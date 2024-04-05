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ВСУ за неделю потеряли шесть самолетов и пять установок С-300
ВСУ за неделю потеряли шесть самолетов и пять установок С-300 - РИА Новости Крым, 05.04.2024
ВСУ за неделю потеряли шесть самолетов и пять установок С-300
Российские войска за прошедшую неделю сбили шесть украинских военных самолетов и уничтожили пять установок зенитного ракетного комплекса С-300, сообщает... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T15:28
2024-04-05T15:28
2024-04-05T15:29
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
авиационная бомба jdam
himars
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшую неделю сбили шесть украинских военных самолетов и уничтожили пять установок зенитного ракетного комплекса С-300, сообщает Минобороны РФАвиация и средства противовоздушной обороны в свою очередь уничтожили два истребителя Су-27 и один Миг-29 воздушных сил Украины, а также перехватили пять авиационных управляемых бомб Hammer и JDAM, 91 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire и "Ураган" и 1119 беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 583 самолета, 270 вертолетов, 18 892 беспилотных летательных аппарата, 495 зенитных ракетных комплексов, 15 691 танк и другие боевые бронированные машины, 1 264 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8 674 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 627 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Донбассом сбит украинский Су-27 и перехвачены 18 снарядов HIMARSАнгар с беспилотниками ВСУ и склад оружия уничтожены армией РоссииРоссийская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 228 беспилотников
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , авиационная бомба jdam, himars, авиабомба hammer, рсзо vampire, поставки западного оружия украине
ВСУ за неделю потеряли шесть самолетов и пять установок С-300
Военные России за неделю уничтожили шесть украинских самолетов и пять установок С-300
15:28 05.04.2024 (обновлено: 15:29 05.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшую неделю сбили шесть украинских военных самолетов и уничтожили пять установок зенитного ракетного комплекса С-300, сообщает Минобороны РФ
"Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск в течение недели уничтожены три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины на аэродроме базирования и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сообщении.
Авиация и средства противовоздушной обороны в свою очередь уничтожили два истребителя Су-27 и один Миг-29 воздушных сил Украины, а также перехватили пять авиационных управляемых бомб Hammer и JDAM, 91 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire и "Ураган" и 1119 беспилотников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 583 самолета, 270 вертолетов, 18 892 беспилотных летательных аппарата, 495 зенитных ракетных комплексов, 15 691 танк и другие боевые бронированные машины, 1 264 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8 674 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 627 единиц специальной военной автомобильной техники.
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