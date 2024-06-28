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Около 50 орудий США и Великобритании уничтожены в зоне СВО за неделю

Около 50 орудий США и Великобритании уничтожены в зоне СВО за неделю - РИА Новости Крым, 28.06.2024

Около 50 орудий США и Великобритании уничтожены в зоне СВО за неделю

Армия России за неделю уничтожила 180 артиллерийских орудий ВСУ, из которых около 50 – производства США и Великобритании. Это следует из сводки Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T16:25

2024-06-28T16:25

2024-06-28T16:26

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Армия России за неделю уничтожила 180 артиллерийских орудий ВСУ, из которых около 50 – производства США и Великобритании. Это следует из сводки Минобороны РФ.Так, сообщается, что подразделения группировки войск "Север" в течение недели уничтожили 33 орудия полевой артиллерии, в том числе 7 гаубиц иностранного производства. А в ходе наступления подразделения "Южной" группировки войск противник потерял 39 артиллерийских орудия, среди которых 11 гаубиц М777 и М198 производства США.Подразделения группировки войск "Запад" уничтожили 24 орудия полевой артиллерии, из которых 6 американского производства, а подразделения группировки войск "Восток" – 19 арторудий, в том числе 6 гаубиц FH-70 производства Великобритании.Кроме того, на счету подразделения группировки войск "Центр" 42 полевых арторудия ВСУ, в том числе 6 гаубиц М777 производства США. А бойцам подразделения группировки войск "Днепр" удалось лишить украинских боевиков 23-х орудий полевой артиллерии, из которых 11 иностранного производства.Помимо этого, за неделю российские войска уничтожили 18 станций радиоэлектронной борьбы, среди которых: "Нота", "Анклав", "Буковель" и "Буковель-AD".А также 5 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США – AN/TPQ-50 и AN/TPQ-37.Также на разных направлениях в зоне спецоперации ВСУ потеряли 8 танков и 38 бронированных машин, в том числе две американские боевые машины пехоты Bradley. А также 245 автомобилей и три боевые машины реактивной системы залпового огня "Град"."За неделю ВС РФ уничтожили шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, одну пусковая установка М270 MLRS, три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей "П-18", а также транспортно-заряжающую машину вместе с иностранными специалистами, обеспечивавшими их применение", – добавили в Минобороны.Кроме этого, сообщается, что за неделю ВС РФ уничтожили на разных направлениях 42 полевых склада боеприпасов ВСУ.Ранее сообщалось, что за неделю российская армия нанесла 17 групповых ударов по объектам критической инфраструктуры ВСУ. За это время враг потерял до 14 тысяч боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР Рост активности беспилотников США над Черным морем – Россия примет меры

https://crimea.ria.ru/20240628/vsu-poteryali-pochti-14-000-boevikov-za-nedelyu--minoborony-1138435118.html

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2024

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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, новости сво, новости