Рейтинг@Mail.ru
Кличко обвинил окружение Зеленского в политических интригах - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250129/klichko-obvinil-okruzhenie-zelenskogo-v-politicheskikh-intrigakh-1143771677.html
Кличко обвинил окружение Зеленского в политических интригах
Кличко обвинил окружение Зеленского в политических интригах - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Кличко обвинил окружение Зеленского в политических интригах
Мэр Киева Виталий Кличко обвинил окружение главы киевского режима Владимира Зеленского в политических интригах. Соответствующее обращение он разместил в среду в РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T15:47
2025-01-29T15:47
виталий кличко
киев
владимир зеленский
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/18/1122139490_0:447:2604:1912_1920x0_80_0_0_381238085b6a381767161175f21b325e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Мэр Киева Виталий Кличко обвинил окружение главы киевского режима Владимира Зеленского в политических интригах. Соответствующее обращение он разместил в среду в своем Telergam-канале.По его словам, решение ключевых хозяйственных вопросов блокирует новый начальник киевской городской военной администрации, не имеющий военного образования и опыта. Это дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению столицы.Пост главы киевской городской военной администрации с 2024 года занимает 36-летний Тимур Ткаченко - бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности, экс-директор департамента территориального контроля города Киева. С сентября 2024 года работал заместителем министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский расплачивается за свои ошибки - КличкоПридется провести референдум: что посоветовал Кличко ЗеленскомуВ доме Виталия Кличко в Киеве накрыли подпольный бордель
киев
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/18/1122139490_0:0:2604:1953_1920x0_80_0_0_da82c9fc9738f9c6419d777e371c90ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виталий кличко, киев, владимир зеленский, украина, новости
Кличко обвинил окружение Зеленского в политических интригах

Люди из окружения Зеленского занимаются политическими интригами - Кличко

15:47 29.01.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПраздничные мероприятия, посвященные Дню флага Украины
Праздничные мероприятия, посвященные Дню флага Украины - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Мэр Киева Виталий Кличко обвинил окружение главы киевского режима Владимира Зеленского в политических интригах. Соответствующее обращение он разместил в среду в своем Telergam-канале.

"Люди из вашего окружения занимаются политическими интригами. И эти процессы становятся критическими. В Киеве предпринимается попытка разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление", - обратился Клико к Зеленскому.

По его словам, решение ключевых хозяйственных вопросов блокирует новый начальник киевской городской военной администрации, не имеющий военного образования и опыта. Это дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению столицы.
"В то же время он пытается взять полномочия мэра, городского совета и Киевской городской государственной администрации, нарушая закон. Напоминаю, военная администрация — временный орган, занимающийся обороной и безопасностью, а не узурпацией власти", - заявил Кличко и призвал главу киевского режима "не допустить разрушения местного самоуправления".
Пост главы киевской городской военной администрации с 2024 года занимает 36-летний Тимур Ткаченко - бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности, экс-директор департамента территориального контроля города Киева. С сентября 2024 года работал заместителем министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленский расплачивается за свои ошибки - Кличко
Придется провести референдум: что посоветовал Кличко Зеленскому
В доме Виталия Кличко в Киеве накрыли подпольный бордель
 
Виталий КличкоКиевВладимир ЗеленскийУкраинаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:10Белоусов проинспектировал Южную группировку войск
16:02В Крыму будут судить продавцов опасного суррогатного алкоголя
15:56В Керчи 100 участников спецоперации получили земельные участки
15:47Кличко обвинил окружение Зеленского в политических интригах
15:36В Севастополе открыли рейд
15:35Крымский мост открыт
15:26Россия поможет Приднестровью купить газ
15:13Кладбище Симферополя вынесут за пределы города
14:55В Севастополе за год преступность снизилась на 9% - прокуратура
14:54Крымский мост закрыт для автомобилей
14:50В парламент Крыма внесен законопроект о "студенческом капитале"
14:35В Севастополе закрыли рейд
14:30Киев потерял еще 420 боевиков и три танка в Курской области
13:57В Крыму подготовили 4,5 тысяч земельных участков для героев СВО
13:46Молдавия утвердила программу партнерства с НАТО
13:41Спасал штурмовиков под Харьковом: в Бахчисарае простились с героем СВО
13:32В Калужской области мужчина убил троих лесников и захватил заложников
13:32Сообщать о ДТП теперь можно через приложения
13:26Эпоха над эпохой: что тормозит реконструкцию Ханского дворца в Бахчисарае
13:1414-летнего мальчика заставили поджечь здание администрации в Москве
Лента новостейМолния