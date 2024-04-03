https://crimea.ria.ru/20240403/angar-s-bespilotnikami-vsu-i-sklad-oruzhiya-unichtozheny-armiey-rossii-1136259087.html
Ангар с беспилотниками ВСУ и склад оружия уничтожены армией России
Ангар с беспилотниками ВСУ и склад оружия уничтожены армией России - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Ангар с беспилотниками ВСУ и склад оружия уничтожены армией России
Российские военные уничтожили украинских цех по производству и хранению беспилотников и склад вооружения ВСУ, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T15:28
2024-04-03T15:28
2024-04-03T15:46
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
беспилотник (бпла, дрон)
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1a/1136044443_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_cfb7695229f0e7f86d9958d89f92c115.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили украинских цех по производству и хранению беспилотников и склад вооружения ВСУ, сообщает Минобороны России.Кроме того, российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 164 вражеских дрона и две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 581 самолет, 270 вертолетов, 18 538 беспилотных летательных аппаратов, 495 зенитных ракетных комплексов, 15 684 танка и других боевых бронированных машин, 1262 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8644 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 20 576 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Военная техника НАТО горит в зоне спецоперации: потери ВСУ за суткиАрмия России продвинулась вперед на трех направлениях – МинобороныНазваны потери ВСУ в людях и технике
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1a/1136044443_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_d0c3d305b2eb6052fcc4765d306b47a6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , беспилотник (бпла, дрон), оружие
Ангар с беспилотниками ВСУ и склад оружия уничтожены армией России
Российские военные уничтожили украинский ангар с беспилотниками и склад оружия в зоне СВО
15:28 03.04.2024 (обновлено: 15:46 03.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили украинских цех по производству и хранению беспилотников и склад вооружения ВСУ, сообщает Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ за сутки уничтожены ангар для производства и хранения беспилотных летательных аппаратов, склад вооружения, а также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 131 районе", - говорится в сообщении.
Кроме того, российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 164 вражеских дрона и две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 581 самолет, 270 вертолетов, 18 538 беспилотных летательных аппаратов, 495 зенитных ракетных комплексов, 15 684 танка и других боевых бронированных машин, 1262 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8644 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 20 576 единиц специальной военной автомобильной техники.
Читайте также на РИА Новости Крым: