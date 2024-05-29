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Намечается прорыв: эксперт о развитии отношений между РФ и Афганистаном

Намечается прорыв: эксперт о развитии отношений между РФ и Афганистаном - РИА Новости Крым, 29.05.2024

Намечается прорыв: эксперт о развитии отношений между РФ и Афганистаном

Россия устанавливает дипломатические отношения с правительством Талибана* – намечается прорыв "в обход "антироссийского фронта на постсоветском пространстве", и РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T21:25

2024-05-29T21:25

2024-05-29T21:25

мнения

радио "спутник в крыму"

афганистан

узбекистан

россия

политика

андрей никифоров

в мире

коллективный запад

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РФ приводит Запад в панику развитием дипломатических отношений с правительством Талибана* - Никифоров РФ приводит Запад в панику развитием дипломатических отношений с правительством Талибана* - Никифоров audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Россия устанавливает дипломатические отношения с правительством Талибана* – намечается прорыв "в обход "антироссийского фронта на постсоветском пространстве", и это наводит панику на Западе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.По его мнению, к визиту президента России Владимира Путина в Узбекистан было приурочено решение ряда вопросов, связанных с Афганистаном, и это "очень весомый сигнал" как бывшим партнерам РФ, так и всему антироссийскому Западу.Эксперт подчеркнул, что "всякий раз, когда Россия – в виде Советского Союза, Российской Империи или Российской Федерации – начинала обосновываться в Афганистане", на Западе начиналась "подлинная паника". "Они всегда предпринимали какие-то конвульсивные действия, пытаясь нас оттуда выжать", – отметил Никифоров.То же самое можно наблюдать и теперь, что вполне объяснимо, сказал политолог.В этой связи знаковым является то, что у России с крупнейшей страной Центральной Азии – Узбекистаном "много общих дел и проблем, которые вполне нормально решаются". При этом обеими странами обсуждаются отношения с Афганистаном."Мы уже в общем-то на грани установления дипломатических отношений с правительством Талибана*. И узбекская сторона, по всей видимости, тоже заинтересована в установлении таких отношений, поскольку иметь возле себя неопределенный геополитический объект, это не очень хорошо. А когда есть вот такие контакты, договоренности – и Узбекистан на своих южных рубежах может меньше беспокоиться", –аргументировал свою позицию эксперт.Президент России Владимир Путин нанес государственный визит в Узбекистан 26 мая. Выступая в Ташкенте, он отметил, что Узбекистан выступает стратегическим партнером и надежным союзником РФ. В ходе встречи лидеры стран, помимо прочего, обсудили ситуацию в Афганистане. Отвечая на вопросы СМИ по итогам поездки, президент РФ отметил, что тема взаимоотношений с "Талибаном*" постоянно обсуждается.Накануне, 27 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Афганистан России небезразличен, так же как и для союзников РФ в Центральной Азии.* Движение признано террористической организацией в РФ, деятельность запрещенаЧитайте также на РИА Новости Крым:"Ключевой нерв всей Азии": эксперт назвал миссию России в АфганистанеРост торговли и трудовая миграция: о чем договорились Путин и МерзиеевПутин: 78 субъектов РФ сотрудничают с областями Узбекистана

https://crimea.ria.ru/20240515/dva-strakha-mayora-sannikova-k-godovschine-nachala-iskhoda-iz-afganistana-1137283061.html

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мнения, афганистан, узбекистан, россия, политика, андрей никифоров, в мире, коллективный запад