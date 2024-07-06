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На Крымском мосту выросла очередь - РИА Новости Крым, 06.07.2024
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На Крымском мосту выросла очередь
На Крымском мосту выросла очередь - РИА Новости Крым, 06.07.2024
На Крымском мосту выросла очередь
Перед Крымским мостом собирается очередь – в ожидании проезда со стороны Керчи стоят 60 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T13:17
2024-07-06T13:20
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом собирается очередь – в ожидании проезда со стороны Керчи стоят 60 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.Ночью движение по мостовому переходу было перекрыто на пятнадцать минут, с 0:30 до 0:45. Затем движение транспорта осуществлялось в штатном режиме, без очередей.5 июля перед въездом на Крымский мост со стороны Керчи наблюдалось значительное скопление автомобилей – до полутысячи.Сотрудники транспортной безопасности во время перекрытия движения в связи с воздушной тревогой просят соблюдать их требования. Они напоминают, что объект имеет стратегическое значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту растет очередь желающих въехать на полуостровВ Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мосту Перед въездом на Крымский мост организовали пункты раздачи воды
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край
На Крымском мосту выросла очередь

В очереди на Крымский мост со стороны Керчи скопились 60 машин

13:17 06.07.2024 (обновлено: 13:20 06.07.2024)
 
Очередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом собирается очередь – в ожидании проезда со стороны Керчи стоят 60 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 60 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Ночью движение по мостовому переходу было перекрыто на пятнадцать минут, с 0:30 до 0:45. Затем движение транспорта осуществлялось в штатном режиме, без очередей.
5 июля перед въездом на Крымский мост со стороны Керчи наблюдалось значительное скопление автомобилей – до полутысячи.
Сотрудники транспортной безопасности во время перекрытия движения в связи с воздушной тревогой просят соблюдать их требования. Они напоминают, что объект имеет стратегическое значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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КрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский край
 
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