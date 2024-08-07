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Как Севастополь готовится к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 07.08.2024
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Как Севастополь готовится к отопительному сезону
Как Севастополь готовится к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Как Севастополь готовится к отопительному сезону
Текущий ремонт систем центрального отопления в Севастополе в преддверии отопительного сезона выполнен на 87%, сейчас управляющие компании проводят в домах... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T21:59
2024-08-07T21:59
севастополь
отопительный сезон в крыму
отопительный сезон
общество
жкх
жкх крыма и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Текущий ремонт систем центрального отопления в Севастополе в преддверии отопительного сезона выполнен на 87%, сейчас управляющие компании проводят в домах промывку труб и гидравлические испытания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Власти отметили, что всего к централизованному отоплению в городе подключено 2 618 многоквартирных домов, из которых 2 260 находятся под управлением управляющих компаний (УК), подведомственных департаменту городского хозяйства."Сейчас управляющие компании проводят работы по промывке систем в домах и гидравлические испытания", – уточнили в пресс-службе правительства.Как рассказал руководитель одной из УК Никита Джемела, в ходе подготовки к холодам не только устраняют неисправности в сетях и латают крыши, но и остекляют подъезды, где это необходимо, и заготавливают посыпочный материал, который будут использовать в том числе на придомовых территориях.Отопительный сезон в Севастополе, согласно нормативу, стартует, когда среднесуточная температура воздуха в городе сохраняется на отметке ниже 8 градусов по Цельсию в течение пяти дней. Как правило, это происходит в последние 7-10 дней октября.В середине июля замминистра ЖКХ Крыма Роман Восколупов заявлял, что половину многоэтажек в республике уже подготовили к отопительному сезону. В прошлом году к концу августа к сезону отопления Крым был готов на 80%. Читайте также на РИА Новости Крым:В России ужесточат требования за срыв подготовки к отопительному сезонуПодготовка к отопительному сезону: как проводится и что нужно знатьКак в Крыму идет подготовка к отопительному сезону
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, отопительный сезон в крыму, отопительный сезон, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма
Как Севастополь готовится к отопительному сезону

87% систем центрального отопления в Севастополе отремонтированы к отопительному сезону

21:59 07.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкТепловая станция. Архивное фото
Тепловая станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Текущий ремонт систем центрального отопления в Севастополе в преддверии отопительного сезона выполнен на 87%, сейчас управляющие компании проводят в домах промывку труб и гидравлические испытания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"В рамках подготовки к отопительному сезону в жилищном фонде уже выполнен текущий ремонт кровель на 77%, систем центрального отопления на 87% и систем холодного водоснабжения – на 79%", – рассказали в правительстве.
Власти отметили, что всего к централизованному отоплению в городе подключено 2 618 многоквартирных домов, из которых 2 260 находятся под управлением управляющих компаний (УК), подведомственных департаменту городского хозяйства.
"Сейчас управляющие компании проводят работы по промывке систем в домах и гидравлические испытания", – уточнили в пресс-службе правительства.
Как рассказал руководитель одной из УК Никита Джемела, в ходе подготовки к холодам не только устраняют неисправности в сетях и латают крыши, но и остекляют подъезды, где это необходимо, и заготавливают посыпочный материал, который будут использовать в том числе на придомовых территориях.
Отопительный сезон в Севастополе, согласно нормативу, стартует, когда среднесуточная температура воздуха в городе сохраняется на отметке ниже 8 градусов по Цельсию в течение пяти дней. Как правило, это происходит в последние 7-10 дней октября.
В середине июля замминистра ЖКХ Крыма Роман Восколупов заявлял, что половину многоэтажек в республике уже подготовили к отопительному сезону.
В прошлом году к концу августа к сезону отопления Крым был готов на 80%.
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