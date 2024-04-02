https://crimea.ria.ru/20240402/rossiyskie-voennye-unichtozhili-aviatsionnyy-sklad-i-tsekh-proizvodstva-bpla-1136231681.html
Российские военные уничтожили авиационный склад и цех производства БПЛА
Российские военные уничтожили авиационный склад и цех производства БПЛА - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Российские военные уничтожили авиационный склад и цех производства БПЛА
Российские военные уничтожили склад авиационных средств поражения, цех производства и обслуживания беспилотных летательных аппаратов, сообщает во вторник... РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T16:43
2024-04-02T16:43
2024-04-02T16:58
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
авиация
ракетные войска
артиллерия
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/07/1130592237_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c50641df25e9cd33e06586a44043b341.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили склад авиационных средств поражения, цех производства и обслуживания беспилотных летательных аппаратов, сообщает во вторник Минобороны России.Также средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 195 украинских беспилотных летательных аппаратов и 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Vampire", дополнили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые средства для борьбы с украинскими дронами уже проходят испытанияШойгу заявил о расширении арсенала современных ударных средств ВС РФПоддержка семей и развитие ОПК: заявления Путина на Урале
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/07/1130592237_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69b8eec6b12157b7b0d0fa790b6e7504.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, авиация, ракетные войска, артиллерия, беспилотник (бпла, дрон)
Российские военные уничтожили авиационный склад и цех производства БПЛА
Российские военные уничтожили авиационный склад и цех производства БПЛА – Минобороны
16:43 02.04.2024 (обновлено: 16:58 02.04.2024)