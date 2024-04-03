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Армия России продвигается вперед: ликвидированы более 900 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 03.04.2024
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Армия России продвигается вперед: ликвидированы более 900 боевиков ВСУ
Армия России продвигается вперед: ликвидированы более 900 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Армия России продвигается вперед: ликвидированы более 900 боевиков ВСУ
Вооруженные силы России за сутки улучшили положение по трем направлениям в зоне спецоперации и отразили 20 контратак врага. Украина потеряла убитыми и ранеными... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T16:14
2024-04-03T16:14
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
ситуация в донбассе: новости и комментарии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки улучшили положение по трем направлениям в зоне спецоперации и отразили 20 контратак врага. Украина потеряла убитыми и ранеными порядка 915 военнослужащих и военную технику, в том числе производства США и Великобритании. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Больше всего потерь Киев понес на Донецком направлении, где российские войска отразили 10 контратак.Также в ходе контрбатарейной борьбы была поражена военная техника, в том числе орудие М119 производства США.Улучшили положение по переднему краю подразделения группировки войск "Центр" на Авдеевском направлении, где были отражены девять контратак. Враг лишился до 305 военнослужащих и военной техники, в том числе 155-мм гаубицы М777 производства США.Аналогичное орудие было ликвидировано российскими войсками на Купянском направлении. Благодарядействиями подразделений "Западной" группировки войск Киев потерял до 30 боевиков."Улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток". В районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики отражена контратака штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Потери противника составили до 155 военнослужащих", - уточняют в Минобороны РФ.Еще до 35 военнослужащих, в также военную технику, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 "Braveheart" производства Великобритании, ВСУ потеряли на Херсонском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Ангар с беспилотниками ВСУ и склад оружия уничтожены армией РоссииФранцузских военных готовят для оперативного броска на Украину в апрелеДля борьбы с Россией Украина вербует боевиков в Душанбе – Патрушев
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96
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), поставки западного оружия украине, херсонская область, инфографика
Армия России продвигается вперед: ликвидированы более 900 боевиков ВСУ

Российские войска улучшили положение по переднему краю и уничтожили более 900 боевиков ВСУ

16:14 03.04.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки улучшили положение по трем направлениям в зоне спецоперации и отразили 20 контратак врага. Украина потеряла убитыми и ранеными порядка 915 военнослужащих и военную технику, в том числе производства США и Великобритании. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Сводка Минобороны из зоны СВО за 3 апреля 2024Сводка Минобороны из зоны СВО за 3 апреля 2024
Больше всего потерь Киев понес на Донецком направлении, где российские войска отразили 10 контратак.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов ДНР. Потери противника составили до 390 военнослужащих", - говорится в сообщении.
Также в ходе контрбатарейной борьбы была поражена военная техника, в том числе орудие М119 производства США.
Улучшили положение по переднему краю подразделения группировки войск "Центр" на Авдеевском направлении, где были отражены девять контратак. Враг лишился до 305 военнослужащих и военной техники, в том числе 155-мм гаубицы М777 производства США.
Аналогичное орудие было ликвидировано российскими войсками на Купянском направлении. Благодарядействиями подразделений "Западной" группировки войск Киев потерял до 30 боевиков.
"Улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток". В районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики отражена контратака штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Потери противника составили до 155 военнослужащих", - уточняют в Минобороны РФ.
Еще до 35 военнослужащих, в также военную технику, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 "Braveheart" производства Великобритании, ВСУ потеряли на Херсонском направлении.
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