https://crimea.ria.ru/20240402/armiya-rossii-prodvinulas-vpered-na-trekh-napravleniyakh--minoborony-1136231998.html

Армия России продвинулась вперед на трех направлениях – Минобороны

Армия России продвинулась вперед на трех направлениях – Минобороны - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Армия России продвинулась вперед на трех направлениях – Минобороны

Армия России в зоне спецоперации продвинулась вперед на Авдеевском направлении, на Донецком и Южно-Донецком заняла более выгодные рубежи. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T17:00

2024-04-02T17:00

2024-04-02T17:01

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

авдеевка

донецк

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/03/1132550257_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0b912c8b2f17b79e2e67fdb416f2f42b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Армия России в зоне спецоперации продвинулась вперед на Авдеевском направлении, на Донецком и Южно-Донецком заняла более выгодные рубежи. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны за прошедшие сутки."На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение формированиям противника и отразили 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68 пехотной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Тоненькое, Первомайское, Ленинское и Бердычи Донецкой Народной Республики", – информирует военное ведомство.На этом направлении противник потерял свыше 300 военнослужащих, танк и еще девять единиц техники.На Донецком направлении военнослужащие группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи, нанеся при этом поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ. Боевые действия велись в районах населенных пунктов Белогоровка в ЛНР, а также Андреевка, Антоновка, Красногоровка, Новомихайловка, Богдановка и Часов Яр в ДНР."ВСУ потеряли более 250-ти военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и 16 автомобилей", – сообщает Минобороны.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артустановка "Paladin" производства США, два орудия производства США и Великобритании, самоходная артустановка "Акация", четыре гаубицы и станция радиоэлектронной борьбы "Нота".На Южно-Донецком направлении подразделениям группировки войск "Восток" также удалось улучшить тактическое положение. Было нанесено огневое поражение подразделениям двух бригад ВСУ в районе Урожайного и Макаровки в ДНР. Кроме того, была отражена контратак штурмовой группы противника в районе села Никольское."Потери противника составили более 140 военнослужащих, два танка и четыре автомобиля", – уточнили в Минобороны.Также в ходе контрбатарейной борьбы были поражены две гаубицы и польская самоходка "Krab".Всего за прошедший месяц, по данным министра обороны Сергея Шойгу, российская армия нанесла 192 удара по объектам на Украине. Были поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:ВКС России нанесли удар по энергетике и газодобывающей отрасли УкраиныВзрывы и пожары по всей стране: что известно об ударах по Украине57 групповых ударов - на Украине поражены центры принятия решений

авдеевка

донецк

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, авдеевка, донецк, всу (вооруженные силы украины), потери всу