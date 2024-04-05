https://crimea.ria.ru/20240405/vsu-za-nedelyu-poteryali-shest-samoletov-i-pyat-ustanovok-s-300-1136312126.html

ВСУ за неделю потеряли шесть самолетов и пять установок С-300

ВСУ за неделю потеряли шесть самолетов и пять установок С-300 - РИА Новости Крым, 05.04.2024

ВСУ за неделю потеряли шесть самолетов и пять установок С-300

Российские войска за прошедшую неделю сбили шесть украинских военных самолетов и уничтожили пять установок зенитного ракетного комплекса С-300, сообщает... РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T15:28

2024-04-05T15:28

2024-04-05T15:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшую неделю сбили шесть украинских военных самолетов и уничтожили пять установок зенитного ракетного комплекса С-300, сообщает Минобороны РФАвиация и средства противовоздушной обороны в свою очередь уничтожили два истребителя Су-27 и один Миг-29 воздушных сил Украины, а также перехватили пять авиационных управляемых бомб Hammer и JDAM, 91 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire и "Ураган" и 1119 беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 583 самолета, 270 вертолетов, 18 892 беспилотных летательных аппарата, 495 зенитных ракетных комплексов, 15 691 танк и другие боевые бронированные машины, 1 264 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8 674 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 627 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Донбассом сбит украинский Су-27 и перехвачены 18 снарядов HIMARSАнгар с беспилотниками ВСУ и склад оружия уничтожены армией РоссииРоссийская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 228 беспилотников

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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