https://crimea.ria.ru/20230311/tselaya-seriya-magnitnykh-bur-obrushitsya-na-zemlyu-1127424987.html
Целая серия магнитных бурь обрушится на Землю
Целая серия магнитных бурь обрушится на Землю - РИА Новости Крым, 11.03.2023
Целая серия магнитных бурь обрушится на Землю
В конце марта и в начале апреля над Землей пронесутся магнитные бури уровня G1. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 11.03.2023
2023-03-11T18:42
2023-03-11T18:42
2023-03-11T10:44
общество
космос
магнитные бури
новости
здоровье
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111418/11/1114181161_0:0:965:543_1920x0_80_0_0_c872d5eb7e3a1af1be7239728de4b144.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В конце марта и в начале апреля над Землей пронесутся магнитные бури уровня G1. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. Магнитные бури в мартеПо данным ученых, всплески геомагнитной активности ожидаются 15, 20 и 25 марта, а 26 Землю накроет магнитная буря уровня G1. Небольшое возбуждение магнитосферы сохранится и 27 марта.Следующий космический шторм случится 30 марта – также уровня G1. На следующий день геомагнитная активность сохранится высокой.При этом анонсированная ранее на 19 марта магнитная буря, по данным ученых, отменяется.Всплески в апрелеВ первый день апреля магнитосфера Земли также будет неспокойной, а уже 2 апреля Землю снова накроет буря.3 апреля также следует ожидать повышение геомагнитной активности. Дальнейшего прогноза ученые пока не дают.Ранее врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова поясняла, что электромагнитным влияниям во время магнитных бурь больше всего подвержены пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, однако в большинстве случаев люди начинают испытывать неприятные ощущения из-за собственной мнительности. Читайте также на РИА Новости Крым:Почему не стоит бояться магнитных бурьЭхо солнечных взрывов: над Крымом может зажечься полярное сияниеУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид
https://crimea.ria.ru/20230129/ya-ustal-ya-ukhozhu-o-chem-govorit-postoyannaya-utomlyaemost-1126639488.html
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111418/11/1114181161_121:0:845:543_1920x0_80_0_0_cce208f2a0f7f752e9752d0a3c6b6dfd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, космос, магнитные бури, новости, здоровье, в мире
Целая серия магнитных бурь обрушится на Землю
В конце марта и в начале апреля над Землей пронесутся магнитные бури
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В конце марта и в начале апреля над Землей пронесутся магнитные бури уровня G1. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
Магнитные бури в марте
По данным ученых, всплески геомагнитной активности ожидаются 15, 20 и 25 марта, а 26 Землю накроет магнитная буря уровня G1. Небольшое возбуждение магнитосферы сохранится и 27 марта.
Следующий космический шторм случится 30 марта – также уровня G1. На следующий день геомагнитная активность сохранится высокой.
При этом анонсированная
ранее на 19 марта магнитная буря, по данным ученых, отменяется.
Всплески в апреле
В первый день апреля магнитосфера Земли также будет неспокойной, а уже 2 апреля Землю снова накроет буря.
3 апреля также следует ожидать повышение геомагнитной активности. Дальнейшего прогноза ученые пока не дают.
Ранее врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова поясняла
, что электромагнитным влияниям во время магнитных бурь больше всего подвержены пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, однако в большинстве случаев люди начинают испытывать неприятные ощущения из-за собственной мнительности.
Читайте также на РИА Новости Крым: