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Лето весной: во вторник в Крыму будет жара до +29 градусов - РИА Новости Крым, 02.04.2024
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Лето весной: во вторник в Крыму будет жара до +29 градусов
Лето весной: во вторник в Крыму будет жара до +29 градусов - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Лето весной: во вторник в Крыму будет жара до +29 градусов
Во вторник погода в Крыму продолжить радовать жителей и гостей летними показателями. В регионе ожидается жара до +29 градусов. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму продолжить радовать жителей и гостей летними показателями. В регионе ожидается жара до +29 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +27...29.В Севастополе малооблачно. Ветер южный 10-15 м/с, днем порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью +14…16, днем +24…26.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменна облачность. без осадков. Ночью столбики термометров покажут +10...12, днем воздух прогреется до +20 градусов.В Евпатории осадков также не ожидается. Ночью температура воздуха составит +12...14, днем +22...24.По данным ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в воскресенье, 31 марта, температурные рекорды были установлены в 14 областных центрах Европейской части России.В Крыму неделя будет теплой, с температурными рекордами до +28 градусов, небольшие осадки вероятны только в среду. По прогнозу Тишковца, весь апрель в Крыму будет также на 2-3 градуса теплее нормы. Май и летние месяцы будут на 0,5-1 градус теплее положенных значений.
https://crimea.ria.ru/20240401/v-krymu-zafiksirovana-anomalnaya-zhara-kak-dolgo-uderzhitsya-teplo-1136183867.html
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крым, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория, новости крыма
Лето весной: во вторник в Крыму будет жара до +29 градусов

Во вторник в Крыму ожидается до 29 градусов тепла

00:01 02.04.2024
 
© РИА Новости . Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкТепло
Тепло - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Ilya Pitalev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму продолжить радовать жителей и гостей летними показателями. В регионе ожидается жара до +29 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Погода порадует жителей и гостей Крыма летним теплом и солнцем. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…13, днем +26…31, на побережье и в горах +20…25", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +27...29.
В Севастополе малооблачно. Ветер южный 10-15 м/с, днем порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью +14…16, днем +24…26.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменна облачность. без осадков. Ночью столбики термометров покажут +10...12, днем воздух прогреется до +20 градусов.
В Евпатории осадков также не ожидается. Ночью температура воздуха составит +12...14, днем +22...24.
По данным ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в воскресенье, 31 марта, температурные рекорды были установлены в 14 областных центрах Европейской части России.
В Крыму неделя будет теплой, с температурными рекордами до +28 градусов, небольшие осадки вероятны только в среду. По прогнозу Тишковца, весь апрель в Крыму будет также на 2-3 градуса теплее нормы. Май и летние месяцы будут на 0,5-1 градус теплее положенных значений.
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КрымПогода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакФеодосияЕвпаторияНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Лето весной: во вторник в Крыму будет жара до +29 градусов
00:00Какой сегодня праздник: 2 апреля
22:58Главные новости Крыма: 1 апреля
22:39Главное за день: 1 апреля
22:24В Крым прибыли более 80 спортсменов из Белгородской области
22:19В России обнулили пошлины на ввоз помидоров
22:03Мощная вспышка на Солнце: заденет ли Крым
21:49В Белгородской области выросло число раненных при атаках ВСУ
21:33Шесть беспилотников ВСУ перехвачены над Черным морем
21:14Почему Украина не осудила теракт в "Крокусе" – мнение
20:59В Керчи перекроют для проезда одну из центральных улиц
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20:30Посягнул на жизнь украинцев и крымских татар: в Крыму ответили Буданову*
20:14Украина не выбрала президента: что ждет страну в ближайший месяц
20:00Еще 19 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
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