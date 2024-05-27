https://crimea.ria.ru/20240527/novaya-aes-v-uzbekistane-budet-bezopasnoy--putin-ob-energoproektakh-1137627952.html

Новая АЭС в Узбекистане будет безопасной – Путин об энергопроектах

Новая АЭС в Узбекистане будет безопасной – Путин об энергопроектах - РИА Новости Крым, 27.05.2024

Новая АЭС в Узбекистане будет безопасной – Путин об энергопроектах

Россия и Узбекистан будут наращивать сотрудничество в сфере энергетики. В частности, при участии РФ в стране будет построена малая АЭС, соответствующая всем... РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T16:37

2024-05-27T16:37

2024-05-27T16:37

владимир путин (политик)

россия

узбекистан

новости

сотрудничество

аэс

электростанция

энергетика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Россия и Узбекистан будут наращивать сотрудничество в сфере энергетики. В частности, при участии РФ в стране будет построена малая АЭС, соответствующая всем требованиям безопасности, и две гидроэлектростанции. Об этом в понедельник заявил президент России Владимир Путин.Он подчеркнул мировое лидерство РФ по числу энергоблоков, возводимых за рубежами РФ."20 блоков в стадии строительства за рубежом и шесть – в контрактации. Безусловно, мы готовы делать все, чтобы эффективно работать и на рынке Узбекистана", – сказал Путин.Развитие российско-узбекского сотрудничества в сфере энергетики он назвал одним из ключевых направлений. В частности, РФ к следующему году увеличит объемы прокачки российского газа в Узбекистан до 11 миллиардов кубометров, а "Росгидро" оказывает помощь Узбекистану в создании мощностей маневренной генерации, которые помогут выравнивать энергобаланс страны.Также при содействии России в Узбекистане уже построены и функционирует высотехнологичные индустриальные парки в двух областях страны. До конца года планируется еще два таких парка, заявил Путин.Россия и Узбекистан прорабатывают вопросы сооружения в республике станции с малыми ядерными реакторами, сообщалось ранее. Идет согласование параметров генконтракта по строительству АЭС российского дизайна, указано в материалах к визиту президента РФ в Узбекистан.Читайте также на РИА Новости Крым: Путин дал старт поставкам российского газа через Казахстан в УзбекистанПутин об АЭС "Аккую": это важнейший проект Москвы и АнкарыПутин на церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую"- видео

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, узбекистан, новости, сотрудничество, аэс, электростанция, энергетика