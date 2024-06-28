https://crimea.ria.ru/20240628/17-gruppovykh-udarov-obektam-kriticheskoy-infrastruktury-vsu-nanesen-uron-1138434439.html

17 групповых ударов: объектам критической инфраструктуры ВСУ нанесен урон

17 групповых ударов: объектам критической инфраструктуры ВСУ нанесен урон - РИА Новости Крым, 28.06.2024

17 групповых ударов: объектам критической инфраструктуры ВСУ нанесен урон

Вооруженными Силами России нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными дронами. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T15:18

2024-06-28T15:18

2024-06-28T15:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Вооруженными Силами России нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными дронами. Об этом сообщает Минобороны России."17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, логистические центры накопления вооружения, переданного ВСУ Западом", - говорится в сводке военного ведомства.Также поражены цеха сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Армия России поразила и пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.Кроме того, Армия России 28 июня освободила населенный пункт Раздоловка в Донецкой народной республике, на Северском направлении. За неделю на этом направлении противник потерял до 4410 военнослужащих, а также более сотни единиц автомобильной и боевой техники.Ранее подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области Российские войска с начала года освободили 47 населенных пунктов – ПутинБолее 14 тысяч украинских боевиков ликвидированы за эту неделю

https://crimea.ria.ru/20240628/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-razdolovka-v-dnr-1138434016.html

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министерство обороны рф, новости, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво, украина