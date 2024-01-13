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США нанесли новый удар по Йемену - РИА Новости Крым, 13.01.2024
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США нанесли новый удар по Йемену
США нанесли новый удар по Йемену - РИА Новости Крым, 13.01.2024
США нанесли новый удар по Йемену
США нанесли новый ракетный удар по объектам хуситов на территории Йемена. Об этом сообщили в Пентагоне. РИА Новости Крым, 13.01.2024
2024-01-13T07:25
2024-01-13T07:25
военная операция сша и великобритании в йемене
йемен
сша
в мире
новости
великобритания
красное море
ближний восток
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. США нанесли новый ракетный удар по объектам хуситов на территории Йемена. Об этом сообщили в Пентагоне.Уточняется, что удар наносился с авианосца Carney при помощи ракеты "Томагавк" и стал продолжением ударов, нанесенных 12 января, "чтобы ухудшить возможности хуситов атаковать морские суда".Удары по ЙеменуВ ночь на пятницу США и Великобритания нанесли более 20 авиаударов по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.В МИД России заявили, что несанкционированная ООН военная операция незаконной коалиции США и Великобритании против Йемена угрожает глобальному миру и безопасности и может привести к дестабилизации ситуации на всем Ближнем Востоке. Россия в связи с происходящим запросила заседание СБ ООН.Военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что операция США и их союзников в Йемене может затянуться, однако западная коалиция переоценивает свои силы, и итоге вынуждена будет договариваться с хуситами. По мнению эксперта, военным путем проблему судоходства в Красном море решить практически невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Операция США и Британии в Йемене - что известноОперация США "Страж процветания" в Красном море: в чем истинный смыслЛедовитый океан вместо Красного моря: как Россия и арабы обыграли США
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Новости
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военная операция сша и великобритании в йемене, йемен, сша, в мире, новости, великобритания, красное море, ближний восток
США нанесли новый удар по Йемену

США нанесли новый ракетный удар по объекту хуситов в Йемене

07:25 13.01.2024
 
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкАмериканский флаг на корабле
Американский флаг на корабле - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости . Денис Петров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. США нанесли новый ракетный удар по объектам хуситов на территории Йемена. Об этом сообщили в Пентагоне.

"В 3.45 по времени Саны 13 января силы США нанесли удар против радарной установки хуситов в Йемене", - говорится в заявлении командования, которой приводит РИА Новости.

Уточняется, что удар наносился с авианосца Carney при помощи ракеты "Томагавк" и стал продолжением ударов, нанесенных 12 января, "чтобы ухудшить возможности хуситов атаковать морские суда".

Удары по Йемену

В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли более 20 авиаударов по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.
Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
В МИД России заявили, что несанкционированная ООН военная операция незаконной коалиции США и Великобритании против Йемена угрожает глобальному миру и безопасности и может привести к дестабилизации ситуации на всем Ближнем Востоке. Россия в связи с происходящим запросила заседание СБ ООН.
Военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что операция США и их союзников в Йемене может затянуться, однако западная коалиция переоценивает свои силы, и итоге вынуждена будет договариваться с хуситами. По мнению эксперта, военным путем проблему судоходства в Красном море решить практически невозможно.
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