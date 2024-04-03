https://crimea.ria.ru/20240403/takoy-zhary-v-simferopole-ne-bylo-77-let--fobos-1136249707.html

Такой жары в Симферополе не было 77 лет – ФОБОС

Такой жары в Симферополе не было 77 лет – ФОБОС - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Такой жары в Симферополе не было 77 лет – ФОБОС

За минувшие сутки на территории Русской (Восточно-Европейской) равнины было зарегистрировано 66 температурных рекордов, из них 45 – в Российской Федерации. При... РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T11:07

2024-04-03T11:07

2024-04-03T11:07

эксклюзивы риа новости крым

погода в крыму

крымская погода

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

новости крыма

россия

погода

рекорды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/01/1123719903_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5806f52766077b52ed34acea75af9b6f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. За минувшие сутки на территории Русской (Восточно-Европейской) равнины было зарегистрировано 66 температурных рекордов, из них 45 – в Российской Федерации. При этом самая высокая температура была зафиксирована в Джанкое: +31. Об этим РИА Новости Крым рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."66 температурных рекордов за минувшие сутки зарегистрированы на Русской равнине. Большая часть из них в России – 45, 12 на Украине, восемь в Белоруссии и один в Молдове. Ну а крымский Джанкой – 31 градус, самый выдающийся. Впервые в этом году отметка в 30 градусов была преодолена в Крыму (в это время года - ред.)", - сказал он.При этом, как следует из опубликованных на сайте ФОБОСА данных, эта температура в Джанкое не является рекордной в этот день года на протяжении всей истории наблюдений.При этом наслаждаться теплом в средней полосе осталось недолго. Активный атлантический циклон, принесший такое аномальное тепло в Россию, уже сместился на восток Русской равнины. Уже сегодня облака затянут небо от Оби до Балтики, и эти регионы накроют дожди, местами сильные, которые на севере перейдут в снег.На юге Российской Федерации перепад не будет таким резким, температуры просто опустятся до привычных апрельских, прогнозируют синоптики Центра погоды.Согласно прогнозам Крымского гидрометцентра, в Симферополе во вторник, 2 апреля температура поднималась до 29 градусов, с порывами южного ветра до 17 метров в секунду.В воскресенье, 31 марта, температурные рекорды были установлены в 14 областных центрах Европейской части России.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму зафиксирована аномальная жара: как долго удержится теплоТемпературные рекорды установлены в 14 областных центрах РоссииТемпературные рекорды: грядущая неделя в Крыму будет аномально теплой

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, новости крыма, россия, погода, рекорды