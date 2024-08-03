https://crimea.ria.ru/20240803/iran-otomstit-v-ksir-raskryli-podrobnosti-ubiystva-khanii-1139338210.html

Иран отомстит: в КСИР раскрыли подробности убийства Хании

Иран отомстит: в КСИР раскрыли подробности убийства Хании - РИА Новости Крым, 03.08.2024

Иран отомстит: в КСИР раскрыли подробности убийства Хании

Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана – ред.) обнародовал заявление, в котором пообещал суровую месть Ирана за убийство главы РИА Новости Крым, 03.08.2024

2024-08-03T16:13

2024-08-03T16:13

2024-08-03T16:38

иран

корпус стражей исламской революции (ксир)

исмаил хания

в мире

израиль

сша

теракт

новости

хамас

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана – ред.) обнародовал заявление, в котором пообещал суровую месть Ирана за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, которое было совершено с использованием снаряда малой дальности. Фрагменты текста приводит РИА Новости.Из заявления КСИР следует, что, согласно результатам расследования, убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании было совершено выстрелом снаряда малой дальности.В КСИР также заявили, что это преступление было спланировано и реализовано Израилем при поддержке правительства США.Корпус стражей Исламской революции пообещал месть Ирана, которая будет осуществлена "в соответствующее время, соответствующем месте и соответствующим образом".О гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате удара по его резиденции в Иране сообщалось утром 31 июля. В этот же день газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Позже это прокомментировали эксперты в комментариях РИА Новости КрымЧитайте также на РИА Новости Крым:Эскалация на Ближнем Востоке: как Иран ответит Израилю на убийство ХанииЧто ожидает Ближний Восток после убийства главы политбюро ХАМАСЭскалация на Ближнем Востоке: можно ли остановить Израиль

иран

израиль

сша

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, корпус стражей исламской революции (ксир), исмаил хания, в мире, израиль, сша, теракт, новости, хамас