https://crimea.ria.ru/20240115/ekspert-nazval-skrytye-tseli-udarov-ssha-po-yemenskim-khusitam-1134204371.html

Эксперт назвал скрытые цели ударов США по йеменским хуситам

Эксперт назвал скрытые цели ударов США по йеменским хуситам - РИА Новости Крым, 15.01.2024

Эксперт назвал скрытые цели ударов США по йеменским хуситам

Удары американо-британской коалиции по объектам хуситов в Йемене носят демонстрационный характер и направлены, прежде всего, на укрепление позиций администрации РИА Новости Крым, 15.01.2024

2024-01-15T15:07

2024-01-15T15:07

2024-01-15T15:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Удары американо-британской коалиции по объектам хуситов в Йемене носят демонстрационный характер и направлены, прежде всего, на укрепление позиций администрации президента США Джо Байдена внутри страны и на внешнеполитической арене. Такое мнение высказал декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров."Для США существуют две страны, угрожающие американоцентричному порядку – Россия и Китай. Ближневосточная проблематика является важной, но не приоритетной для США. Ближний Восток – это точка, где замыкается периметр сдерживания РФ и Китая. Ударами по Йемену США показали, что они могут, способны и готовы наносить удары за многие тысячи километров от своих границ. Штаты демонстрируют, что и эта администрация способна принимать военно-политические и военные решения в случае, если, как они говорят, "ущемляются ее интересы", – сказал эксперт в ходе круглого стола на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Американские действия против Йемена также обусловлены и внутриполитической ситуацией в Штатах, считает политолог."У меня есть глубокая уверенность, что Байден не будет баллотироваться и выступать в качестве кандидата (в президенты) от Демократической партии. Но демократы, конечно, будут бороться за власть, поэтому им важно здесь и сейчас укрепить позиции, которые в целом проводит Демпартия. Один конфликт – с Китаем из-за Тайваня – они отложили. А это значит, что у администрации высвобождаются руки на два других конфликта (украинский и палестино-израильский – ред.), причем оба этих конфликта завязаны на выделении средств в Конгрессе", - пояснил Сидоров.По словам аналитика, не случайно, что руководство Республиканской партии в Конгрессе и вне его в основной массе приветствовало удары по Йемену, поскольку они считают, что этот удар косвенно был нанесен по главному противнику США на Ближнем Востоке – Ирану. Кроме того, обратил внимание эксперт, атаки "пришлись" на американский прайм-тайм, их транслировали в прямом эфире по телевидению.Это говорит о том, что операция против хуситов является также "продуктом для внутреннего потребления" и призвана как повысить популярность администрации Байдена и продемонстрировать ее решимость и возможности, так и помочь в переговорах с оппонентами из Республиканской партии о выделении финансирования, заключил Сидоров.Удары США и Великобритании по ЙеменуВ ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена хуситского движения "Ансар Алла". Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.13 января США нанесли новый ракетный удар по объектам хуситов с авианосца Carney.Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.В МИД России заявили, что несанкционированная ООН военная операция незаконной коалиции США и Великобритании против Йемена угрожает глобальному миру и безопасности и может привести к дестабилизации ситуации на всем Ближнем Востоке. Россия в связи с происходящим запросила заседание СБ ООН.Военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что операция США и их союзников в Йемене может затянуться, однако западная коалиция переоценивает свои силы, и итоге вынуждена будет договариваться с хуситами. По мнению эксперта, военным путем проблему судоходства в Красном море решить практически невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Володин призвал привлечь Байдена к уголовной ответственностиЭскалация в Йемене выгодна только двум странам – экспертЛедовитый океан вместо Красного моря: как Россия и арабы обыграли США

https://crimea.ria.ru/20240112/ssha-ostanovili-voennuyu-pomosch-ukraine---chto-proiskhodit-na-samom-dele-1134146298.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

йемен, сша, ближний восток, политика, новости, мнения, андрей сидоров, джозеф байден, президент сша (joseph biden), выборы