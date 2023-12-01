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И грянул шторм: обещанная геомагнитная буря обрушилась на Землю
И грянул шторм: обещанная геомагнитная буря обрушилась на Землю - РИА Новости Крым, 01.12.2023
И грянул шторм: обещанная геомагнитная буря обрушилась на Землю
Мощная двухдневная магнитная буря обрушилась на Землю. Как сообщают ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института... РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T09:35
2023-12-01T09:35
2023-12-01T09:35
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магнитные бури
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Мощная двухдневная магнитная буря обрушилась на Землю. Как сообщают ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, пик магнитосферного возмущения придется на полдень пятницы. Буря уровня G2По данным ученых, геомагнитные волнения начались с полуночи 1 декабря, к 6 часам утра магнитосферные возбуждения достигли уровня бури G1, уже через несколько часов геомагнитное напряжение возрастет и к полудню грянет буря уровня G2.Штормить, по данным ученых, будет до 18 часов пятницы, затем космическая погода станет спокойнее, а 2 декабря в 6 часов утра землян ждет очередной удар уровня G1.Далее геомагнитные бури прогнозируют на 2, 5, 19 и 22 декабря. 4, 6, 7, 12, 18, 23 и 24 декабря ожидаются слабые геомагнитные возмущения.Ждать ли северных сиянийТишковец также отмечает, что геомагнитный шторм может негативно влиять на работу техники, электросистем, радиосвязи и навигационных систем. А вот полярных сияний на этот раз в центральных и южных регионах России не увидят, поскольку для этого нужна безоблачная погода."Обязательно нужна ясная погода, необходимо звездное небо без облачности, к сожалению, почти вся территория РФ покрыта облаками на ближайшее время", - констатирует эксперт.Пятого ноября в разных районах полуострова и на Крымской астрофизической обсерватории наблюдали полярное сияние после мощнейшей вспышки на Солнце. В конце ноября НАСА и эксперты по погоде предупредили, что 30 ноября на Землю может обрушиться солнечная буря, что приведет к отключению радио- и GPS-сигналов. Ученые Крымской астрофизической лаборатории не исключали, что после этой мощной вспышки на Солнце полярное сияние в очередной раз достигнет широт Крымского полуострова. Читайте также на РИА Новости Крым:Когда крымчане увидят уникальное солнечное затмениеЭхо солнечных взрывов: над Крымом может зажечься полярное сияниеКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли
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крым, россия, общество, магнитные бури, евгений тишковец, центр погоды "фобос", стихия, здоровье, новости
И грянул шторм: обещанная геомагнитная буря обрушилась на Землю
В пятницу над Землей разразился геомагнитный шторм - ученые
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Мощная двухдневная магнитная буря обрушилась на Землю. Как сообщают ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, пик магнитосферного возмущения придется на полдень пятницы.
Буря уровня G2
По данным ученых, геомагнитные волнения начались с полуночи 1 декабря, к 6 часам утра магнитосферные возбуждения достигли уровня бури G1, уже через несколько часов геомагнитное напряжение возрастет и к полудню грянет буря уровня G2.
Штормить, по данным ученых, будет до 18 часов пятницы, затем космическая погода станет спокойнее, а 2 декабря в 6 часов утра землян ждет очередной удар уровня G1.
Далее геомагнитные бури прогнозируют на 2, 5, 19 и 22 декабря. 4, 6, 7, 12, 18, 23 и 24 декабря ожидаются слабые геомагнитные возмущения.
Ждать ли северных сияний
"Экстремальный геошторм ожидается в первый день зимы в период с 9 до 12 часов. Запускаются триггеры мигрени, замедляется капиллярный кровоток и ухудшается настроение, излишняя возбудимость, воспаление суставов, боль в спине, тяжесть в ногах", - комментирует космическую обстановку и ее влияние на землян эксперт центра погоды ФБОС Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
Тишковец также отмечает, что геомагнитный шторм может негативно влиять на работу техники, электросистем, радиосвязи и навигационных систем. А вот полярных сияний на этот раз в центральных и южных регионах России не увидят, поскольку для этого нужна безоблачная погода.
"Обязательно нужна ясная погода, необходимо звездное небо без облачности, к сожалению, почти вся территория РФ покрыта облаками на ближайшее время", - констатирует эксперт.
Пятого ноября в разных районах полуострова и на Крымской астрофизической обсерватории наблюдали полярное сияние
после мощнейшей вспышки на Солнце. В конце ноября НАСА и эксперты по погоде предупредили, что 30 ноября на Землю может обрушиться солнечная буря, что приведет к отключению радио- и GPS-сигналов. Ученые Крымской астрофизической лаборатории не исключали
, что после этой мощной вспышки на Солнце полярное сияние в очередной раз достигнет широт Крымского полуострова.
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