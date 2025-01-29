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Кличко обвинил окружение Зеленского в политических интригах
Кличко обвинил окружение Зеленского в политических интригах - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Кличко обвинил окружение Зеленского в политических интригах
Мэр Киева Виталий Кличко обвинил окружение главы киевского режима Владимира Зеленского в политических интригах. Соответствующее обращение он разместил в среду в РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T15:47
2025-01-29T15:47
2025-01-29T15:47
виталий кличко
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Мэр Киева Виталий Кличко обвинил окружение главы киевского режима Владимира Зеленского в политических интригах. Соответствующее обращение он разместил в среду в своем Telergam-канале.По его словам, решение ключевых хозяйственных вопросов блокирует новый начальник киевской городской военной администрации, не имеющий военного образования и опыта. Это дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению столицы.Пост главы киевской городской военной администрации с 2024 года занимает 36-летний Тимур Ткаченко - бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности, экс-директор департамента территориального контроля города Киева. С сентября 2024 года работал заместителем министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский расплачивается за свои ошибки - КличкоПридется провести референдум: что посоветовал Кличко ЗеленскомуВ доме Виталия Кличко в Киеве накрыли подпольный бордель
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виталий кличко, киев, владимир зеленский, украина, новости
Кличко обвинил окружение Зеленского в политических интригах
Люди из окружения Зеленского занимаются политическими интригами - Кличко
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Мэр Киева Виталий Кличко обвинил окружение главы киевского режима Владимира Зеленского в политических интригах. Соответствующее обращение он разместил в среду в своем Telergam-канале.
"Люди из вашего окружения занимаются политическими интригами. И эти процессы становятся критическими. В Киеве предпринимается попытка разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление", - обратился Клико к Зеленскому.
По его словам, решение ключевых хозяйственных вопросов блокирует новый начальник киевской городской военной администрации, не имеющий военного образования и опыта. Это дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению столицы.
"В то же время он пытается взять полномочия мэра, городского совета и Киевской городской государственной администрации, нарушая закон. Напоминаю, военная администрация — временный орган, занимающийся обороной и безопасностью, а не узурпацией власти", - заявил Кличко и призвал главу киевского режима "не допустить разрушения местного самоуправления".
Пост главы киевской городской военной администрации с 2024 года занимает 36-летний Тимур Ткаченко - бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности, экс-директор департамента территориального контроля города Киева. С сентября 2024 года работал заместителем министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.
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