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Армия России продвинулась вперед на трех направлениях – Минобороны
Армия России продвинулась вперед на трех направлениях – Минобороны - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Армия России продвинулась вперед на трех направлениях – Минобороны
Армия России в зоне спецоперации продвинулась вперед на Авдеевском направлении, на Донецком и Южно-Донецком заняла более выгодные рубежи. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T17:00
2024-04-02T17:00
2024-04-02T17:01
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
авдеевка
донецк
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Армия России в зоне спецоперации продвинулась вперед на Авдеевском направлении, на Донецком и Южно-Донецком заняла более выгодные рубежи. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны за прошедшие сутки."На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение формированиям противника и отразили 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68 пехотной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Тоненькое, Первомайское, Ленинское и Бердычи Донецкой Народной Республики", – информирует военное ведомство.На этом направлении противник потерял свыше 300 военнослужащих, танк и еще девять единиц техники.На Донецком направлении военнослужащие группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи, нанеся при этом поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ. Боевые действия велись в районах населенных пунктов Белогоровка в ЛНР, а также Андреевка, Антоновка, Красногоровка, Новомихайловка, Богдановка и Часов Яр в ДНР."ВСУ потеряли более 250-ти военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и 16 автомобилей", – сообщает Минобороны.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артустановка "Paladin" производства США, два орудия производства США и Великобритании, самоходная артустановка "Акация", четыре гаубицы и станция радиоэлектронной борьбы "Нота".На Южно-Донецком направлении подразделениям группировки войск "Восток" также удалось улучшить тактическое положение. Было нанесено огневое поражение подразделениям двух бригад ВСУ в районе Урожайного и Макаровки в ДНР. Кроме того, была отражена контратак штурмовой группы противника в районе села Никольское."Потери противника составили более 140 военнослужащих, два танка и четыре автомобиля", – уточнили в Минобороны.Также в ходе контрбатарейной борьбы были поражены две гаубицы и польская самоходка "Krab".Всего за прошедший месяц, по данным министра обороны Сергея Шойгу, российская армия нанесла 192 удара по объектам на Украине. Были поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:ВКС России нанесли удар по энергетике и газодобывающей отрасли УкраиныВзрывы и пожары по всей стране: что известно об ударах по Украине57 групповых ударов - на Украине поражены центры принятия решений
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, авдеевка, донецк, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Армия России продвинулась вперед на трех направлениях – Минобороны
Российские войска продвинусь вперед на Донецком направлении и под Авдеевкой
17:00 02.04.2024 (обновлено: 17:01 02.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Армия России в зоне спецоперации продвинулась вперед на Авдеевском направлении, на Донецком и Южно-Донецком заняла более выгодные рубежи. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны за прошедшие сутки.
"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение формированиям противника и отразили 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68 пехотной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Тоненькое, Первомайское, Ленинское и Бердычи Донецкой Народной Республики", – информирует военное ведомство.
На этом направлении противник потерял свыше 300 военнослужащих, танк и еще девять единиц техники.
На Донецком направлении военнослужащие группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи, нанеся при этом поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ. Боевые действия велись в районах населенных пунктов Белогоровка в ЛНР, а также Андреевка, Антоновка, Красногоровка, Новомихайловка, Богдановка и Часов Яр в ДНР.
"ВСУ потеряли более 250-ти военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и 16 автомобилей", – сообщает Минобороны.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артустановка "Paladin" производства США, два орудия производства США и Великобритании, самоходная артустановка "Акация", четыре гаубицы и станция радиоэлектронной борьбы "Нота".
На Южно-Донецком направлении подразделениям группировки войск "Восток" также удалось улучшить тактическое положение. Было нанесено огневое поражение подразделениям двух бригад ВСУ в районе Урожайного и Макаровки в ДНР. Кроме того, была отражена контратак штурмовой группы противника в районе села Никольское.
"Потери противника составили более 140 военнослужащих, два танка и четыре автомобиля", – уточнили в Минобороны.
Также в ходе контрбатарейной борьбы были поражены две гаубицы и польская самоходка "Krab".
Всего за прошедший месяц, по данным министра обороны Сергея Шойгу, российская армия нанесла 192 удара
по объектам на Украине. Были поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры.
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