https://crimea.ria.ru/20250129/klichko-obvinil-okruzhenie-zelenskogo-v-politicheskikh-intrigakh-1143771677.html

Кличко обвинил окружение Зеленского в политических интригах

Кличко обвинил окружение Зеленского в политических интригах - РИА Новости Крым, 29.01.2025

Кличко обвинил окружение Зеленского в политических интригах

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил окружение главы киевского режима Владимира Зеленского в политических интригах. Соответствующее обращение он разместил в среду в РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T15:47

2025-01-29T15:47

2025-01-29T15:47

виталий кличко

киев

владимир зеленский

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/18/1122139490_0:447:2604:1912_1920x0_80_0_0_381238085b6a381767161175f21b325e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Мэр Киева Виталий Кличко обвинил окружение главы киевского режима Владимира Зеленского в политических интригах. Соответствующее обращение он разместил в среду в своем Telergam-канале.По его словам, решение ключевых хозяйственных вопросов блокирует новый начальник киевской городской военной администрации, не имеющий военного образования и опыта. Это дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению столицы.Пост главы киевской городской военной администрации с 2024 года занимает 36-летний Тимур Ткаченко - бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности, экс-директор департамента территориального контроля города Киева. С сентября 2024 года работал заместителем министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский расплачивается за свои ошибки - КличкоПридется провести референдум: что посоветовал Кличко ЗеленскомуВ доме Виталия Кличко в Киеве накрыли подпольный бордель

киев

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виталий кличко, киев, владимир зеленский, украина, новости