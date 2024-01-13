США нанесли новый удар по Йемену
США нанесли новый ракетный удар по объекту хуситов в Йемене
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. США нанесли новый ракетный удар по объектам хуситов на территории Йемена. Об этом сообщили в Пентагоне.
"В 3.45 по времени Саны 13 января силы США нанесли удар против радарной установки хуситов в Йемене", - говорится в заявлении командования, которой приводит РИА Новости.
Уточняется, что удар наносился с авианосца Carney при помощи ракеты "Томагавк" и стал продолжением ударов, нанесенных 12 января, "чтобы ухудшить возможности хуситов атаковать морские суда".
Удары по Йемену
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли более 20 авиаударов по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.
Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
В МИД России заявили, что несанкционированная ООН военная операция незаконной коалиции США и Великобритании против Йемена угрожает глобальному миру и безопасности и может привести к дестабилизации ситуации на всем Ближнем Востоке. Россия в связи с происходящим запросила заседание СБ ООН.
Военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что операция США и их союзников в Йемене может затянуться, однако западная коалиция переоценивает свои силы, и итоге вынуждена будет договариваться с хуситами. По мнению эксперта, военным путем проблему судоходства в Красном море решить практически невозможно.
Читайте также на РИА Новости Крым: