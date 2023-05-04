https://crimea.ria.ru/20230504/mest-malo-v-simferopole-roditelyam-pervoklassnikov-sovetuyut-potoropitsya--1128514582.html
Мест мало: в Симферополе родителям первоклассников советуют поторопиться
Мест мало: в Симферополе родителям первоклассников советуют поторопиться - РИА Новости Крым, 03.05.2023
Мест мало: в Симферополе родителям первоклассников советуют поторопиться
Родителям будущих первоклассников в Симферополе следует поторопиться с подачей заявления в школу, иначе места может не хватить. Об этом в эфире радио "Спутник в РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-04T07:58
2023-05-04T07:58
2023-05-03T23:23
образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Родителям будущих первоклассников в Симферополе следует поторопиться с подачей заявления в школу, иначе места может не хватить. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замначальника управления - начальник отдела общего образования администрации Симферополя Наталья Матюхина.Места для первоклассников"Из-за того, что очень большое количество детей, рекомендую родителям подать документы в ту школу, которая по прописке, иначе потом может не хватить мест", - сказала она, отметив, что "до 30 июня принимают документы только по прописке".В то же время, по ее словам, в Симферополе набор первоклассников идет в штатном режиме. В "первую волну" попадают льготники – дети военнослужащих, правоохранителей и т.п.. Кроме того, преимущественное право имеют дети, у которых старшие братья и сестры учатся в школах и те, кто проживает на территории, закрепленной за определенной школой.Льготы при поступлении в первый класс предусмотрены для детей из семей участников СВО: они имеют первоочередное право.Как отметила Матюхина, детей в первый класс сейчас принимают в порядке электронной очереди. И попасть в школу, минуя эту очередь, теперь уже не получится: дата подачи документов и будет номером в очереди.Подать заявление через ГосуслугиНо это не освобождает родителей от посещения школы: будет назначен день, когда им придется донести в образовательное учреждение документы, необходимые для поступления ребенка в первый класс, рассказала Матюхина.По ее словам, для зачисления в первый класс не предусмотрено никаких собеседований, "все идут на общих основаниях". Единственным вариантом отказа в приеме в школу является отсутствие свободных мест, уточнила замначальника управления."Если это гимназия или лицей, то возможен индивидуальный отбор, если в школе существует локальный акт, который это регламентирует. Но это не ранее 5 класса. А во всех остальных школах только в 10-х классах идет индивидуальный набор в зависимости от того профиля, который предоставляет школа в этом году", - уточнила она.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму начнется ЕГЭ и как он будет проходить"Хорошая поддержка": какие стипендии получают юные ученые в КрымуВ Крыму оценили инициативу исключить английский из школьной программы
https://crimea.ria.ru/20230503/otmenyat-li-v-shkolakh-simferopolya-torzhestvennye-lineyki-1128511328.html
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образование в крыму и севастополе
Мест мало: в Симферополе родителям первоклассников советуют поторопиться
Администрация Симферополя: свободные места в первых классах быстро заканчиваются
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым
. Родителям будущих первоклассников в Симферополе следует поторопиться с подачей заявления в школу, иначе места может не хватить. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщила замначальника управления - начальник отдела общего образования администрации Симферополя Наталья Матюхина.
Места для первоклассников
"Из-за того, что очень большое количество детей, рекомендую родителям подать документы в ту школу, которая по прописке, иначе потом может не хватить мест", - сказала она, отметив, что "до 30 июня принимают документы только по прописке".
"После 30 июня, начиная с 5 июля и до 5 сентября, принимаются остальные заявления на свободные места. Но свободные места очень быстро заканчиваются. Если это большой новый микрорайон с многоэтажками, то закончиться места могут уже и в июне", - предупредила Матюхина.
В то же время, по ее словам, в Симферополе набор первоклассников идет в штатном режиме. В "первую волну" попадают льготники – дети военнослужащих, правоохранителей и т.п.. Кроме того, преимущественное право имеют дети, у которых старшие братья и сестры учатся в школах и те, кто проживает на территории, закрепленной за определенной школой.
Льготы при поступлении в первый класс предусмотрены для детей из семей участников СВО: они имеют первоочередное право.
Как отметила Матюхина, детей в первый класс сейчас принимают в порядке электронной очереди. И попасть в школу, минуя эту очередь, теперь уже не получится: дата подачи документов и будет номером в очереди.
Подать заявление через Госуслуги
"В этом году новшество заключатся в том, что помимо очного прихода в школу и подачи документов, можно подать заявление через Госуслуги, что упрощает родителям процедуру подачи документов", - сообщила замначальника профильного управления.
Но это не освобождает родителей от посещения школы: будет назначен день, когда им придется донести в образовательное учреждение документы, необходимые для поступления ребенка в первый класс, рассказала Матюхина.
По ее словам, для зачисления в первый класс не предусмотрено никаких собеседований, "все идут на общих основаниях". Единственным вариантом отказа в приеме в школу является отсутствие свободных мест, уточнила замначальника управления.
"Если это гимназия или лицей, то возможен индивидуальный отбор, если в школе существует локальный акт, который это регламентирует. Но это не ранее 5 класса. А во всех остальных школах только в 10-х классах идет индивидуальный набор в зависимости от того профиля, который предоставляет школа в этом году", - уточнила она.
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