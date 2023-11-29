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Вспышка на Солнце и полярное сияние: магнитная буря обрушится на Землю
Вспышка на Солнце и полярное сияние: магнитная буря обрушится на Землю - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Вспышка на Солнце и полярное сияние: магнитная буря обрушится на Землю
Геомагнитный шторм снова бушует над Землей. В четверг, 30 ноября, метеочувствительные жители нашей планеты смогут ощутить на себе сильную магнитную бурю. Не... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T19:42
2023-11-29T19:42
2023-11-29T19:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Геомагнитный шторм снова бушует над Землей. В четверг, 30 ноября, метеочувствительные жители нашей планеты смогут ощутить на себе сильную магнитную бурю. Не исключено, что после этой мощной вспышки на Солнце полярное сияние в очередной раз достигнет широт Крымского полуострова. Об этом РИА Новости Крым сообщил научный сотрудник Крымской астрофизической лаборатории Сергей Назаров.Ранее НАСА и эксперты по погоде предупредили, что 30 ноября на Землю может обрушиться солнечная буря, что приведет к отключению радио- и GPS-сигналов.Кроме того, он отметил, что 28 ноября уже была достаточно мощная солнечная вспышка, которая "была направлена прямо на Землю"."Мощность у нее была не рекордная, но, тем не менее, достаточная, чтобы долететь до Земли. На Солнце произошел выброс вещества", – дополнил астрофизик.В начале ноября жители и гости Крыма уже могли наблюдать полярное сияние: после мощнейшей вспышки на Солнце оно достигло здешних широт.Читайте также на РИА Новости Крым:Звездопад Леониды: над Землей пронесется мощный метеорный потокГде в Крыму лучше увидеть метеорный поток ОрионидыКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли
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Ирина Мезенцева
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солнце, сергей назаров, наса, gps, космос
Вспышка на Солнце и полярное сияние: магнитная буря обрушится на Землю
Солнечная буря обрушится на Землю 30 ноября