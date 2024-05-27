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Новая АЭС в Узбекистане будет безопасной – Путин об энергопроектах - РИА Новости Крым, 27.05.2024
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Новая АЭС в Узбекистане будет безопасной – Путин об энергопроектах
Новая АЭС в Узбекистане будет безопасной – Путин об энергопроектах - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Новая АЭС в Узбекистане будет безопасной – Путин об энергопроектах
Россия и Узбекистан будут наращивать сотрудничество в сфере энергетики. В частности, при участии РФ в стране будет построена малая АЭС, соответствующая всем... РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T16:37
2024-05-27T16:37
владимир путин (политик)
россия
узбекистан
новости
сотрудничество
аэс
электростанция
энергетика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Россия и Узбекистан будут наращивать сотрудничество в сфере энергетики. В частности, при участии РФ в стране будет построена малая АЭС, соответствующая всем требованиям безопасности, и две гидроэлектростанции. Об этом в понедельник заявил президент России Владимир Путин.Он подчеркнул мировое лидерство РФ по числу энергоблоков, возводимых за рубежами РФ."20 блоков в стадии строительства за рубежом и шесть – в контрактации. Безусловно, мы готовы делать все, чтобы эффективно работать и на рынке Узбекистана", – сказал Путин.Развитие российско-узбекского сотрудничества в сфере энергетики он назвал одним из ключевых направлений. В частности, РФ к следующему году увеличит объемы прокачки российского газа в Узбекистан до 11 миллиардов кубометров, а "Росгидро" оказывает помощь Узбекистану в создании мощностей маневренной генерации, которые помогут выравнивать энергобаланс страны.Также при содействии России в Узбекистане уже построены и функционирует высотехнологичные индустриальные парки в двух областях страны. До конца года планируется еще два таких парка, заявил Путин.Россия и Узбекистан прорабатывают вопросы сооружения в республике станции с малыми ядерными реакторами, сообщалось ранее. Идет согласование параметров генконтракта по строительству АЭС российского дизайна, указано в материалах к визиту президента РФ в Узбекистан.Читайте также на РИА Новости Крым: Путин дал старт поставкам российского газа через Казахстан в УзбекистанПутин об АЭС "Аккую": это важнейший проект Москвы и АнкарыПутин на церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую"- видео
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владимир путин (политик), россия, узбекистан, новости, сотрудничество, аэс, электростанция, энергетика
Новая АЭС в Узбекистане будет безопасной – Путин об энергопроектах

Россия и Узбекистан будут наращивать сотрудничество в сфере энергетики – Путин

16:37 27.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Россия и Узбекистан будут наращивать сотрудничество в сфере энергетики. В частности, при участии РФ в стране будет построена малая АЭС, соответствующая всем требованиям безопасности, и две гидроэлектростанции. Об этом в понедельник заявил президент России Владимир Путин.
"Подписанный сегодня протокол о внесении изменений в профильное соглашение от 2018 года открывает возможность для возведения АЭС малой мощности по современным российским технологиям, которые отвечают самым строгим требованиям безопасности и защиты окружающей среды", – завил президент России.
Он подчеркнул мировое лидерство РФ по числу энергоблоков, возводимых за рубежами РФ.
"20 блоков в стадии строительства за рубежом и шесть – в контрактации. Безусловно, мы готовы делать все, чтобы эффективно работать и на рынке Узбекистана", – сказал Путин.
Развитие российско-узбекского сотрудничества в сфере энергетики он назвал одним из ключевых направлений. В частности, РФ к следующему году увеличит объемы прокачки российского газа в Узбекистан до 11 миллиардов кубометров, а "Росгидро" оказывает помощь Узбекистану в создании мощностей маневренной генерации, которые помогут выравнивать энергобаланс страны.

"На повестке дня два крупных проекта по строительству гидроаккумулирующих электростанций на озерах совокупной производительной мощностью 1 Гигаватт", – анонсировал президент РФ.

Также при содействии России в Узбекистане уже построены и функционирует высотехнологичные индустриальные парки в двух областях страны. До конца года планируется еще два таких парка, заявил Путин.
Россия и Узбекистан прорабатывают вопросы сооружения в республике станции с малыми ядерными реакторами, сообщалось ранее. Идет согласование параметров генконтракта по строительству АЭС российского дизайна, указано в материалах к визиту президента РФ в Узбекистан.
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Владимир Путин (политик)РоссияУзбекистанНовостиСотрудничествоАЭСЭлектростанцияЭнергетика
 
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