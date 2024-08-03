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Иран отомстит: в КСИР раскрыли подробности убийства Хании - РИА Новости Крым, 03.08.2024
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Иран отомстит: в КСИР раскрыли подробности убийства Хании
Иран отомстит: в КСИР раскрыли подробности убийства Хании - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Иран отомстит: в КСИР раскрыли подробности убийства Хании
Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана – ред.) обнародовал заявление, в котором пообещал суровую месть Ирана за убийство главы РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T16:13
2024-08-03T16:38
иран
корпус стражей исламской революции (ксир)
исмаил хания
в мире
израиль
сша
теракт
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хамас
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана – ред.) обнародовал заявление, в котором пообещал суровую месть Ирана за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, которое было совершено с использованием снаряда малой дальности. Фрагменты текста приводит РИА Новости.Из заявления КСИР следует, что, согласно результатам расследования, убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании было совершено выстрелом снаряда малой дальности.В КСИР также заявили, что это преступление было спланировано и реализовано Израилем при поддержке правительства США.Корпус стражей Исламской революции пообещал месть Ирана, которая будет осуществлена "в соответствующее время, соответствующем месте и соответствующим образом".О гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате удара по его резиденции в Иране сообщалось утром 31 июля. В этот же день газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Позже это прокомментировали эксперты в комментариях РИА Новости КрымЧитайте также на РИА Новости Крым:Эскалация на Ближнем Востоке: как Иран ответит Израилю на убийство ХанииЧто ожидает Ближний Восток после убийства главы политбюро ХАМАСЭскалация на Ближнем Востоке: можно ли остановить Израиль
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иран, корпус стражей исламской революции (ксир), исмаил хания, в мире, израиль, сша, теракт, новости, хамас
Иран отомстит: в КСИР раскрыли подробности убийства Хании

КСИР: Хания был убит выстрелом снаряда малой дальности с боеголовкой массой 7 кг

16:13 03.08.2024 (обновлено: 16:38 03.08.2024)
 
© AP Photo Vahid SalemiГлава ХАМАС Исмаил Хания
Глава ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© AP Photo Vahid Salemi
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана – ред.) обнародовал заявление, в котором пообещал суровую месть Ирана за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, которое было совершено с использованием снаряда малой дальности. Фрагменты текста приводит РИА Новости.
Из заявления КСИР следует, что, согласно результатам расследования, убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании было совершено выстрелом снаряда малой дальности.
"Учитывая данные расследования, эта террористическая операция была осуществлена при помощи выстрела снаряда малой дальности с боевой частью весом около 7 килограммов и мощного взрыва за пределами территории проживания гостей", – говорится в тексте заявления, которое опубликовало агентство IRNA.
В КСИР также заявили, что это преступление было спланировано и реализовано Израилем при поддержке правительства США.
Корпус стражей Исламской революции пообещал месть Ирана, которая будет осуществлена "в соответствующее время, соответствующем месте и соответствующим образом".
"Месть за кровь мученика Исмаила Хании неизбежна, и рисковый террористический режим Израиля обязательно получит в ответ на это преступление суровое наказание", – отмечается в заявлении.
О гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате удара по его резиденции в Иране сообщалось утром 31 июля.
В этот же день газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Позже это прокомментировали эксперты в комментариях РИА Новости Крым
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ИранКорпус стражей исламской революции (КСИР)Исмаил ХанияВ миреИзраильСШАТерактНовостиХАМАС
 
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