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Правительство предоставило часть Азовского моря в пользование ВС России - РИА Новости Крым, 27.01.2024
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Правительство предоставило часть Азовского моря в пользование ВС России
Правительство предоставило часть Азовского моря в пользование ВС России - РИА Новости Крым, 27.01.2024
Правительство предоставило часть Азовского моря в пользование ВС России
Правительство РФ предоставило войсковой части в Керчи часть Азовского моря в водопользование для обороны государства, следует из распоряжения, подписанного... РИА Новости Крым, 27.01.2024
2024-01-27T21:22
2024-01-27T21:22
азовское море
новости
россия
правительство россии
михаил мишустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Правительство РФ предоставило войсковой части в Керчи часть Азовского моря в водопользование для обороны государства, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром России Михаилом Мишустиным.Войсковая часть 6942 находится в республике Крым в городе Керчи.
https://crimea.ria.ru/20231205/za-azovskim-morem-zakrepyat-status-vnutrennego-vodoema-rossii-1133316063.html
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азовское море, новости, россия, правительство россии, михаил мишустин
Правительство предоставило часть Азовского моря в пользование ВС России

Правительство предоставило часть Азовского моря в пользование ВС России для обороны

21:22 27.01.2024
 
© РИА Новости . Борис Бабанов / Перейти в фотобанкСудно в море. Архив
Судно в море. Архив - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости . Борис Бабанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Правительство РФ предоставило войсковой части в Керчи часть Азовского моря в водопользование для обороны государства, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"Предоставить войсковой части 6942 на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Азовского моря... для обеспечения обороны страны и безопасности государства", – цитирует документ РИА Новости.

Войсковая часть 6942 находится в республике Крым в городе Керчи.
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5 декабря 2023, 13:02
За Азовским морем закрепят статус внутреннего водоема России
 
Азовское мореНовостиРоссияПравительство РоссииМихаил Мишустин
 
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