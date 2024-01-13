https://crimea.ria.ru/20240113/ssha-nanesli-novyy-udar-po-yemenu-1134166052.html

США нанесли новый удар по Йемену

США нанесли новый удар по Йемену - РИА Новости Крым, 13.01.2024

США нанесли новый удар по Йемену

США нанесли новый ракетный удар по объектам хуситов на территории Йемена. Об этом сообщили в Пентагоне. РИА Новости Крым, 13.01.2024

2024-01-13T07:25

2024-01-13T07:25

2024-01-13T07:25

военная операция сша и великобритании в йемене

йемен

сша

в мире

новости

великобритания

красное море

ближний восток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110636/28/1106362859_0:214:2883:1836_1920x0_80_0_0_ba1a25b67d641a3be87689f207f8eb87.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. США нанесли новый ракетный удар по объектам хуситов на территории Йемена. Об этом сообщили в Пентагоне.Уточняется, что удар наносился с авианосца Carney при помощи ракеты "Томагавк" и стал продолжением ударов, нанесенных 12 января, "чтобы ухудшить возможности хуситов атаковать морские суда".Удары по ЙеменуВ ночь на пятницу США и Великобритания нанесли более 20 авиаударов по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.В МИД России заявили, что несанкционированная ООН военная операция незаконной коалиции США и Великобритании против Йемена угрожает глобальному миру и безопасности и может привести к дестабилизации ситуации на всем Ближнем Востоке. Россия в связи с происходящим запросила заседание СБ ООН.Военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что операция США и их союзников в Йемене может затянуться, однако западная коалиция переоценивает свои силы, и итоге вынуждена будет договариваться с хуситами. По мнению эксперта, военным путем проблему судоходства в Красном море решить практически невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Операция США и Британии в Йемене - что известноОперация США "Страж процветания" в Красном море: в чем истинный смыслЛедовитый океан вместо Красного моря: как Россия и арабы обыграли США

йемен

сша

великобритания

красное море

ближний восток

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

военная операция сша и великобритании в йемене, йемен, сша, в мире, новости, великобритания, красное море, ближний восток