https://crimea.ria.ru/20240628/glavnoe-za-den-28-iyunya-1138444954.html

Главное за день: 28 июня

Главное за день: 28 июня - РИА Новости Крым, 28.06.2024

Главное за день: 28 июня

Дебаты Байдена и Трампа: главные заявления и выводы. В Харьковской области украинские власти объявили очередную эвакуацию. Армия России освободила еще один... РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T22:50

2024-06-28T22:50

2024-06-28T22:56

главное за день

владимир путин (политик)

александр бастрыкин

сша

политика

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138195618_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_470e636aa6320691f59df5aab5564793.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Дебаты Байдена и Трампа: главные заявления и выводы. В Харьковской области украинские власти объявили очередную эвакуацию. Армия России освободила еще один населенный пункт на Донбассе. Владимир Путин призвал реагировать на вызовы США. Александр Бастрыкин высказался за смертную казнь в России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Дебаты Байдена и Трампа: главные заявления и выводы Предвыборные дебаты действующего президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трамп прошли в Атланте – впервые в истории без зрителей в студии. Парируя друг другу, кандидаты оскорбляли друг друга. Оба несколько раз упоминали президента РФ Владимира Путина и резко высказывались о друг о друге в контексте конфликта на Украине. О том, что показали дебаты, в этот день высказались несколько экспертов. Белоусов призвал разобраться с дронами США над Черным морем Глава Минобороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования в ответ на провокации США над акваторией Черного моря.Он отметил возросшую интенсивность полетов там стратегических американских беспилотников, которые ведут разведку и определяют цели высокоточному оружию, которое ВСУ поставляют США и их партнеры в Европе для ударов по объектам в России.В Харьковской области очередная эвакуацияВ Харьковской области принудительно эвакуируют людей из четырех районов Об этом сообщил глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов."Уже определены маршруты эвакуации забронированы места временного проживания людей", – сообщил Синегубов и перечислил населенные пункты, которые затронет переселение. Армия РФ освободила еще один населенный пунктРоссийские войска освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, за неделю ВС РФ нанесли высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами 17 групповых ударов, в результате чего были поражены объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов и логистические центры накопления вооружения, переданного ВСУ Западом, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины. С 22 по 28 июня армия России уничтожила 180 артиллерийских орудий ВСУ, из которых около 50 – производства США и Великобритании. За это время ВСУ потеряли порядка 14 000 военнослужащих. Около 60 украинских военных сдались в плен российским подразделениям. Путин призвал реагировать на вызовы СШАПрезидент России Владимир Путин призвал производить ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования и принимать решение об их размещении, реагируя тем самым на действия США. Об этом он заявил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.По словам президента, сегодня известно, что Штаты не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения.Также в этот день президент подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту с 24 февраля 2022 года и принимающим участие в СВО."Установить военнослужащим… являвшимся получателями пенсии за выслугу лет, дополнительно к денежному довольствию ежемесячную компенсационную выплату в размере 100% пенсии за выслугу лет", – говорится в документе. Бастрыкин высказался за смертную казнь в РоссииБастрыкин предложил отменить мораторий на смертную казнь. Об этом он заявил, выступая на заседании Молодежного петербургского юридического форума, который проходит в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

https://crimea.ria.ru/20240628/knut-ssha-kakie-zadachi-postavleny-pered-novym-gensekom-nato-ryutte-1138410790.html

https://crimea.ria.ru/20240628/v-dtp-s-marshrutkoy-i-dvumya-legkovushkami-v-krasnodare-raneny-sem-chelovek-1138431534.html

https://crimea.ria.ru/20240628/demokraty-slivayut-baydena--kem-ego-zamenyat-1138430608.html

https://crimea.ria.ru/20240628/ni-svobody-ni-prava-vybora-kak-ukraintsy-otmechayut-den-konstitutsii-1138441095.html

https://crimea.ria.ru/20240628/prodolzhim-letat-i-plavat-pentagon--ob-aktivnosti-ssha-v-chernom-more-1138445723.html

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, владимир путин (политик), александр бастрыкин, сша, политика, джозеф байден, президент сша (joseph biden), дональд трамп