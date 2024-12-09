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Магнитные бури в декабре - чего ждать от космической погоды - РИА Новости Крым, 09.12.2024
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Магнитные бури в декабре - чего ждать от космической погоды
Магнитные бури в декабре - чего ждать от космической погоды - РИА Новости Крым, 09.12.2024
Магнитные бури в декабре - чего ждать от космической погоды
Магнитные бури на Земле в декабре маловероятны. Предварительный прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T08:35
2024-12-09T08:35
магнитные бури
космос
стихия
вспышки на солнце
солнце
здоровое питание
здоровье
метеозависимость
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Магнитные бури на Земле в декабре маловероятны. Предварительный прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.Накануне на Солнце произошла мощная вспышка, которая превысила отметку X – сильные вспышки – и достигла уровня Х2.2. После вспышки были зарегистрированы выбросы вещества, но Земли они не достигли. Эта вспышка стала первой после длительного перерыва. Как отмечают в Лаборатории, перерыв затянулся, и "это выглядит не очень к добру". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеДва звездопада и Юпитер: когда декабрьское небо исполнит желанияМаксимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активности
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РИА Новости Крым
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магнитные бури, космос, стихия, вспышки на солнце, солнце, здоровое питание, здоровье, метеозависимость
Магнитные бури в декабре - чего ждать от космической погоды

Магнитные бури в декабре маловероятны - ученые

08:35 09.12.2024
 
© xras.ruКомпозиция, показывающая вспышку на Слонце и магнитный шторм, вызванный на Земле
Композиция, показывающая вспышку на Слонце и магнитный шторм, вызванный на Земле
© xras.ru
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Магнитные бури на Земле в декабре маловероятны. Предварительный прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
По данным ученых, в ближайшие три дня вероятность магнитной бури составляет 5 процентов, вероятность сильного магнитного шторма - всего 1 процент. Аналогичный прогноз дается вплоть до 5 января. Лишь 19 декабря возможны небольшие геомагнитные возмущения, но и они не достигнут уровня G1 - слабой магнитной бури.
© xras.ruПрогноз магнитных бурь на декабрь
Прогноз магнитных бурь на декабрь
© xras.ru
Прогноз магнитных бурь на декабрь
Накануне на Солнце произошла мощная вспышка, которая превысила отметку X – сильные вспышки – и достигла уровня Х2.2. После вспышки были зарегистрированы выбросы вещества, но Земли они не достигли.
Эта вспышка стала первой после длительного перерыва. Как отмечают в Лаборатории, перерыв затянулся, и "это выглядит не очень к добру".
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Магнитные бурикосмосСтихияВспышки на СолнцеСолнцеЗдоровое питаниеЗдоровьеМетеозависимость
 
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