неисполнение указа.
ФСБ выявила незаконный канал миграции в Крыму
В Крыму задержаны подозреваемые
в организации канала незаконной миграции иностранцев. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. По данным следствия, двое жителей полуострова привлекали крымчанок для заключения фиктивного брака с приезжими за деньги.
"В отношении двух организаторов нелегальной миграции, а также четверых женщин, вступавших в фиктивный брак, возбуждены уголовные дела", – сообщили в УФСБ.
На пляже в Крыму детей на сапбордах унесло в море
На крымском пляже двух подростков на сапбордах унесло в море
– к спасению подключились спасатели Специализированного отряда ГУ МЧС России по республике. Детей обнаружили в акватории Черного моря в 500 метрах от берега.
Жителя Ялты осудили за госизмену
"В Верховном Суде Республики Крым окончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого житель Ялты 1976 года рождения был признан виновным в государственной измене", – говорится в сообщении.
Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.
Под Судаком после жалобы детей Путину сносят спортзал
Солнечной долине под Судаком начался демонтаж спортивного зала
, по поводу которого дети-спортсмены обращались к президенту Владимиру Путину во время прямой линии. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр города Константин Подсевалов.
"Ограждение только устанавливается, снос идет полным ходом, паспорт объекта отсутствует", – отмечалось в комментариях к посту.