https://crimea.ria.ru/20230512/putin-poruchil-razrabotat-novye-standarty-dlya-vysshego-obrazovaniya-1128693352.html

Путин поручил разработать новые стандарты для высшего образования

Путин поручил разработать новые стандарты для высшего образования - РИА Новости Крым, 12.05.2023

Путин поручил разработать новые стандарты для высшего образования

До 30 июня в России должны быть разработаны и утверждены образовательные стандарты по новой системе высшего образования. Соответствующее указ подписал президент РИА Новости Крым, 12.05.2023

2023-05-12T17:08

2023-05-12T17:08

2023-05-12T17:08

образование в россии

владимир путин (политик)

общество

новости

высшее образование

правительство россии

минпросвещения рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. До 30 июня в России должны быть разработаны и утверждены образовательные стандарты по новой системе высшего образования. Соответствующее указ подписал президент Владимир Путин."Участникам пилотного проекта разработать и утвердить до 30 июня 2023 года образовательные стандарты и требования образования по уровням образования, установленным подпунктами "а" и "б" пункта 2 настоящего Указа, а также соответствующие образовательные программы высшего образования и программы аспирантуры", - говорится в тексте указа, опубликованного на портале правовой информации.Реализация пилотного проекта будет идти на базе Балтийского федерального университет им. Канта, Московского авиационного института, Национального исследовательского технологического университета "МИСиС“, Московского педагогического госуниверситета, Санкт-Петербургского горного университета и Национального исследовательского Томского госуниверситета".Уточняется, что участники проекта будут представлять в правительство Российской Федерации доклады о том, как проходит реализации пилотного проекта, а также предложения по его корректировке, в установленные сроки.Также в документе говорится, что Министерство науки и высшего образования РФ и Минпросвещения России в 3-месячный срок осуществят финансовое обеспечение реализации пилотного проекта. Кроме того, будут внесены соответствующие изменения в госзадания участников пилотного проекта.Читайте также на РИА Новости Крым:Что такое единый реестр военнообязанных и зачем он нуженВ Крыму оценили инициативу исключить английский из школьной программыМест мало: в Симферополе родителям первоклассников советуют поторопиться

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в россии, владимир путин (политик), общество, новости, высшее образование, правительство россии, минпросвещения рф