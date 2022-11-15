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Что поможет школьникам в изучении и усвоении истории России – мнение - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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Что поможет школьникам в изучении и усвоении истории России – мнение
Что поможет школьникам в изучении и усвоении истории России – мнение - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Что поможет школьникам в изучении и усвоении истории России – мнение
Регулярное посещение мест воинской славы и мемориальных комплексов в рамках изучения истории в школе поможет детям глубже погружаться в первопричины событий,... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T15:45
2022-11-15T15:45
мнения
общество
крым в великой отечественной войне
образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Регулярное посещение мест воинской славы и мемориальных комплексов в рамках изучения истории в школе поможет детям глубже погружаться в первопричины событий, происходивших в годы Великой Отечественной войны и усваивать материал. Такое мнение выразил заместитель председателя Госсовета Республики Крым Владимир Бобков на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Бобкова, который лично проводит экскурсии для школьников на мемориале жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 годов "Концлагерь "Красный", из-за перегруженности школьной программы по истории и невозможности погрузиться в события того времени, современные дети не испытывают интереса ни к предмету, ни к исторической памяти своей родины.Он считает, что в углубленном изучении истории детям может помочь регулярное посещение мемориальных комплексов, таких как "Концлагерь "Красный"."Когда на месте ты объясняешь подобные вещи, стоя на тех квадратных метрах, где эти события происходили, в глазах людей появляется осознание происходящего", – убежден эксперт.Кроме того, он добавил, что в общении с молодежью необходимо использовать неформальный подход, говоря о важных вещах в интересном для них и знакомом формате.Ранее экс-депутат ГД РФ Алексей Черняк предложил внести памятные знаки героям СВО в патриотические турмаршруты в Крыму.
https://crimea.ria.ru/20210914/stena-skorbi-memoriala-kontslager-krasnyy-popolnitsya-novymi-imenami-1120860496.html
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мнения, общество, крым в великой отечественной войне, образование в крыму и севастополе
Что поможет школьникам в изучении и усвоении истории России – мнение

Владимир Бобков: посещение мемориальных комплексов поможет детям изучать историю родины

15:45 15.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМемориал Концлагерь Красный
Мемориал Концлагерь Красный - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Регулярное посещение мест воинской славы и мемориальных комплексов в рамках изучения истории в школе поможет детям глубже погружаться в первопричины событий, происходивших в годы Великой Отечественной войны и усваивать материал. Такое мнение выразил заместитель председателя Госсовета Республики Крым Владимир Бобков на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
По словам Бобкова, который лично проводит экскурсии для школьников на мемориале жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 годов "Концлагерь "Красный", из-за перегруженности школьной программы по истории и невозможности погрузиться в события того времени, современные дети не испытывают интереса ни к предмету, ни к исторической памяти своей родины.

"В последнее время у нас появилось множество проблем, связанных с методикой подачи информации. Мы очень серьезно перегрузили программы и не только по истории. У детей, особенно не склонных к гуманитарным знаниям, это вызывает обратный эффект. Мы хотим, чтобы они знали много, но на выходе они не знают даже основных понятий", – сказал Бобков.

Он считает, что в углубленном изучении истории детям может помочь регулярное посещение мемориальных комплексов, таких как "Концлагерь "Красный".
"Когда на месте ты объясняешь подобные вещи, стоя на тех квадратных метрах, где эти события происходили, в глазах людей появляется осознание происходящего", – убежден эксперт.
Кроме того, он добавил, что в общении с молодежью необходимо использовать неформальный подход, говоря о важных вещах в интересном для них и знакомом формате.
Ранее экс-депутат ГД РФ Алексей Черняк предложил внести памятные знаки героям СВО в патриотические турмаршруты в Крыму.
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