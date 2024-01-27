https://crimea.ria.ru/20240127/pravitelstvo-predostavilo-chast-azovskogo-morya-v-polzovanie-vs-rossii-1134508616.html

Правительство предоставило часть Азовского моря в пользование ВС России

Правительство предоставило часть Азовского моря в пользование ВС России - РИА Новости Крым, 27.01.2024

Правительство предоставило часть Азовского моря в пользование ВС России

Правительство РФ предоставило войсковой части в Керчи часть Азовского моря в водопользование для обороны государства, следует из распоряжения, подписанного... РИА Новости Крым, 27.01.2024

2024-01-27T21:22

2024-01-27T21:22

2024-01-27T21:22

азовское море

новости

россия

правительство россии

михаил мишустин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Правительство РФ предоставило войсковой части в Керчи часть Азовского моря в водопользование для обороны государства, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром России Михаилом Мишустиным.Войсковая часть 6942 находится в республике Крым в городе Керчи.

https://crimea.ria.ru/20231205/za-azovskim-morem-zakrepyat-status-vnutrennego-vodoema-rossii-1133316063.html

азовское море

россия

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2024

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азовское море, новости, россия, правительство россии, михаил мишустин