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Главное за день: 28 июня - РИА Новости Крым, 28.06.2024
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Главное за день: 28 июня
Главное за день: 28 июня - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Главное за день: 28 июня
Дебаты Байдена и Трампа: главные заявления и выводы. В Харьковской области украинские власти объявили очередную эвакуацию. Армия России освободила еще один... РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T22:50
2024-06-28T22:56
главное за день
владимир путин (политик)
александр бастрыкин
сша
политика
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Дебаты Байдена и Трампа: главные заявления и выводы. В Харьковской области украинские власти объявили очередную эвакуацию. Армия России освободила еще один населенный пункт на Донбассе. Владимир Путин призвал реагировать на вызовы США. Александр Бастрыкин высказался за смертную казнь в России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Дебаты Байдена и Трампа: главные заявления и выводы Предвыборные дебаты действующего президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трамп прошли в Атланте – впервые в истории без зрителей в студии. Парируя друг другу, кандидаты оскорбляли друг друга. Оба несколько раз упоминали президента РФ Владимира Путина и резко высказывались о друг о друге в контексте конфликта на Украине. О том, что показали дебаты, в этот день высказались несколько экспертов. Белоусов призвал разобраться с дронами США над Черным морем Глава Минобороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования в ответ на провокации США над акваторией Черного моря.Он отметил возросшую интенсивность полетов там стратегических американских беспилотников, которые ведут разведку и определяют цели высокоточному оружию, которое ВСУ поставляют США и их партнеры в Европе для ударов по объектам в России.В Харьковской области очередная эвакуацияВ Харьковской области принудительно эвакуируют людей из четырех районов Об этом сообщил глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов."Уже определены маршруты эвакуации забронированы места временного проживания людей", – сообщил Синегубов и перечислил населенные пункты, которые затронет переселение. Армия РФ освободила еще один населенный пунктРоссийские войска освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, за неделю ВС РФ нанесли высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами 17 групповых ударов, в результате чего были поражены объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов и логистические центры накопления вооружения, переданного ВСУ Западом, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины. С 22 по 28 июня армия России уничтожила 180 артиллерийских орудий ВСУ, из которых около 50 – производства США и Великобритании. За это время ВСУ потеряли порядка 14 000 военнослужащих. Около 60 украинских военных сдались в плен российским подразделениям. Путин призвал реагировать на вызовы СШАПрезидент России Владимир Путин призвал производить ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования и принимать решение об их размещении, реагируя тем самым на действия США. Об этом он заявил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.По словам президента, сегодня известно, что Штаты не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения.Также в этот день президент подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту с 24 февраля 2022 года и принимающим участие в СВО."Установить военнослужащим… являвшимся получателями пенсии за выслугу лет, дополнительно к денежному довольствию ежемесячную компенсационную выплату в размере 100% пенсии за выслугу лет", – говорится в документе. Бастрыкин высказался за смертную казнь в РоссииБастрыкин предложил отменить мораторий на смертную казнь. Об этом он заявил, выступая на заседании Молодежного петербургского юридического форума, который проходит в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
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главное за день, владимир путин (политик), александр бастрыкин, сша, политика, джозеф байден, президент сша (joseph biden), дональд трамп
Главное за день: 28 июня

Главные события и заявления четверга, 28 июня

22:50 28.06.2024 (обновлено: 22:56 28.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Дебаты Байдена и Трампа: главные заявления и выводы. В Харьковской области украинские власти объявили очередную эвакуацию. Армия России освободила еще один населенный пункт на Донбассе. Владимир Путин призвал реагировать на вызовы США. Александр Бастрыкин высказался за смертную казнь в России.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Дебаты Байдена и Трампа: главные заявления и выводы

Предвыборные дебаты действующего президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трамп прошли в Атланте – впервые в истории без зрителей в студии.
Парируя друг другу, кандидаты оскорбляли друг друга. Оба несколько раз упоминали президента РФ Владимира Путина и резко высказывались о друг о друге в контексте конфликта на Украине.
О том, что показали дебаты, в этот день высказались несколько экспертов.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
08:33Радио "Спутник в Крыму"
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Белоусов призвал разобраться с дронами США над Черным морем

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования в ответ на провокации США над акваторией Черного моря.
Он отметил возросшую интенсивность полетов там стратегических американских беспилотников, которые ведут разведку и определяют цели высокоточному оружию, которое ВСУ поставляют США и их партнеры в Европе для ударов по объектам в России.

В Харьковской области очередная эвакуация

В Харьковской области принудительно эвакуируют людей из четырех районов Об этом сообщил глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Уже определены маршруты эвакуации забронированы места временного проживания людей", – сообщил Синегубов и перечислил населенные пункты, которые затронет переселение.
В ДТП с маршруткой и двумя легковушками в Краснодаре ранены семь человек
13:05
В ДТП с маршруткой и двумя легковушками в Краснодаре ранены семь человек

Армия РФ освободила еще один населенный пункт

Российские войска освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, за неделю ВС РФ нанесли высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами 17 групповых ударов, в результате чего были поражены объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов и логистические центры накопления вооружения, переданного ВСУ Западом, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины.
С 22 по 28 июня армия России уничтожила 180 артиллерийских орудий ВСУ, из которых около 50 – производства США и Великобритании. За это время ВСУ потеряли порядка 14 000 военнослужащих. Около 60 украинских военных сдались в плен российским подразделениям.
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Путин призвал реагировать на вызовы США

Президент России Владимир Путин призвал производить ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования и принимать решение об их размещении, реагируя тем самым на действия США. Об этом он заявил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
По словам президента, сегодня известно, что Штаты не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения.
"В любом случае нам нужно на это реагировать и принять решения о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше", – заявил Путин.
Также в этот день президент подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту с 24 февраля 2022 года и принимающим участие в СВО.
"Установить военнослужащим… являвшимся получателями пенсии за выслугу лет, дополнительно к денежному довольствию ежемесячную компенсационную выплату в размере 100% пенсии за выслугу лет", – говорится в документе.
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Бастрыкин высказался за смертную казнь в России

Бастрыкин предложил отменить мораторий на смертную казнь. Об этом он заявил, выступая на заседании Молодежного петербургского юридического форума, который проходит в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
"Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь", – сказал Бастрыкин, отметив, что это необходимо в некоторых случаях.
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
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