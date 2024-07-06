https://crimea.ria.ru/20240706/na-krymskom-mostu-vyrosla-ochered-1138649146.html

На Крымском мосту выросла очередь

На Крымском мосту выросла очередь - РИА Новости Крым, 06.07.2024

На Крымском мосту выросла очередь

Перед Крымским мостом собирается очередь – в ожидании проезда со стороны Керчи стоят 60 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 06.07.2024

2024-07-06T13:17

2024-07-06T13:17

2024-07-06T13:20

крым

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом собирается очередь – в ожидании проезда со стороны Керчи стоят 60 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.Ночью движение по мостовому переходу было перекрыто на пятнадцать минут, с 0:30 до 0:45. Затем движение транспорта осуществлялось в штатном режиме, без очередей.5 июля перед въездом на Крымский мост со стороны Керчи наблюдалось значительное скопление автомобилей – до полутысячи.Сотрудники транспортной безопасности во время перекрытия движения в связи с воздушной тревогой просят соблюдать их требования. Они напоминают, что объект имеет стратегическое значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту растет очередь желающих въехать на полуостровВ Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мосту Перед въездом на Крымский мост организовали пункты раздачи воды

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край