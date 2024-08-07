https://crimea.ria.ru/20240807/kak-sevastopol-gotovitsya-k-otopitelnomu-sezonu-1139436502.html

Как Севастополь готовится к отопительному сезону

Как Севастополь готовится к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 07.08.2024

Как Севастополь готовится к отопительному сезону

Текущий ремонт систем центрального отопления в Севастополе в преддверии отопительного сезона выполнен на 87%, сейчас управляющие компании проводят в домах... РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T21:59

2024-08-07T21:59

2024-08-07T21:59

севастополь

отопительный сезон в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Текущий ремонт систем центрального отопления в Севастополе в преддверии отопительного сезона выполнен на 87%, сейчас управляющие компании проводят в домах промывку труб и гидравлические испытания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Власти отметили, что всего к централизованному отоплению в городе подключено 2 618 многоквартирных домов, из которых 2 260 находятся под управлением управляющих компаний (УК), подведомственных департаменту городского хозяйства."Сейчас управляющие компании проводят работы по промывке систем в домах и гидравлические испытания", – уточнили в пресс-службе правительства.Как рассказал руководитель одной из УК Никита Джемела, в ходе подготовки к холодам не только устраняют неисправности в сетях и латают крыши, но и остекляют подъезды, где это необходимо, и заготавливают посыпочный материал, который будут использовать в том числе на придомовых территориях.Отопительный сезон в Севастополе, согласно нормативу, стартует, когда среднесуточная температура воздуха в городе сохраняется на отметке ниже 8 градусов по Цельсию в течение пяти дней. Как правило, это происходит в последние 7-10 дней октября.В середине июля замминистра ЖКХ Крыма Роман Восколупов заявлял, что половину многоэтажек в республике уже подготовили к отопительному сезону. В прошлом году к концу августа к сезону отопления Крым был готов на 80%. Читайте также на РИА Новости Крым:В России ужесточат требования за срыв подготовки к отопительному сезонуПодготовка к отопительному сезону: как проводится и что нужно знатьКак в Крыму идет подготовка к отопительному сезону

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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