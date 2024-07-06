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В море у Севастополя уничтожили три авиабомбы времен войны
В море у Севастополя уничтожили три авиабомбы времен войны - РИА Новости Крым, 06.07.2024
В море у Севастополя уничтожили три авиабомбы времен войны
Специалисты за полгода обезвредили почти 44 тысячи взрывоопасных предметов по всей стране. В частности, в Севастополе продолжают находить бомбы времен Великой... РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T12:41
2024-07-06T12:41
2024-07-06T12:41
севастополь
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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утилизация взрывоопасных предметов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Специалисты за полгода обезвредили почти 44 тысячи взрывоопасных предметов по всей стране. В частности, в Севастополе продолжают находить бомбы времен Великой Отечественной войны, которые все еще находятся в боевой готовности. Об этом сообщили в МЧС России.По данным спасателей, работы по поиску и обезвреживанию опасных находок проводятся на объектах жизнеобеспечения, транспортной отрасли, инфраструктуры, сельхозугодьях и в жилом секторе. С начала года пиротехники очистили порядка 1300 гектаров территорий. "Обнаружены и обезврежены почти 44 тысячи различных видов боеприпасов. Чаще всего это противопехотные и противотанковые мины, артиллерийские снаряды, авиационные бомбы", - уточнил глава МЧС России Александр Куренков.В пятницу Развожаев предупреждал о том, что в акватории моря и на земле в районе мыса Фиолент и Балаклавы уничтожали современные взрывоопасные предметы.Читайте также на РИА Новости Крым:На мысе Фиолент уничтожают боеприпасыВ береговой зоне Севастополя будут уничтожать взрывоопасные предметыПушку с двуглавым орлом обнаружили в бухте Севастополя
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севастополь, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), черное море, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, общество, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В море у Севастополя уничтожили три авиабомбы времен войны
В море у берегов Севастополя саперы уничтожили три советские авиабомбы времен войны - МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Специалисты за полгода обезвредили почти 44 тысячи взрывоопасных предметов по всей стране. В частности, в Севастополе продолжают находить бомбы времен Великой Отечественной войны, которые все еще находятся в боевой готовности. Об этом сообщили в МЧС России.
"В Севастополе сотрудники МЧС России уничтожили три советские авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Специалисты их обследовали и установили, что состояние взрывателей не позволяет произвести подъем на поверхность. Все ликвидированы в воде", - сказано в сообщении.
По данным спасателей, работы по поиску и обезвреживанию опасных находок проводятся на объектах жизнеобеспечения, транспортной отрасли, инфраструктуры, сельхозугодьях и в жилом секторе. С начала года пиротехники очистили порядка 1300 гектаров территорий.
"Обнаружены и обезврежены почти 44 тысячи различных видов боеприпасов. Чаще всего это противопехотные и противотанковые мины, артиллерийские снаряды, авиационные бомбы", - уточнил глава МЧС России Александр Куренков.
В пятницу Развожаев предупреждал о том, что в акватории моря и на земле в районе мыса Фиолент и Балаклавы уничтожали
современные взрывоопасные предметы.
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