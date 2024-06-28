https://crimea.ria.ru/20240628/glavnye-novosti-kryma-28-iyunya-1138446656.html

Главные новости Крыма: 28 июня

Главные новости Крыма: 28 июня - РИА Новости Крым, 28.06.2024

Главные новости Крыма: 28 июня

Страница главы Крыма Сергея Аксенова обрела опасного фейкового клона. В Севастополе расширен перечень убежищ указом губернатора. ФСБ выявила незаконный канал... РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T23:20

2024-06-28T23:20

2024-06-28T23:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Страница главы Крыма Сергея Аксенова обрела опасного фейкового клона. В Севастополе расширен перечень убежищ указом губернатора. ФСБ выявила незаконный канал миграции в Крыму. Жителя Ялты осудили за госизмену. На пляже в Крыму детей на сапбордах унесло в море. Под Судаком после жалобы детей Путину сносят аварийный спортзал.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Фейковая страница главы Крыма Сергея АксеноваСоветник главы республики Олег Крючков предупредил о появлении фейковой страницы главы Крыма Сергея Аксенова с ложной информацией."Размещена очередная ложная информация призванная попытаться раскачать ситуацию", – предупредил Крючков. В Севастополе расширен перечень убежищГубернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал указ о допуске граждаан при тревогах в убежища организаций всех форм собственности, документ также определяет штрафы за невыполнение требований.Он также предупредил о штрафах за неисполнение указа. ФСБ выявила незаконный канал миграции в КрымуВ Крыму задержаны подозреваемые в организации канала незаконной миграции иностранцев. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. По данным следствия, двое жителей полуострова привлекали крымчанок для заключения фиктивного брака с приезжими за деньги."В отношении двух организаторов нелегальной миграции, а также четверых женщин, вступавших в фиктивный брак, возбуждены уголовные дела", – сообщили в УФСБ. На пляже в Крыму детей на сапбордах унесло в мореНа крымском пляже двух подростков на сапбордах унесло в море – к спасению подключились спасатели Специализированного отряда ГУ МЧС России по республике. Детей обнаружили в акватории Черного моря в 500 метрах от берега. Жителя Ялты осудили за госизменуВ Крыму жителя Ялты приговорили к 16 годам строгого режима за госизмену."В Верховном Суде Республики Крым окончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого житель Ялты 1976 года рождения был признан виновным в государственной измене", – говорится в сообщении.Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Под Судаком после жалобы детей Путину сносят спортзалСолнечной долине под Судаком начался демонтаж спортивного зала, по поводу которого дети-спортсмены обращались к президенту Владимиру Путину во время прямой линии. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр города Константин Подсевалов."Ограждение только устанавливается, снос идет полным ходом, паспорт объекта отсутствует", – отмечалось в комментариях к посту.

https://crimea.ria.ru/20240628/imeni-geroev-ulitsy-v-sele-pod-sevastopolem-nazvany-v-chest-boytsov-svo-1138440936.html

https://crimea.ria.ru/20240628/poshel-by-v-okhranu-veterany-svo-ischut-rabotu-na-yarmarke-vakansiy-v-krymu-1138434586.html

https://crimea.ria.ru/20240628/v-alushte-prostilis-s-pogibshim-v-zone-svo-dobrovoltsem-1138442025.html

https://crimea.ria.ru/20240628/mudrost-skazok-i-novyy-pocherk-krymskomu-akademicheskomu-teatru-kukol-85-1138442894.html

https://crimea.ria.ru/20240628/sudboy-znamenitoy-gitary-tsoya-pod-sudakom-zanyalsya-mestnyy-rok-klub-1138429810.html

https://crimea.ria.ru/20240628/pod-senyu-vorontsovskogo-platana---vo-dvortsakh-kryma-zazvuchit-muzyka-1138437510.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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