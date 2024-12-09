https://crimea.ria.ru/20241209/magnitnye-buri-v-dekabre---chego-zhdat-ot-kosmicheskoy-pogody-1142482438.html

Магнитные бури в декабре - чего ждать от космической погоды

Магнитные бури в декабре - чего ждать от космической погоды - РИА Новости Крым, 09.12.2024

Магнитные бури в декабре - чего ждать от космической погоды

Магнитные бури на Земле в декабре маловероятны. Предварительный прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T08:35

2024-12-09T08:35

2024-12-09T08:35

магнитные бури

космос

стихия

вспышки на солнце

солнце

здоровое питание

здоровье

метеозависимость

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Магнитные бури на Земле в декабре маловероятны. Предварительный прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.Накануне на Солнце произошла мощная вспышка, которая превысила отметку X – сильные вспышки – и достигла уровня Х2.2. После вспышки были зарегистрированы выбросы вещества, но Земли они не достигли. Эта вспышка стала первой после длительного перерыва. Как отмечают в Лаборатории, перерыв затянулся, и "это выглядит не очень к добру". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеДва звездопада и Юпитер: когда декабрьское небо исполнит желанияМаксимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активности

космос

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, космос, стихия, вспышки на солнце, солнце, здоровое питание, здоровье, метеозависимость