Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили авиационный склад и цех производства БПЛА - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240402/rossiyskie-voennye-unichtozhili-aviatsionnyy-sklad-i-tsekh-proizvodstva-bpla-1136231681.html
Российские военные уничтожили авиационный склад и цех производства БПЛА
Российские военные уничтожили авиационный склад и цех производства БПЛА - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Российские военные уничтожили авиационный склад и цех производства БПЛА
Российские военные уничтожили склад авиационных средств поражения, цех производства и обслуживания беспилотных летательных аппаратов, сообщает во вторник... РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T16:43
2024-04-02T16:58
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
авиация
ракетные войска
артиллерия
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/07/1130592237_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c50641df25e9cd33e06586a44043b341.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили склад авиационных средств поражения, цех производства и обслуживания беспилотных летательных аппаратов, сообщает во вторник Минобороны России.Также средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 195 украинских беспилотных летательных аппаратов и 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Vampire", дополнили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые средства для борьбы с украинскими дронами уже проходят испытанияШойгу заявил о расширении арсенала современных ударных средств ВС РФПоддержка семей и развитие ОПК: заявления Путина на Урале
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/07/1130592237_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69b8eec6b12157b7b0d0fa790b6e7504.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, авиация, ракетные войска, артиллерия, беспилотник (бпла, дрон)
Российские военные уничтожили авиационный склад и цех производства БПЛА

Российские военные уничтожили авиационный склад и цех производства БПЛА – Минобороны

16:43 02.04.2024 (обновлено: 16:58 02.04.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПилот ударного вертолета Ка-52 перед боевым вылетом
Пилот ударного вертолета Ка-52 перед боевым вылетом - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили склад авиационных средств поражения, цех производства и обслуживания беспилотных летательных аппаратов, сообщает во вторник Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: склад авиационных средств поражения, цех производства и обслуживания беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 152-х районах", – сказано в сообщении оборонного ведомства.
Также средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 195 украинских беспилотных летательных аппаратов и 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Vampire", дополнили в Минобороны.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новые средства для борьбы с украинскими дронами уже проходят испытания
Шойгу заявил о расширении арсенала современных ударных средств ВС РФ
Поддержка семей и развитие ОПК: заявления Путина на Урале
 
Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииАвиацияРакетные войскаАртиллерияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:28Бывший член ОП Крыма предстанет перед судом за смертельное ДТП
17:06ВСУ атаковали дронами село в Белгородской области – пострадал мужчина
17:00Армия России продвинулась вперед на трех направлениях – Минобороны
16:43Российские военные уничтожили авиационный склад и цех производства БПЛА
16:32Сергей Пинчук – биография нового командующего Черноморским флотом
16:11Двоих мужчин в Крыму будут судить за конопляное поле
15:52Аксенов указал на недоработки в уборке и озеленении Евпатории
15:48Шойгу назначил нового командующего Черноморским флотом
15:27В Симферополе ремонтируют ливневки: где на неделю ограничат движение
15:20Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло - Минздрав
15:15В помощь фронту: в Крыму изготавливают детали для беспилотников
15:05Как в России противодействуют экстремизму
14:52В России выявили более 400 причастных к поджогам учреждений с начала СВО
14:47COVID-19 в Крыму: один человек умер и четверо в тяжелом состоянии
14:42Путин поручил изменить подходы к миграционной политике в РФ
14:36Более 3 миллионов жителей новых регионов получили российские паспорта
14:34Путин назвал главную задачу террористов и заказчиков
14:25Три мирных жителя ранены при ударе ВСУ по Каховке
14:12Что нужно российским бойцам в зоне СВО весной
13:58Виктор Бут назвал непотопляемый авианосец в Черном море
Лента новостейМолния