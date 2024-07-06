Рейтинг@Mail.ru
В море у Севастополя уничтожили три авиабомбы времен войны - РИА Новости Крым, 06.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240706/v-more-u-sevastopolya-unichtozhili-tri-aviabomby-vremen-voyny-1138648374.html
В море у Севастополя уничтожили три авиабомбы времен войны
В море у Севастополя уничтожили три авиабомбы времен войны - РИА Новости Крым, 06.07.2024
В море у Севастополя уничтожили три авиабомбы времен войны
Специалисты за полгода обезвредили почти 44 тысячи взрывоопасных предметов по всей стране. В частности, в Севастополе продолжают находить бомбы времен Великой... РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T12:41
2024-07-06T12:41
севастополь
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
черное море
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
общество
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/06/1138648130_0:44:828:510_1920x0_80_0_0_1aa0adcfe068faecc5ec361c5c8008bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Специалисты за полгода обезвредили почти 44 тысячи взрывоопасных предметов по всей стране. В частности, в Севастополе продолжают находить бомбы времен Великой Отечественной войны, которые все еще находятся в боевой готовности. Об этом сообщили в МЧС России.По данным спасателей, работы по поиску и обезвреживанию опасных находок проводятся на объектах жизнеобеспечения, транспортной отрасли, инфраструктуры, сельхозугодьях и в жилом секторе. С начала года пиротехники очистили порядка 1300 гектаров территорий. "Обнаружены и обезврежены почти 44 тысячи различных видов боеприпасов. Чаще всего это противопехотные и противотанковые мины, артиллерийские снаряды, авиационные бомбы", - уточнил глава МЧС России Александр Куренков.В пятницу Развожаев предупреждал о том, что в акватории моря и на земле в районе мыса Фиолент и Балаклавы уничтожали современные взрывоопасные предметы.Читайте также на РИА Новости Крым:На мысе Фиолент уничтожают боеприпасыВ береговой зоне Севастополя будут уничтожать взрывоопасные предметыПушку с двуглавым орлом обнаружили в бухте Севастополя
севастополь
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/06/1138648130_0:0:828:621_1920x0_80_0_0_aa18a0e7c8a76d2c2d52fe618ad304d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), черное море, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, общество, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В море у Севастополя уничтожили три авиабомбы времен войны

В море у берегов Севастополя саперы уничтожили три советские авиабомбы времен войны - МЧС

12:41 06.07.2024
 
© МЧС РоссииВ море у берегов Севастополя саперы уничтожили три советские авиабомбы времен войны
В море у берегов Севастополя саперы уничтожили три советские авиабомбы времен войны
© МЧС России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Специалисты за полгода обезвредили почти 44 тысячи взрывоопасных предметов по всей стране. В частности, в Севастополе продолжают находить бомбы времен Великой Отечественной войны, которые все еще находятся в боевой готовности. Об этом сообщили в МЧС России.
"В Севастополе сотрудники МЧС России уничтожили три советские авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Специалисты их обследовали и установили, что состояние взрывателей не позволяет произвести подъем на поверхность. Все ликвидированы в воде", - сказано в сообщении.
По данным спасателей, работы по поиску и обезвреживанию опасных находок проводятся на объектах жизнеобеспечения, транспортной отрасли, инфраструктуры, сельхозугодьях и в жилом секторе. С начала года пиротехники очистили порядка 1300 гектаров территорий.
"Обнаружены и обезврежены почти 44 тысячи различных видов боеприпасов. Чаще всего это противопехотные и противотанковые мины, артиллерийские снаряды, авиационные бомбы", - уточнил глава МЧС России Александр Куренков.
В пятницу Развожаев предупреждал о том, что в акватории моря и на земле в районе мыса Фиолент и Балаклавы уничтожали современные взрывоопасные предметы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На мысе Фиолент уничтожают боеприпасы
В береговой зоне Севастополя будут уничтожать взрывоопасные предметы
Пушку с двуглавым орлом обнаружили в бухте Севастополя
 
СевастопольМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Черное мореУтилизация взрывоопасных предметов в КрымуОбществоБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:17На Крымском мосту выросла очередь
13:03Раненую при атаке на Приморско-Ахтарск девочку перевели в Краснодар
12:41В море у Севастополя уничтожили три авиабомбы времен войны
12:27В детском лагере под Евпаторией установили четыре убежища
12:10Флот учится уничтожать диверсантов в Севастополе
11:53Прокуратура взяла на контроль аварию на водоводе в Ленинском районе Крыма
11:30Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана
11:13ВСУ атаковали рынок в Новой Маячке – ранены трое
10:54Сирены и стрельба в порту Новороссийска – что происходит
10:27После атаки ВСУ на Севастополь в больницах города остаются шесть раненых
10:15В Ленинском районе авария на магистральном водоводе – 6 сел без воды
10:06Ночные взрывы на Украине: повреждена критическая инфраструктура
09:43В Приморско-Ахтарске восстановили электроснабжение после атаки ВСУ
09:29"Решающей битвы не будет": эксперт - о новом "контрнаступлении" ВСУ
09:01Новым президентом Ирана стал Масуд Пезешкиан
08:46Ситуация с травмами из-за самокатов становится хуже – автоэксперт
08:12Севастопольские школьники будут работать гидами в "Новом Херсонесе"
07:31Восемь дронов ВСУ сбиты над Курской и Белгородской областями
07:15Резервуары с топливом горят в Краснодарском крае после атаки дронов ВСУ
07:01Крым вступает в вододефицитный период: когда наступит засуха
Лента новостейМолния