https://crimea.ria.ru/20231129/vspyshka-na-solntse-i-polyarnoe-siyanie-magnitnaya-burya-obrushitsya-na-zemlyu-1133179855.html

Вспышка на Солнце и полярное сияние: магнитная буря обрушится на Землю

Вспышка на Солнце и полярное сияние: магнитная буря обрушится на Землю - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Вспышка на Солнце и полярное сияние: магнитная буря обрушится на Землю

Геомагнитный шторм снова бушует над Землей. В четверг, 30 ноября, метеочувствительные жители нашей планеты смогут ощутить на себе сильную магнитную бурю. Не... РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T19:42

2023-11-29T19:42

2023-11-29T19:18

солнце

эксклюзивы риа новости крым

сергей назаров

наса

gps

космос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110074/03/1100740372_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_b76ca5b8e7983754c4575301e67416d2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Геомагнитный шторм снова бушует над Землей. В четверг, 30 ноября, метеочувствительные жители нашей планеты смогут ощутить на себе сильную магнитную бурю. Не исключено, что после этой мощной вспышки на Солнце полярное сияние в очередной раз достигнет широт Крымского полуострова. Об этом РИА Новости Крым сообщил научный сотрудник Крымской астрофизической лаборатории Сергей Назаров.Ранее НАСА и эксперты по погоде предупредили, что 30 ноября на Землю может обрушиться солнечная буря, что приведет к отключению радио- и GPS-сигналов.Кроме того, он отметил, что 28 ноября уже была достаточно мощная солнечная вспышка, которая "была направлена прямо на Землю"."Мощность у нее была не рекордная, но, тем не менее, достаточная, чтобы долететь до Земли. На Солнце произошел выброс вещества", – дополнил астрофизик.В начале ноября жители и гости Крыма уже могли наблюдать полярное сияние: после мощнейшей вспышки на Солнце оно достигло здешних широт.Читайте также на РИА Новости Крым:Звездопад Леониды: над Землей пронесется мощный метеорный потокГде в Крыму лучше увидеть метеорный поток ОрионидыКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

солнце, сергей назаров, наса, gps, космос