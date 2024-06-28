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Землю снова накрыла череда магнитных бурь - возможны полярные сияния - РИА Новости Крым, 28.06.2024
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Землю снова накрыла череда магнитных бурь - возможны полярные сияния
Землю снова накрыла череда магнитных бурь - возможны полярные сияния - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Землю снова накрыла череда магнитных бурь - возможны полярные сияния
28 июня на Землю обрушилась очередная магнитная буря уровня G2. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и... РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T20:20
2024-06-28T20:20
солнце
вспышки на солнце
магнитные бури
здоровье
космос
метеозависимость
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. 28 июня на Землю обрушилась очередная магнитная буря уровня G2. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), геомагнитный шторм, продолжится также в субботу и может вызвать полярные сияния в восточном полушарии планеты.По данным ученых, существует шанс, что буря "зацепит" вечернее время суток и вызовет полярные сияния в восточном полушарии Земли.Уточняется также, что новый геомагнитный удар случится в ночь на субботу - ровно в полночь. Буря уровня G1 будет бушевать в течение шести часов. Вероятность сильного магнитного шторма в это время равна 10%. Далее с 6 часов утра до полудня субботы магнитосферный фон все еще будет повышен, после чего он вернется в норму.Небольшое геомагнитное возмущение, по данным Лаборатории, ожидается также в воскресенье, 30 июня, однако оно не достигнет даже минимального уровня G1.Как показывают научные исследования, во время повышенной геомагнитной активности незначительно повышается показатель смертности от инфарктов и инсультов. Плохо себя чувствовать могут метеочувствительные люди и те, кто страдает патологиями сердечно-сосудистой системы. Они могут ощутить головную боль, бессонницу, слабость, тахикардию, скачки артериального давления.Кроме того, у людей, страдающих мигренью, может случиться приступ головной боли, поскольку в капиллярах замедляется кровоток. У пациентов с психическими расстройствами может возникнуть нервное перевозбуждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Магнитные бури в июле - прогноз ученыхВ ближайшие годы на Землю может упасть астероид - экспертПо Земле ударили тяжелые солнечные частицы
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солнце, вспышки на солнце, магнитные бури, здоровье, космос, метеозависимость, новости
Землю снова накрыла череда магнитных бурь - возможны полярные сияния

Двухдневная магнитная буря может засветить полярные сияния в восточном полушарии Земли

20:20 28.06.2024
 
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)Охлаждение плазмы в магнитных петлях на фазе спада солнечной вспышки
Охлаждение плазмы в магнитных петлях на фазе спада солнечной вспышки
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. 28 июня на Землю обрушилась очередная магнитная буря уровня G2. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), геомагнитный шторм, продолжится также в субботу и может вызвать полярные сияния в восточном полушарии планеты.

"На Земле происходит магнитная буря второго уровня по 5-балльной шкале. Событие имеет планетарный характер. Причиной является выброс солнечной массы. Судя по всему, плазменное облако сместилось по дороге в сторону Земли, и удар произошел с большей силой, чем ожидалось", - сказано на официальном сайте Лаборатории.

По данным ученых, существует шанс, что буря "зацепит" вечернее время суток и вызовет полярные сияния в восточном полушарии Земли.
Уточняется также, что новый геомагнитный удар случится в ночь на субботу - ровно в полночь. Буря уровня G1 будет бушевать в течение шести часов. Вероятность сильного магнитного шторма в это время равна 10%. Далее с 6 часов утра до полудня субботы магнитосферный фон все еще будет повышен, после чего он вернется в норму.
Небольшое геомагнитное возмущение, по данным Лаборатории, ожидается также в воскресенье, 30 июня, однако оно не достигнет даже минимального уровня G1.
Как показывают научные исследования, во время повышенной геомагнитной активности незначительно повышается показатель смертности от инфарктов и инсультов. Плохо себя чувствовать могут метеочувствительные люди и те, кто страдает патологиями сердечно-сосудистой системы. Они могут ощутить головную боль, бессонницу, слабость, тахикардию, скачки артериального давления.
Кроме того, у людей, страдающих мигренью, может случиться приступ головной боли, поскольку в капиллярах замедляется кровоток. У пациентов с психическими расстройствами может возникнуть нервное перевозбуждение.
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