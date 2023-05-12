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Путин поручил разработать новые стандарты для высшего образования
Путин поручил разработать новые стандарты для высшего образования - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Путин поручил разработать новые стандарты для высшего образования
До 30 июня в России должны быть разработаны и утверждены образовательные стандарты по новой системе высшего образования. Соответствующее указ подписал президент РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T17:08
2023-05-12T17:08
2023-05-12T17:08
образование в россии
владимир путин (политик)
общество
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высшее образование
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. До 30 июня в России должны быть разработаны и утверждены образовательные стандарты по новой системе высшего образования. Соответствующее указ подписал президент Владимир Путин."Участникам пилотного проекта разработать и утвердить до 30 июня 2023 года образовательные стандарты и требования образования по уровням образования, установленным подпунктами "а" и "б" пункта 2 настоящего Указа, а также соответствующие образовательные программы высшего образования и программы аспирантуры", - говорится в тексте указа, опубликованного на портале правовой информации.Реализация пилотного проекта будет идти на базе Балтийского федерального университет им. Канта, Московского авиационного института, Национального исследовательского технологического университета "МИСиС“, Московского педагогического госуниверситета, Санкт-Петербургского горного университета и Национального исследовательского Томского госуниверситета".Уточняется, что участники проекта будут представлять в правительство Российской Федерации доклады о том, как проходит реализации пилотного проекта, а также предложения по его корректировке, в установленные сроки.Также в документе говорится, что Министерство науки и высшего образования РФ и Минпросвещения России в 3-месячный срок осуществят финансовое обеспечение реализации пилотного проекта. Кроме того, будут внесены соответствующие изменения в госзадания участников пилотного проекта.Читайте также на РИА Новости Крым:Что такое единый реестр военнообязанных и зачем он нуженВ Крыму оценили инициативу исключить английский из школьной программыМест мало: в Симферополе родителям первоклассников советуют поторопиться
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РИА Новости Крым
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образование в россии, владимир путин (политик), общество, новости, высшее образование, правительство россии, минпросвещения рф
Путин поручил разработать новые стандарты для высшего образования
Путин дал поручение разработать до 30 июня новые стандарты для системы высшего образования
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. До 30 июня в России должны быть разработаны и утверждены образовательные стандарты по новой системе высшего образования. Соответствующее указ подписал президент Владимир Путин.
"Участникам пилотного проекта разработать и утвердить до 30 июня 2023 года образовательные стандарты и требования образования по уровням образования, установленным подпунктами "а" и "б" пункта 2 настоящего Указа, а также соответствующие образовательные программы высшего образования и программы аспирантуры", - говорится в тексте указа, опубликованного на портале правовой информации.
Проектом предусмотрено введение базового высшего (от 4 до 6 лет) и специализированного высшего образования (не больше трех лет).
Реализация пилотного проекта будет идти на базе Балтийского федерального университет им. Канта, Московского авиационного института, Национального исследовательского технологического университета "МИСиС“, Московского педагогического госуниверситета, Санкт-Петербургского горного университета и Национального исследовательского Томского госуниверситета".
Уточняется, что участники проекта будут представлять в правительство Российской Федерации доклады о том, как проходит реализации пилотного проекта, а также предложения по его корректировке, в установленные сроки.
Также в документе говорится, что Министерство науки и высшего образования РФ и Минпросвещения России в 3-месячный срок осуществят финансовое обеспечение реализации пилотного проекта. Кроме того, будут внесены соответствующие изменения в госзадания участников пилотного проекта.
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