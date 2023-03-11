https://crimea.ria.ru/20230311/tselaya-seriya-magnitnykh-bur-obrushitsya-na-zemlyu-1127424987.html

Целая серия магнитных бурь обрушится на Землю

Целая серия магнитных бурь обрушится на Землю - РИА Новости Крым, 11.03.2023

Целая серия магнитных бурь обрушится на Землю

В конце марта и в начале апреля над Землей пронесутся магнитные бури уровня G1. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 11.03.2023

2023-03-11T18:42

2023-03-11T18:42

2023-03-11T10:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В конце марта и в начале апреля над Землей пронесутся магнитные бури уровня G1. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. Магнитные бури в мартеПо данным ученых, всплески геомагнитной активности ожидаются 15, 20 и 25 марта, а 26 Землю накроет магнитная буря уровня G1. Небольшое возбуждение магнитосферы сохранится и 27 марта.Следующий космический шторм случится 30 марта – также уровня G1. На следующий день геомагнитная активность сохранится высокой.При этом анонсированная ранее на 19 марта магнитная буря, по данным ученых, отменяется.Всплески в апрелеВ первый день апреля магнитосфера Земли также будет неспокойной, а уже 2 апреля Землю снова накроет буря.3 апреля также следует ожидать повышение геомагнитной активности. Дальнейшего прогноза ученые пока не дают.Ранее врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова поясняла, что электромагнитным влияниям во время магнитных бурь больше всего подвержены пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, однако в большинстве случаев люди начинают испытывать неприятные ощущения из-за собственной мнительности. Читайте также на РИА Новости Крым:Почему не стоит бояться магнитных бурьЭхо солнечных взрывов: над Крымом может зажечься полярное сияниеУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид

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общество, космос, магнитные бури, новости, здоровье, в мире