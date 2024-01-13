https://crimea.ria.ru/20240113/volodin-prizval-privlech-baydena-k-ugolovnoy-otvetstvennosti-1134168855.html

Володин призвал привлечь Байдена к уголовной ответственности

Володин призвал привлечь Байдена к уголовной ответственности - РИА Новости Крым, 13.01.2024

Володин призвал привлечь Байдена к уголовной ответственности

Президент США Джо Байден должен быть привлечен к уголовной ответственности, пока он не развязал мировую войну. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин,... РИА Новости Крым, 13.01.2024

2024-01-13T10:06

2024-01-13T10:06

2024-01-13T10:10

военная операция сша и великобритании в йемене

йемен

политика

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден должен быть привлечен к уголовной ответственности, пока он не развязал мировую войну. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя удары коалиции во главе со Штатами по территории Йемена.По словам Володина, Вашингтон совершил нападение на суверенное государство, перечеркнув тем самым нормы международного права и "наплевав на Устав ООН". И сделано это в политических интересах действующего президента США, который стремительно теряет рейтинг, подчеркнул глава парламента.Вооруженные силы США и Великобритании в ночь на пятницу, 12 января, начали военную операцию в Йемене. Удары нанесли по "множественным целям" – объектам йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) с самолетов, кораблей и подлодок, в том числе с применением истребителей и ракет Tomahawk. В МИД Ирана назвали удары по Йемену "произволом". Россия в связи с происходящим запросила заседание СБ ООН.Позже в Пентагоне подтвердили, что США нанесли новый ракетный удар по объектам хуситов на территории Йемена.По мнению доктора политических наук, завкафедрой "Политические науки " СевГУ Александра Ирхина, военная операция США и Великобритании в Йемене – намеренная эскалация конфликта на Ближнем и Среднем Востоке, которая выгодна исключительно эти двум странам в борьбе за власть и деньги.Читайте также на РИА Новости Крым:Незаконные удары англосаксов по Йемену угрожают глобальному миру – МИД РФСекрет "Ансар Аллах": в чем ошибка США в ЙеменеОперация США и Британии в Йемене - что известно

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

военная операция сша и великобритании в йемене, йемен, политика, джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, вячеслав володин, в мире, ближний восток, новости