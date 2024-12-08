https://crimea.ria.ru/20241208/na-solntse-proizoshla-moschnaya-vspyshka--zhdat-li-magnitnoy-buri-1142475012.html

На Солнце произошла мощная вспышка – ждать ли магнитной бури

На Солнце произошла мощная вспышка – ждать ли магнитной бури - РИА Новости Крым, 08.12.2024

На Солнце произошла мощная вспышка – ждать ли магнитной бури

На Солнце произошла мощная вспышка, которая превысила отметку X – сильные вспышки – и достигла уровня Х2.2. Об этом сообщает сайт лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 08.12.2024

2024-12-08T18:31

2024-12-08T18:31

2024-12-08T18:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. На Солнце произошла мощная вспышка, которая превысила отметку X – сильные вспышки – и достигла уровня Х2.2. Об этом сообщает сайт лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.Представленный на сайте график показывает, что всплеск солнечной активности произошел в 11:50 по московскому времени в воскресенье, 8 декабря. За несколько часов до этого также была зафиксирована достаточная сильная вспышка уровня М 3.2.Сила взрыва несколько превысила ожидаемые возможности активного центра, уточняется в сообщении. После него были зарегистрированы выбросы вещества, но Земли они не достигли."Они все, насколько можно судить, ушли в сторону. Объем выброшенных масс был небольшим. С такого положения всегда высоки риски прихода тяжелых частиц – протонов и ионов, но пока детекторы молчат, так что, скорее всего, ничего не будет. Первые частицы уже долетели бы", – успокаивают ученые.Эта вспышка на Солнце стала первой после длительного перерыва. В последний раз событие такого масштаба происходило более месяца назад, 6 ноября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеДва звездопада и Юпитер: когда декабрьское небо исполнит желанияПик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 год

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

солнце, новости, происшествия, природа, вспышки на солнце, астрономия, ран