https://crimea.ria.ru/20240403/armiya-rossii-prodvigaetsya-vpered-likvidirovany-bolee-900-boevikov-vsu-1136261059.html
Армия России продвигается вперед: ликвидированы более 900 боевиков ВСУ
Армия России продвигается вперед: ликвидированы более 900 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Армия России продвигается вперед: ликвидированы более 900 боевиков ВСУ
Вооруженные силы России за сутки улучшили положение по трем направлениям в зоне спецоперации и отразили 20 контратак врага. Украина потеряла убитыми и ранеными... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T16:14
2024-04-03T16:14
2024-04-03T16:14
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
поставки западного оружия украине
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0b/1133471199_0:311:3022:2011_1920x0_80_0_0_a280571e52d0c2b58cee2ecb33151905.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки улучшили положение по трем направлениям в зоне спецоперации и отразили 20 контратак врага. Украина потеряла убитыми и ранеными порядка 915 военнослужащих и военную технику, в том числе производства США и Великобритании. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Больше всего потерь Киев понес на Донецком направлении, где российские войска отразили 10 контратак.Также в ходе контрбатарейной борьбы была поражена военная техника, в том числе орудие М119 производства США.Улучшили положение по переднему краю подразделения группировки войск "Центр" на Авдеевском направлении, где были отражены девять контратак. Враг лишился до 305 военнослужащих и военной техники, в том числе 155-мм гаубицы М777 производства США.Аналогичное орудие было ликвидировано российскими войсками на Купянском направлении. Благодарядействиями подразделений "Западной" группировки войск Киев потерял до 30 боевиков."Улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток". В районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики отражена контратака штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Потери противника составили до 155 военнослужащих", - уточняют в Минобороны РФ.Еще до 35 военнослужащих, в также военную технику, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 "Braveheart" производства Великобритании, ВСУ потеряли на Херсонском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Ангар с беспилотниками ВСУ и склад оружия уничтожены армией РоссииФранцузских военных готовят для оперативного броска на Украину в апрелеДля борьбы с Россией Украина вербует боевиков в Душанбе – Патрушев
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0b/1133471199_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_c28453eba0b4975f72699be438cdba8f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), поставки западного оружия украине, херсонская область, инфографика
Армия России продвигается вперед: ликвидированы более 900 боевиков ВСУ
Российские войска улучшили положение по переднему краю и уничтожили более 900 боевиков ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки улучшили положение по трем направлениям в зоне спецоперации и отразили 20 контратак врага. Украина потеряла убитыми и ранеными порядка 915 военнослужащих и военную технику, в том числе производства США и Великобритании. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Больше всего потерь Киев понес на Донецком направлении, где российские войска отразили 10 контратак.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов ДНР. Потери противника составили до 390 военнослужащих", - говорится в сообщении.
Также в ходе контрбатарейной борьбы была поражена военная техника, в том числе орудие М119 производства США.
Улучшили положение по переднему краю подразделения группировки войск "Центр" на Авдеевском направлении, где были отражены девять контратак. Враг лишился до 305 военнослужащих и военной техники, в том числе 155-мм гаубицы М777 производства США.
Аналогичное орудие было ликвидировано российскими войсками на Купянском направлении. Благодарядействиями подразделений "Западной" группировки войск Киев потерял до 30 боевиков.
"Улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток". В районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики отражена контратака штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Потери противника составили до 155 военнослужащих", - уточняют в Минобороны РФ.
Еще до 35 военнослужащих, в также военную технику, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 "Braveheart" производства Великобритании, ВСУ потеряли на Херсонском направлении.
Читайте также на РИА Новости Крым: