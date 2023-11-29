Рейтинг@Mail.ru
Вспышка на Солнце и полярное сияние: магнитная буря обрушится на Землю - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20231129/vspyshka-na-solntse-i-polyarnoe-siyanie-magnitnaya-burya-obrushitsya-na-zemlyu-1133179855.html
Вспышка на Солнце и полярное сияние: магнитная буря обрушится на Землю
Вспышка на Солнце и полярное сияние: магнитная буря обрушится на Землю - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Вспышка на Солнце и полярное сияние: магнитная буря обрушится на Землю
Геомагнитный шторм снова бушует над Землей. В четверг, 30 ноября, метеочувствительные жители нашей планеты смогут ощутить на себе сильную магнитную бурю. Не... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T19:42
2023-11-29T19:18
солнце
эксклюзивы риа новости крым
сергей назаров
наса
gps
космос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110074/03/1100740372_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_b76ca5b8e7983754c4575301e67416d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Геомагнитный шторм снова бушует над Землей. В четверг, 30 ноября, метеочувствительные жители нашей планеты смогут ощутить на себе сильную магнитную бурю. Не исключено, что после этой мощной вспышки на Солнце полярное сияние в очередной раз достигнет широт Крымского полуострова. Об этом РИА Новости Крым сообщил научный сотрудник Крымской астрофизической лаборатории Сергей Назаров.Ранее НАСА и эксперты по погоде предупредили, что 30 ноября на Землю может обрушиться солнечная буря, что приведет к отключению радио- и GPS-сигналов.Кроме того, он отметил, что 28 ноября уже была достаточно мощная солнечная вспышка, которая "была направлена прямо на Землю"."Мощность у нее была не рекордная, но, тем не менее, достаточная, чтобы долететь до Земли. На Солнце произошел выброс вещества", – дополнил астрофизик.В начале ноября жители и гости Крыма уже могли наблюдать полярное сияние: после мощнейшей вспышки на Солнце оно достигло здешних широт.Читайте также на РИА Новости Крым:Звездопад Леониды: над Землей пронесется мощный метеорный потокГде в Крыму лучше увидеть метеорный поток ОрионидыКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110074/03/1100740372_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_0b99010a85bcf467d22a0117e5d5d903.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
солнце, сергей назаров, наса, gps, космос
Вспышка на Солнце и полярное сияние: магнитная буря обрушится на Землю

Солнечная буря обрушится на Землю 30 ноября

19:42 29.11.2023
 
© NASAВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце
© NASA
Читать в
Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Геомагнитный шторм снова бушует над Землей. В четверг, 30 ноября, метеочувствительные жители нашей планеты смогут ощутить на себе сильную магнитную бурю. Не исключено, что после этой мощной вспышки на Солнце полярное сияние в очередной раз достигнет широт Крымского полуострова. Об этом РИА Новости Крым сообщил научный сотрудник Крымской астрофизической лаборатории Сергей Назаров.
Ранее НАСА и эксперты по погоде предупредили, что 30 ноября на Землю может обрушиться солнечная буря, что приведет к отключению радио- и GPS-сигналов.

"Сказать точно, насколько мощной будет буря 30 ноября и выйдут ли из строя спутники, пока сказать трудно. Никто не может это точно спрогнозировать. Но буря будет однозначно. Скорее всего, случится завтра. И, возможно, что полярные сияния тоже достаточно далеко зайдут на юг. Так что есть смысл смотреть на небо. Есть шанс увидеть завтра вечером полярное сияние", – сказал Назаров.

Кроме того, он отметил, что 28 ноября уже была достаточно мощная солнечная вспышка, которая "была направлена прямо на Землю".
"Мощность у нее была не рекордная, но, тем не менее, достаточная, чтобы долететь до Земли. На Солнце произошел выброс вещества", – дополнил астрофизик.
В начале ноября жители и гости Крыма уже могли наблюдать полярное сияние: после мощнейшей вспышки на Солнце оно достигло здешних широт.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Звездопад Леониды: над Землей пронесется мощный метеорный поток
Где в Крыму лучше увидеть метеорный поток Ориониды
Крымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымСолнцеСергей НазаровНАСАGPSкосмос
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:55Движение на Крымском мосту восстановлено
20:53"Не про еду, а про душу": священник о сути Рождественского поста
20:37В Крыму для китайцев сделают мороженое с веселыми пандочками
20:14В Керчи будут укреплять берег Аршинцевской косы
20:11Смертельное ДТП на "Тавриде": пешеход скончался от полученных травм
19:57На Крымском мосту снова перекрыли движение
19:42Вспышка на Солнце и полярное сияние: магнитная буря обрушится на Землю
19:19В Севастополе начали прием заявлений от пострадавшего в шторм бизнеса
19:10На Крымском мосту восстановлено движение
19:10Звуки стрельбы в Черноморском районе Крыма – что происходит
19:01Ремонт парка Тренева в Симферополе обещают закончить до конца года
18:47Как во время урагана в Крыму спасли мороженое на 120 миллионов рублей
18:20Словакия расширила запрет на поставку продукции из Украины
18:10Крымский мост закрыт
18:01Самозанятые в Крыму заплатили более миллиарда рублей налогов
17:33Более тысячи севастопольцев остаются без электричества из-за аварий
17:29Суд заочно арестовал экс-крымчанку Джамалу по делу о фейках об армии РФ
17:16Масштабное разрушение подпорных стен: ситуация в Ялте после мощного ливня
17:02Пострадал в результате ЧС: как получить компенсацию в Черноморском районе
16:37Идентификация дронов: в России разработали систему поиска "свой-чужой"
Лента новостейМолния