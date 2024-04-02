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Военная техника НАТО горит в зоне спецоперации: потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 02.04.2024
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Военная техника НАТО горит в зоне спецоперации: потери ВСУ за сутки
Военная техника НАТО горит в зоне спецоперации: потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Военная техника НАТО горит в зоне спецоперации: потери ВСУ за сутки
Российские военные отразили 16 атак ВСУ на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южно-Донецком направлениях. За сутки противник потерял 750 боевиков и 25 единиц... РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T17:57
2024-04-02T17:41
министерство обороны рф
новости сво
новые регионы россии
купянск
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Российские военные отразили 16 атак ВСУ на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южно-Донецком направлениях. За сутки противник потерял 750 боевиков и 25 единиц тяжелой техники и артиллерийских орудий в том числе гаубицы М777 производства США, самоходку М109 Paladin производства США, орудия М119 и L118 производства США и Великобритании, самоходку Krab польского производств. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожив до 20 боевиков, три автомобиля, гаубицы М777 производства США и "Д-20", самоходку "Гвоздика", станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", а также полевой склад боеприпасов противника.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск отразили две контратаки ВСУ. Противник потерял более 250 боевиков, два танка, три боевые бронемашины и 16 автомобилей."В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходки М109 Paladin производства США и "Акация", три гаубицы "Д-20" и гаубица "Д-30", два орудия М119 и L118 производства США и Великобритании, а также станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", – сказано в сообщении.На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили 11 контратак. Противник потерял свыше 300 боевиков, танк, две боевые бронемашины, четыре автомобиля, две самоходки "Гвоздика" и гаубицу "Д-30".На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили контратаку противника в районе Никольского ДНР. ВСУ потеряли более 140 боевиков, два танка и четыре автомобиля.В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица М777 производства США, самоходка Krab польского производства и гаубица "Д-20".На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ в районе Новоандреевки и Работино Запорожской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, два пикапа и самоходку "Акация".Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России продвинулась вперед на трех направлениях – МинобороныРоссийские военные уничтожили авиационный склад и цех производства БПЛАШойгу назначил нового командующего Черноморским флотом
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министерство обороны рф, новости сво, новые регионы россии, купянск, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Военная техника НАТО горит в зоне спецоперации: потери ВСУ за сутки

ВСУ потеряли еще 750 боевиков, артиллерию и технику стран НАТО

17:57 02.04.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Российские военные отразили 16 атак ВСУ на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южно-Донецком направлениях. За сутки противник потерял 750 боевиков и 25 единиц тяжелой техники и артиллерийских орудий в том числе гаубицы М777 производства США, самоходку М109 Paladin производства США, орудия М119 и L118 производства США и Великобритании, самоходку Krab польского производств. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожив до 20 боевиков, три автомобиля, гаубицы М777 производства США и "Д-20", самоходку "Гвоздика", станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", а также полевой склад боеприпасов противника.
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск отразили две контратаки ВСУ. Противник потерял более 250 боевиков, два танка, три боевые бронемашины и 16 автомобилей.
"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходки М109 Paladin производства США и "Акация", три гаубицы "Д-20" и гаубица "Д-30", два орудия М119 и L118 производства США и Великобритании, а также станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", – сказано в сообщении.
На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили 11 контратак. Противник потерял свыше 300 боевиков, танк, две боевые бронемашины, четыре автомобиля, две самоходки "Гвоздика" и гаубицу "Д-30".
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили контратаку противника в районе Никольского ДНР. ВСУ потеряли более 140 боевиков, два танка и четыре автомобиля.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица М777 производства США, самоходка Krab польского производства и гаубица "Д-20".
На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ в районе Новоандреевки и Работино Запорожской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, два пикапа и самоходку "Акация".
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