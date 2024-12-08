Рейтинг@Mail.ru
На Солнце произошла мощная вспышка – ждать ли магнитной бури - РИА Новости Крым, 08.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241208/na-solntse-proizoshla-moschnaya-vspyshka--zhdat-li-magnitnoy-buri-1142475012.html
На Солнце произошла мощная вспышка – ждать ли магнитной бури
На Солнце произошла мощная вспышка – ждать ли магнитной бури - РИА Новости Крым, 08.12.2024
На Солнце произошла мощная вспышка – ждать ли магнитной бури
На Солнце произошла мощная вспышка, которая превысила отметку X – сильные вспышки – и достигла уровня Х2.2. Об этом сообщает сайт лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 08.12.2024
2024-12-08T18:31
2024-12-08T18:31
солнце
новости
происшествия
природа
вспышки на солнце
астрономия
ран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110074/03/1100740372_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_b76ca5b8e7983754c4575301e67416d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. На Солнце произошла мощная вспышка, которая превысила отметку X – сильные вспышки – и достигла уровня Х2.2. Об этом сообщает сайт лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.Представленный на сайте график показывает, что всплеск солнечной активности произошел в 11:50 по московскому времени в воскресенье, 8 декабря. За несколько часов до этого также была зафиксирована достаточная сильная вспышка уровня М 3.2.Сила взрыва несколько превысила ожидаемые возможности активного центра, уточняется в сообщении. После него были зарегистрированы выбросы вещества, но Земли они не достигли."Они все, насколько можно судить, ушли в сторону. Объем выброшенных масс был небольшим. С такого положения всегда высоки риски прихода тяжелых частиц – протонов и ионов, но пока детекторы молчат, так что, скорее всего, ничего не будет. Первые частицы уже долетели бы", – успокаивают ученые.Эта вспышка на Солнце стала первой после длительного перерыва. В последний раз событие такого масштаба происходило более месяца назад, 6 ноября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеДва звездопада и Юпитер: когда декабрьское небо исполнит желанияПик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 год
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110074/03/1100740372_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_0b99010a85bcf467d22a0117e5d5d903.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
солнце, новости, происшествия, природа, вспышки на солнце, астрономия, ран
На Солнце произошла мощная вспышка – ждать ли магнитной бури

Мощную вспышку уровня Х 2.2 на Солнце зафиксировали ученые

18:31 08.12.2024
 
© NASAВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце
© NASA
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. На Солнце произошла мощная вспышка, которая превысила отметку X – сильные вспышки – и достигла уровня Х2.2. Об этом сообщает сайт лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Представленный на сайте график показывает, что всплеск солнечной активности произошел в 11:50 по московскому времени в воскресенье, 8 декабря. За несколько часов до этого также была зафиксирована достаточная сильная вспышка уровня М 3.2.

"Событие началось в 11:50 по московскому времени и уже в 12:10 закончилось. По телескопам SUVI, место вспышки отождествлено как область 3912. Данный активный центр находится сейчас на правой (западной) стороне Солнца на удалении около 50 градусов от линии Солнце – Земля", – говорится в сообщении лаборатории.

Сила взрыва несколько превысила ожидаемые возможности активного центра, уточняется в сообщении. После него были зарегистрированы выбросы вещества, но Земли они не достигли.
"Они все, насколько можно судить, ушли в сторону. Объем выброшенных масс был небольшим. С такого положения всегда высоки риски прихода тяжелых частиц – протонов и ионов, но пока детекторы молчат, так что, скорее всего, ничего не будет. Первые частицы уже долетели бы", – успокаивают ученые.
Эта вспышка на Солнце стала первой после длительного перерыва. В последний раз событие такого масштаба происходило более месяца назад, 6 ноября.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
Два звездопада и Юпитер: когда декабрьское небо исполнит желания
Пик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 год
 
СолнцеНовостиПроисшествияПриродаВспышки на СолнцеАстрономияРАН
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:31На Солнце произошла мощная вспышка – ждать ли магнитной бури
18:00Рейд в Севастополе открыли
17:43Подросток травмирован в ДТП на трассе Ялта – Севастополь
17:22В Севастополе снова перекрыли рейд
17:20Трамп сделал заявление о военной помощи Украине
17:11Сильное землетрясение произошло на Курилах
16:43Оставил снайперское дело ради спасения жизней – история военного медика
16:07В Курской области уничтожены еще 400 боевиков – Минобороны
15:39Беспилотники сбиты у побережья Крыма
15:28Рейд в Севастополе открыт
14:50Кремль прокомментировал озвученные Трампом данные о потерях на СВО
14:41Военные базы России в Сирии приведены в режим повышенной готовности – МИД
14:32В Севастополе перекрыли рейд
14:21Что будет с российскими военными базами в Сирии
13:32В селах Крыма можно снять наличные в почтовых кассах
13:03Потери Украины: ВС РФ уничтожили еще полторы тысячи боевиков
12:41Сирии больше нет: прогноз эксперта о дальнейшем развитии событий
12:10Российские войска освободили населенный пункт Благодатное в ДНР
11:41Морским пехотинцам из Севастополя вручили награды в Курской области
11:3583-летний пешеход попал под машину в Севастополе
Лента новостейМолния