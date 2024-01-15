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Эксперт назвал скрытые цели ударов США по йеменским хуситам - РИА Новости Крым, 15.01.2024
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Эксперт назвал скрытые цели ударов США по йеменским хуситам
Эксперт назвал скрытые цели ударов США по йеменским хуситам - РИА Новости Крым, 15.01.2024
Эксперт назвал скрытые цели ударов США по йеменским хуситам
Удары американо-британской коалиции по объектам хуситов в Йемене носят демонстрационный характер и направлены, прежде всего, на укрепление позиций администрации РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T15:07
2024-01-15T15:07
йемен
сша
ближний восток
политика
новости
мнения
андрей сидоров
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
выборы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Удары американо-британской коалиции по объектам хуситов в Йемене носят демонстрационный характер и направлены, прежде всего, на укрепление позиций администрации президента США Джо Байдена внутри страны и на внешнеполитической арене. Такое мнение высказал декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров."Для США существуют две страны, угрожающие американоцентричному порядку – Россия и Китай. Ближневосточная проблематика является важной, но не приоритетной для США. Ближний Восток – это точка, где замыкается периметр сдерживания РФ и Китая. Ударами по Йемену США показали, что они могут, способны и готовы наносить удары за многие тысячи километров от своих границ. Штаты демонстрируют, что и эта администрация способна принимать военно-политические и военные решения в случае, если, как они говорят, "ущемляются ее интересы", – сказал эксперт в ходе круглого стола на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Американские действия против Йемена также обусловлены и внутриполитической ситуацией в Штатах, считает политолог."У меня есть глубокая уверенность, что Байден не будет баллотироваться и выступать в качестве кандидата (в президенты) от Демократической партии. Но демократы, конечно, будут бороться за власть, поэтому им важно здесь и сейчас укрепить позиции, которые в целом проводит Демпартия. Один конфликт – с Китаем из-за Тайваня – они отложили. А это значит, что у администрации высвобождаются руки на два других конфликта (украинский и палестино-израильский – ред.), причем оба этих конфликта завязаны на выделении средств в Конгрессе", - пояснил Сидоров.По словам аналитика, не случайно, что руководство Республиканской партии в Конгрессе и вне его в основной массе приветствовало удары по Йемену, поскольку они считают, что этот удар косвенно был нанесен по главному противнику США на Ближнем Востоке – Ирану. Кроме того, обратил внимание эксперт, атаки "пришлись" на американский прайм-тайм, их транслировали в прямом эфире по телевидению.Это говорит о том, что операция против хуситов является также "продуктом для внутреннего потребления" и призвана как повысить популярность администрации Байдена и продемонстрировать ее решимость и возможности, так и помочь в переговорах с оппонентами из Республиканской партии о выделении финансирования, заключил Сидоров.Удары США и Великобритании по ЙеменуВ ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена хуситского движения "Ансар Алла". Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.13 января США нанесли новый ракетный удар по объектам хуситов с авианосца Carney.Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.В МИД России заявили, что несанкционированная ООН военная операция незаконной коалиции США и Великобритании против Йемена угрожает глобальному миру и безопасности и может привести к дестабилизации ситуации на всем Ближнем Востоке. Россия в связи с происходящим запросила заседание СБ ООН.Военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что операция США и их союзников в Йемене может затянуться, однако западная коалиция переоценивает свои силы, и итоге вынуждена будет договариваться с хуситами. По мнению эксперта, военным путем проблему судоходства в Красном море решить практически невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Володин призвал привлечь Байдена к уголовной ответственностиЭскалация в Йемене выгодна только двум странам – экспертЛедовитый океан вместо Красного моря: как Россия и арабы обыграли США
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йемен, сша, ближний восток, политика, новости, мнения, андрей сидоров, джозеф байден, президент сша (joseph biden), выборы
Эксперт назвал скрытые цели ударов США по йеменским хуситам

Удары по Йемену призваны укрепить внешние и внутренние позиции администрации США – эксперт

15:07 15.01.2024
 
© AFP 2023 / SONG KYUNG-SEOKСамолет F-35C ВМС США на американском атомном авианосце
Самолет F-35C ВМС США на американском атомном авианосце - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AFP 2023 / SONG KYUNG-SEOK
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Удары американо-британской коалиции по объектам хуситов в Йемене носят демонстрационный характер и направлены, прежде всего, на укрепление позиций администрации президента США Джо Байдена внутри страны и на внешнеполитической арене. Такое мнение высказал декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.
"Для США существуют две страны, угрожающие американоцентричному порядку – Россия и Китай. Ближневосточная проблематика является важной, но не приоритетной для США. Ближний Восток – это точка, где замыкается периметр сдерживания РФ и Китая. Ударами по Йемену США показали, что они могут, способны и готовы наносить удары за многие тысячи километров от своих границ. Штаты демонстрируют, что и эта администрация способна принимать военно-политические и военные решения в случае, если, как они говорят, "ущемляются ее интересы", – сказал эксперт в ходе круглого стола на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
По мнению Сидорова, никакого военного значения этот удар не имеет, поэтому проведение наземной операции исключено. При этом американская торговля от этих атак также не страдает, поскольку торговые пути в США из Восточной Азии не проходят через Красное море. Атака на хуситов главным образом обусловлена желанием действующей администрации США продемонстрировать силу и в целом укладывается в стремление Вашингтона удержать свою гегемонию в рамках однополярного мира, уверен аналитик.
Американские действия против Йемена также обусловлены и внутриполитической ситуацией в Штатах, считает политолог.
"У меня есть глубокая уверенность, что Байден не будет баллотироваться и выступать в качестве кандидата (в президенты) от Демократической партии. Но демократы, конечно, будут бороться за власть, поэтому им важно здесь и сейчас укрепить позиции, которые в целом проводит Демпартия. Один конфликт – с Китаем из-за Тайваня – они отложили. А это значит, что у администрации высвобождаются руки на два других конфликта (украинский и палестино-израильский – ред.), причем оба этих конфликта завязаны на выделении средств в Конгрессе", - пояснил Сидоров.
По словам аналитика, не случайно, что руководство Республиканской партии в Конгрессе и вне его в основной массе приветствовало удары по Йемену, поскольку они считают, что этот удар косвенно был нанесен по главному противнику США на Ближнем Востоке – Ирану. Кроме того, обратил внимание эксперт, атаки "пришлись" на американский прайм-тайм, их транслировали в прямом эфире по телевидению.
Это говорит о том, что операция против хуситов является также "продуктом для внутреннего потребления" и призвана как повысить популярность администрации Байдена и продемонстрировать ее решимость и возможности, так и помочь в переговорах с оппонентами из Республиканской партии о выделении финансирования, заключил Сидоров.
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Удары США и Великобритании по Йемену

В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена хуситского движения "Ансар Алла". Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
13 января США нанесли новый ракетный удар по объектам хуситов с авианосца Carney.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
В МИД России заявили, что несанкционированная ООН военная операция незаконной коалиции США и Великобритании против Йемена угрожает глобальному миру и безопасности и может привести к дестабилизации ситуации на всем Ближнем Востоке. Россия в связи с происходящим запросила заседание СБ ООН.
Военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что операция США и их союзников в Йемене может затянуться, однако западная коалиция переоценивает свои силы, и итоге вынуждена будет договариваться с хуситами. По мнению эксперта, военным путем проблему судоходства в Красном море решить практически невозможно.
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