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Такой жары в Симферополе не было 77 лет – ФОБОС
Такой жары в Симферополе не было 77 лет – ФОБОС - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Такой жары в Симферополе не было 77 лет – ФОБОС
За минувшие сутки на территории Русской (Восточно-Европейской) равнины было зарегистрировано 66 температурных рекордов, из них 45 – в Российской Федерации. При... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T11:07
2024-04-03T11:07
2024-04-03T11:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. За минувшие сутки на территории Русской (Восточно-Европейской) равнины было зарегистрировано 66 температурных рекордов, из них 45 – в Российской Федерации. При этом самая высокая температура была зафиксирована в Джанкое: +31. Об этим РИА Новости Крым рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."66 температурных рекордов за минувшие сутки зарегистрированы на Русской равнине. Большая часть из них в России – 45, 12 на Украине, восемь в Белоруссии и один в Молдове. Ну а крымский Джанкой – 31 градус, самый выдающийся. Впервые в этом году отметка в 30 градусов была преодолена в Крыму (в это время года - ред.)", - сказал он.При этом, как следует из опубликованных на сайте ФОБОСА данных, эта температура в Джанкое не является рекордной в этот день года на протяжении всей истории наблюдений.При этом наслаждаться теплом в средней полосе осталось недолго. Активный атлантический циклон, принесший такое аномальное тепло в Россию, уже сместился на восток Русской равнины. Уже сегодня облака затянут небо от Оби до Балтики, и эти регионы накроют дожди, местами сильные, которые на севере перейдут в снег.На юге Российской Федерации перепад не будет таким резким, температуры просто опустятся до привычных апрельских, прогнозируют синоптики Центра погоды.Согласно прогнозам Крымского гидрометцентра, в Симферополе во вторник, 2 апреля температура поднималась до 29 градусов, с порывами южного ветра до 17 метров в секунду.В воскресенье, 31 марта, температурные рекорды были установлены в 14 областных центрах Европейской части России.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму зафиксирована аномальная жара: как долго удержится теплоТемпературные рекорды установлены в 14 областных центрах РоссииТемпературные рекорды: грядущая неделя в Крыму будет аномально теплой
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погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, новости крыма, россия, погода, рекорды
Такой жары в Симферополе не было 77 лет – ФОБОС
На Русской равнине за сутки зарегистрировано 66 температурных рекордов
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым.
За минувшие сутки на территории Русской (Восточно-Европейской) равнины было зарегистрировано 66 температурных рекордов, из них 45 – в Российской Федерации. При этом самая высокая температура была зафиксирована в Джанкое: +31. Об этим РИА Новости Крым
рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"66 температурных рекордов за минувшие сутки зарегистрированы на Русской равнине. Большая часть из них в России – 45, 12 на Украине, восемь в Белоруссии и один в Молдове. Ну а крымский Джанкой – 31 градус, самый выдающийся. Впервые в этом году отметка в 30 градусов была преодолена в Крыму (в это время года - ред.)", - сказал он.
При этом, как следует из опубликованных на сайте ФОБОСА данных, эта температура в Джанкое не является рекордной в этот день года на протяжении всей истории наблюдений.
"Рекорд был в Симферополе 1 апреля - 27,1 градус выше нуля. Вчера было +28,4 – это повторение рекорда 1947 года. То есть до таких значений 2 апреля температура в Симферополе не поднималась почти 80 лет", - уточнил Евгений Тишковец.
При этом наслаждаться теплом в средней полосе осталось недолго. Активный атлантический циклон, принесший такое аномальное тепло в Россию, уже сместился на восток Русской равнины. Уже сегодня облака затянут небо от Оби до Балтики, и эти регионы накроют дожди, местами сильные, которые на севере перейдут в снег.
На юге Российской Федерации перепад не будет таким резким, температуры просто опустятся до привычных апрельских, прогнозируют синоптики Центра погоды.
Согласно прогнозам Крымского гидрометцентра, в Симферополе во вторник, 2 апреля температура поднималась до 29 градусов
, с порывами южного ветра до 17 метров в секунду.
В воскресенье, 31 марта, температурные рекорды
были установлены в 14 областных центрах Европейской части России.
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