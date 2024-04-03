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Ангар с беспилотниками ВСУ и склад оружия уничтожены армией России - РИА Новости Крым, 03.04.2024
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Ангар с беспилотниками ВСУ и склад оружия уничтожены армией России
Ангар с беспилотниками ВСУ и склад оружия уничтожены армией России - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Ангар с беспилотниками ВСУ и склад оружия уничтожены армией России
Российские военные уничтожили украинских цех по производству и хранению беспилотников и склад вооружения ВСУ, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T15:28
2024-04-03T15:46
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
беспилотник (бпла, дрон)
оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили украинских цех по производству и хранению беспилотников и склад вооружения ВСУ, сообщает Минобороны России.Кроме того, российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 164 вражеских дрона и две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 581 самолет, 270 вертолетов, 18 538 беспилотных летательных аппаратов, 495 зенитных ракетных комплексов, 15 684 танка и других боевых бронированных машин, 1262 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8644 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 20 576 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Военная техника НАТО горит в зоне спецоперации: потери ВСУ за суткиАрмия России продвинулась вперед на трех направлениях – МинобороныНазваны потери ВСУ в людях и технике
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Новости
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , беспилотник (бпла, дрон), оружие
Ангар с беспилотниками ВСУ и склад оружия уничтожены армией России

Российские военные уничтожили украинский ангар с беспилотниками и склад оружия в зоне СВО

15:28 03.04.2024 (обновлено: 15:46 03.04.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ стреляет из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет"
Военнослужащий ВС РФ стреляет из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Корнет - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили украинских цех по производству и хранению беспилотников и склад вооружения ВСУ, сообщает Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ за сутки уничтожены ангар для производства и хранения беспилотных летательных аппаратов, склад вооружения, а также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 131 районе", - говорится в сообщении.
Кроме того, российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 164 вражеских дрона и две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 581 самолет, 270 вертолетов, 18 538 беспилотных летательных аппаратов, 495 зенитных ракетных комплексов, 15 684 танка и других боевых бронированных машин, 1262 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8644 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 20 576 единиц специальной военной автомобильной техники.
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