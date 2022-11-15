https://crimea.ria.ru/20221115/chto-pomozhet-shkolnikam-v-izuchenii-i-usvoenii-istorii-rossii--mnenie-1125379335.html

Что поможет школьникам в изучении и усвоении истории России – мнение

Что поможет школьникам в изучении и усвоении истории России – мнение - РИА Новости Крым, 15.11.2022

Что поможет школьникам в изучении и усвоении истории России – мнение

Регулярное посещение мест воинской славы и мемориальных комплексов в рамках изучения истории в школе поможет детям глубже погружаться в первопричины событий,... РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T15:45

2022-11-15T15:45

2022-11-15T15:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Регулярное посещение мест воинской славы и мемориальных комплексов в рамках изучения истории в школе поможет детям глубже погружаться в первопричины событий, происходивших в годы Великой Отечественной войны и усваивать материал. Такое мнение выразил заместитель председателя Госсовета Республики Крым Владимир Бобков на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Бобкова, который лично проводит экскурсии для школьников на мемориале жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 годов "Концлагерь "Красный", из-за перегруженности школьной программы по истории и невозможности погрузиться в события того времени, современные дети не испытывают интереса ни к предмету, ни к исторической памяти своей родины.Он считает, что в углубленном изучении истории детям может помочь регулярное посещение мемориальных комплексов, таких как "Концлагерь "Красный"."Когда на месте ты объясняешь подобные вещи, стоя на тех квадратных метрах, где эти события происходили, в глазах людей появляется осознание происходящего", – убежден эксперт.Кроме того, он добавил, что в общении с молодежью необходимо использовать неформальный подход, говоря о важных вещах в интересном для них и знакомом формате.Ранее экс-депутат ГД РФ Алексей Черняк предложил внести памятные знаки героям СВО в патриотические турмаршруты в Крыму.

https://crimea.ria.ru/20210914/stena-skorbi-memoriala-kontslager-krasnyy-popolnitsya-novymi-imenami-1120860496.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, общество, крым в великой отечественной войне, образование в крыму и севастополе