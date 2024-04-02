https://crimea.ria.ru/20240402/leto-vesnoy-vo-vtornik-v-krymu-budet-zhara-do-29-gradusov-1136203495.html

Лето весной: во вторник в Крыму будет жара до +29 градусов

Лето весной: во вторник в Крыму будет жара до +29 градусов - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Лето весной: во вторник в Крыму будет жара до +29 градусов

Во вторник погода в Крыму продолжить радовать жителей и гостей летними показателями. В регионе ожидается жара до +29 градусов. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T00:01

2024-04-02T00:01

2024-04-02T00:01

крым

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крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму продолжить радовать жителей и гостей летними показателями. В регионе ожидается жара до +29 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +27...29.В Севастополе малооблачно. Ветер южный 10-15 м/с, днем порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью +14…16, днем +24…26.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменна облачность. без осадков. Ночью столбики термометров покажут +10...12, днем воздух прогреется до +20 градусов.В Евпатории осадков также не ожидается. Ночью температура воздуха составит +12...14, днем +22...24.По данным ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в воскресенье, 31 марта, температурные рекорды были установлены в 14 областных центрах Европейской части России.В Крыму неделя будет теплой, с температурными рекордами до +28 градусов, небольшие осадки вероятны только в среду. По прогнозу Тишковца, весь апрель в Крыму будет также на 2-3 градуса теплее нормы. Май и летние месяцы будут на 0,5-1 градус теплее положенных значений.

https://crimea.ria.ru/20240401/v-krymu-zafiksirovana-anomalnaya-zhara-kak-dolgo-uderzhitsya-teplo-1136183867.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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