https://crimea.ria.ru/20240402/rossiyskie-voennye-unichtozhili-aviatsionnyy-sklad-i-tsekh-proizvodstva-bpla-1136231681.html

Российские военные уничтожили авиационный склад и цех производства БПЛА

Российские военные уничтожили авиационный склад и цех производства БПЛА - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Российские военные уничтожили авиационный склад и цех производства БПЛА

Российские военные уничтожили склад авиационных средств поражения, цех производства и обслуживания беспилотных летательных аппаратов, сообщает во вторник... РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T16:43

2024-04-02T16:43

2024-04-02T16:58

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новости сво

вооруженные силы россии

авиация

ракетные войска

артиллерия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили склад авиационных средств поражения, цех производства и обслуживания беспилотных летательных аппаратов, сообщает во вторник Минобороны России.Также средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 195 украинских беспилотных летательных аппаратов и 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Vampire", дополнили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые средства для борьбы с украинскими дронами уже проходят испытанияШойгу заявил о расширении арсенала современных ударных средств ВС РФПоддержка семей и развитие ОПК: заявления Путина на Урале

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, авиация, ракетные войска, артиллерия, беспилотник (бпла, дрон)