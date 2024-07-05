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На Крымском мосту растет очередь желающих въехать на полуостров

На Крымском мосту растет очередь желающих въехать на полуостров - РИА Новости Крым, 05.07.2024

На Крымском мосту растет очередь желающих въехать на полуостров

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани утром в пятницу начала расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T08:22

2024-07-05T08:22

2024-07-05T08:24

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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логистика

керчь

тамань

краснодарский край

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани утром в пятницу начала расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ночью в 0:44 движение по мосту было перекрыто, оно восстановилось в 01:10. Движение автомашин по мостовому переходу до утра осуществлялось в штатном режиме.4 июля во второй половине дня после временной остановки движения на Крымском мосту собралась очередь из двухсот автомобилей со стороны Керчи.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мосту Перед въездом на Крымский мост организовали пункты раздачи водыСухопутный коридор в Крым: на пунктах пропуска увеличат число окон

крым

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тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма