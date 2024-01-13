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Володин призвал привлечь Байдена к уголовной ответственности - РИА Новости Крым, 13.01.2024
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Володин призвал привлечь Байдена к уголовной ответственности
Володин призвал привлечь Байдена к уголовной ответственности - РИА Новости Крым, 13.01.2024
Володин призвал привлечь Байдена к уголовной ответственности
Президент США Джо Байден должен быть привлечен к уголовной ответственности, пока он не развязал мировую войну. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин,... РИА Новости Крым, 13.01.2024
2024-01-13T10:06
2024-01-13T10:10
военная операция сша и великобритании в йемене
йемен
политика
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
сша
вячеслав володин
в мире
ближний восток
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден должен быть привлечен к уголовной ответственности, пока он не развязал мировую войну. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя удары коалиции во главе со Штатами по территории Йемена.По словам Володина, Вашингтон совершил нападение на суверенное государство, перечеркнув тем самым нормы международного права и "наплевав на Устав ООН". И сделано это в политических интересах действующего президента США, который стремительно теряет рейтинг, подчеркнул глава парламента.Вооруженные силы США и Великобритании в ночь на пятницу, 12 января, начали военную операцию в Йемене. Удары нанесли по "множественным целям" – объектам йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) с самолетов, кораблей и подлодок, в том числе с применением истребителей и ракет Tomahawk. В МИД Ирана назвали удары по Йемену "произволом". Россия в связи с происходящим запросила заседание СБ ООН.Позже в Пентагоне подтвердили, что США нанесли новый ракетный удар по объектам хуситов на территории Йемена.По мнению доктора политических наук, завкафедрой "Политические науки " СевГУ Александра Ирхина, военная операция США и Великобритании в Йемене – намеренная эскалация конфликта на Ближнем и Среднем Востоке, которая выгодна исключительно эти двум странам в борьбе за власть и деньги.Читайте также на РИА Новости Крым:Незаконные удары англосаксов по Йемену угрожают глобальному миру – МИД РФСекрет "Ансар Аллах": в чем ошибка США в ЙеменеОперация США и Британии в Йемене - что известно
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военная операция сша и великобритании в йемене, йемен, политика, джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, вячеслав володин, в мире, ближний восток, новости
Володин призвал привлечь Байдена к уголовной ответственности

Володин призвал привлечь Байдена к уголовной ответственности за удары по Йемену

10:06 13.01.2024 (обновлено: 10:10 13.01.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден должен быть привлечен к уголовной ответственности, пока он не развязал мировую войну. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя удары коалиции во главе со Штатами по территории Йемена.
По словам Володина, Вашингтон совершил нападение на суверенное государство, перечеркнув тем самым нормы международного права и "наплевав на Устав ООН". И сделано это в политических интересах действующего президента США, который стремительно теряет рейтинг, подчеркнул глава парламента.

"Чтобы отвлечь внимание избирателей от внешнеполитических неудач на Украине, а также от внутренних проблем США, Байдену нужна маленькая победоносная война. Именно по этой причине администрация Байдена не уведомила Конгресс США о нападении на Йемен, - написал Володин в своем Telegram-канале. - Даже его сторонники заявляют, что он нарушил конституцию. Если США — правовое государство, Байден должен быть привлечен к уголовной ответственности, пока он не развязал мировую войну, из последних сил хватаясь за власть".

Вооруженные силы США и Великобритании в ночь на пятницу, 12 января, начали военную операцию в Йемене. Удары нанесли по "множественным целям" – объектам йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) с самолетов, кораблей и подлодок, в том числе с применением истребителей и ракет Tomahawk. В МИД Ирана назвали удары по Йемену "произволом". Россия в связи с происходящим запросила заседание СБ ООН.
Позже в Пентагоне подтвердили, что США нанесли новый ракетный удар по объектам хуситов на территории Йемена.
По мнению доктора политических наук, завкафедрой "Политические науки " СевГУ Александра Ирхина, военная операция США и Великобритании в Йемене – намеренная эскалация конфликта на Ближнем и Среднем Востоке, которая выгодна исключительно эти двум странам в борьбе за власть и деньги.
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Военная операция США и Великобритании в ЙеменеЙеменПолитикаДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)СШАВячеслав ВолодинВ миреБлижний ВостокНовости
 
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