https://crimea.ria.ru/20240403/angar-s-bespilotnikami-vsu-i-sklad-oruzhiya-unichtozheny-armiey-rossii-1136259087.html

Ангар с беспилотниками ВСУ и склад оружия уничтожены армией России

Ангар с беспилотниками ВСУ и склад оружия уничтожены армией России - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Ангар с беспилотниками ВСУ и склад оружия уничтожены армией России

Российские военные уничтожили украинских цех по производству и хранению беспилотников и склад вооружения ВСУ, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T15:28

2024-04-03T15:28

2024-04-03T15:46

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

беспилотник (бпла, дрон)

оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили украинских цех по производству и хранению беспилотников и склад вооружения ВСУ, сообщает Минобороны России.Кроме того, российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 164 вражеских дрона и две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 581 самолет, 270 вертолетов, 18 538 беспилотных летательных аппаратов, 495 зенитных ракетных комплексов, 15 684 танка и других боевых бронированных машин, 1262 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8644 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 20 576 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Военная техника НАТО горит в зоне спецоперации: потери ВСУ за суткиАрмия России продвинулась вперед на трех направлениях – МинобороныНазваны потери ВСУ в людях и технике

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , беспилотник (бпла, дрон), оружие