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В море у Севастополя уничтожили три авиабомбы времен войны

В море у Севастополя уничтожили три авиабомбы времен войны - РИА Новости Крым, 06.07.2024

В море у Севастополя уничтожили три авиабомбы времен войны

Специалисты за полгода обезвредили почти 44 тысячи взрывоопасных предметов по всей стране. В частности, в Севастополе продолжают находить бомбы времен Великой... РИА Новости Крым, 06.07.2024

2024-07-06T12:41

2024-07-06T12:41

2024-07-06T12:41

севастополь

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

черное море

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

общество

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Специалисты за полгода обезвредили почти 44 тысячи взрывоопасных предметов по всей стране. В частности, в Севастополе продолжают находить бомбы времен Великой Отечественной войны, которые все еще находятся в боевой готовности. Об этом сообщили в МЧС России.По данным спасателей, работы по поиску и обезвреживанию опасных находок проводятся на объектах жизнеобеспечения, транспортной отрасли, инфраструктуры, сельхозугодьях и в жилом секторе. С начала года пиротехники очистили порядка 1300 гектаров территорий. "Обнаружены и обезврежены почти 44 тысячи различных видов боеприпасов. Чаще всего это противопехотные и противотанковые мины, артиллерийские снаряды, авиационные бомбы", - уточнил глава МЧС России Александр Куренков.В пятницу Развожаев предупреждал о том, что в акватории моря и на земле в районе мыса Фиолент и Балаклавы уничтожали современные взрывоопасные предметы.Читайте также на РИА Новости Крым:На мысе Фиолент уничтожают боеприпасыВ береговой зоне Севастополя будут уничтожать взрывоопасные предметыПушку с двуглавым орлом обнаружили в бухте Севастополя

севастополь

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), черное море, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, общество, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма